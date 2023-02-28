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Лукашенко заявил об уникальном моменте для прекращения конфликта на Украине - РИА Новости, 28.02.2023
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Лукашенко заявил об уникальном моменте для прекращения конфликта на Украине
Лукашенко заявил об уникальном моменте для прекращения конфликта на Украине - РИА Новости, 28.02.2023
Лукашенко заявил об уникальном моменте для прекращения конфликта на Украине
Сейчас настал уникальный момент, чтобы остановить конфликт на Украине, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью китайским СМИ, телеверсию... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T02:15
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украина
россия
москва
александр лукашенко
в мире
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МИНСК, 28 фев – РИА Новости. Сейчас настал уникальный момент, чтобы остановить конфликт на Украине, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью китайским СМИ, телеверсию которого вышло в эфире телеканала "Беларусь 1".Как отметил Лукашенко, другой такой ситуации может не возникнуть. Он призвал воспользоваться этим моментом, пока Россия не перевела экономику на военные рельсы.Президент Белоруссии также выразил мнение, что главной целью его российского коллеги Владимира Путина является безопасность России, чтобы исключить возможность нападения со стороны Украины.Он подчеркнул, что Москва готова двигаться по пути переговоров, что она демонстрировала с самого начала спецоперации. Вместе с тем США, выразил уверенность Лукашенко, заставили киевских режим отказаться от какого-либо диалога с Россией.
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украина, россия, москва, александр лукашенко, в мире
Украина, Россия, Москва, Александр Лукашенко, В мире
02:15 28.02.2023 (обновлено: 03:01 28.02.2023)
 
Лукашенко заявил об уникальном моменте для прекращения конфликта на Украине

Лукашенко: сложилась уникальная ситуация для прекращения конфликта на Украине

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 28 фев – РИА Новости. Сейчас настал уникальный момент, чтобы остановить конфликт на Украине, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью китайским СМИ, телеверсию которого вышло в эфире телеканала "Беларусь 1".
Как отметил Лукашенко, другой такой ситуации может не возникнуть. Он призвал воспользоваться этим моментом, пока Россия не перевела экономику на военные рельсы.
Президент Белоруссии также выразил мнение, что главной целью его российского коллеги Владимира Путина является безопасность России, чтобы исключить возможность нападения со стороны Украины.
Он подчеркнул, что Москва готова двигаться по пути переговоров, что она демонстрировала с самого начала спецоперации. Вместе с тем США, выразил уверенность Лукашенко, заставили киевских режим отказаться от какого-либо диалога с Россией.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
23 февраля, 15:40Специальная военная операция на Украине
Лукашенко призвал услышать позицию Китая по Украине
 
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