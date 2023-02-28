https://ria.ru/20230228/lukashenko-1854911418.html

Лукашенко прибыл с визитом в Китай

Лукашенко прибыл с визитом в Китай - РИА Новости, 28.02.2023

Лукашенко прибыл с визитом в Китай

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с государственным визитом в Китай, сообщило во вторник агентство Sputnik. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T17:26

2023-02-28T17:26

2023-02-28T17:26

в мире

китай

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 28 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с государственным визитом в Китай, сообщило во вторник агентство Sputnik. "Самолет главы государства совершил посадку в аэропорту Пекина", - говорится в сообщении. По данным агентства, главу белорусского государства в аэропорту с китайской стороны встретил первый замминистра иностранных дел Ма Чжаосюй и посол Китая в Белоруссии Се Сяоюн. С белорусской - первый вице-премьер Николай Снопков, министр иностранных дел Сергей Алейник, посол в Китае Юрий Сенько. Президента встречали в сопровождении роты почетного караула. Как сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого", для Лукашенко был подан автомобиль китайского производства марки Hongqi. На нем Лукашенко будет передвигаться во время своего визита в КНР. Государственный визит Лукашенко в Китай завершится 2 марта. Планируется, что в Пекине белорусский президент проведет ряд встреч с высшими должностными лицами КНР, руководством ведущих китайских корпораций.

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китай

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, белоруссия, александр лукашенко