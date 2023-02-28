https://ria.ru/20230228/lukashenko-1854743868.html
Лукашенко заявил об уникальном моменте для прекращения конфликта на Украине
Лукашенко заявил об уникальном моменте для прекращения конфликта на Украине - РИА Новости, 28.02.2023
Лукашенко заявил об уникальном моменте для прекращения конфликта на Украине
Сейчас настал уникальный момент, чтобы остановить конфликт на Украине, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью китайским СМИ, телеверсию... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T02:15
2023-02-28T02:15
2023-02-28T03:01
украина
россия
москва
александр лукашенко
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854282458_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a78e0c56d283ba42965102772318cdd.jpg
МИНСК, 28 фев – РИА Новости. Сейчас настал уникальный момент, чтобы остановить конфликт на Украине, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью китайским СМИ, телеверсию которого вышло в эфире телеканала "Беларусь 1".Как отметил Лукашенко, другой такой ситуации может не возникнуть. Он призвал воспользоваться этим моментом, пока Россия не перевела экономику на военные рельсы.Президент Белоруссии также выразил мнение, что главной целью его российского коллеги Владимира Путина является безопасность России, чтобы исключить возможность нападения со стороны Украины.Он подчеркнул, что Москва готова двигаться по пути переговоров, что она демонстрировала с самого начала спецоперации. Вместе с тем США, выразил уверенность Лукашенко, заставили киевских режим отказаться от какого-либо диалога с Россией.
https://ria.ru/20230223/kitay-1853994624.html
украина
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854282458_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f1d66e1a9e5060058d63acfef7ab902b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, москва, александр лукашенко, в мире
Украина, Россия, Москва, Александр Лукашенко, В мире
02:15 28.02.2023 (обновлено: 03:01 28.02.2023)
Лукашенко заявил об уникальном моменте для прекращения конфликта на Украине
Лукашенко: сложилась уникальная ситуация для прекращения конфликта на Украине