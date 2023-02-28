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Лукашенко прибыл с визитом в Китай - РИА Новости, 28.02.2023
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17:26 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/lukashenko-1854911418.html
Лукашенко прибыл с визитом в Китай
Лукашенко прибыл с визитом в Китай - РИА Новости, 28.02.2023
Лукашенко прибыл с визитом в Китай
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с государственным визитом в Китай, сообщило во вторник агентство Sputnik. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T17:26
2023-02-28T17:26
в мире
китай
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 28 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с государственным визитом в Китай, сообщило во вторник агентство Sputnik. "Самолет главы государства совершил посадку в аэропорту Пекина", - говорится в сообщении. По данным агентства, главу белорусского государства в аэропорту с китайской стороны встретил первый замминистра иностранных дел Ма Чжаосюй и посол Китая в Белоруссии Се Сяоюн. С белорусской - первый вице-премьер Николай Снопков, министр иностранных дел Сергей Алейник, посол в Китае Юрий Сенько. Президента встречали в сопровождении роты почетного караула. Как сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого", для Лукашенко был подан автомобиль китайского производства марки Hongqi. На нем Лукашенко будет передвигаться во время своего визита в КНР. Государственный визит Лукашенко в Китай завершится 2 марта. Планируется, что в Пекине белорусский президент проведет ряд встреч с высшими должностными лицами КНР, руководством ведущих китайских корпораций.
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в мире, китай, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Китай, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко прибыл с визитом в Китай

Президент Белоруссии Лукашенко прибыл с государственным визитом в Пекин

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 28 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с государственным визитом в Китай, сообщило во вторник агентство Sputnik.
"Самолет главы государства совершил посадку в аэропорту Пекина", - говорится в сообщении. По данным агентства, главу белорусского государства в аэропорту с китайской стороны встретил первый замминистра иностранных дел Ма Чжаосюй и посол Китая в Белоруссии Се Сяоюн. С белорусской - первый вице-премьер Николай Снопков, министр иностранных дел Сергей Алейник, посол в Китае Юрий Сенько. Президента встречали в сопровождении роты почетного караула.
Как сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого", для Лукашенко был подан автомобиль китайского производства марки Hongqi. На нем Лукашенко будет передвигаться во время своего визита в КНР.
Государственный визит Лукашенко в Китай завершится 2 марта. Планируется, что в Пекине белорусский президент проведет ряд встреч с высшими должностными лицами КНР, руководством ведущих китайских корпораций.
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