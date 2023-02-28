https://ria.ru/20230228/lukashenko-1854743868.html

Лукашенко заявил об уникальном моменте для прекращения конфликта на Украине

Лукашенко заявил об уникальном моменте для прекращения конфликта на Украине - РИА Новости, 28.02.2023

Лукашенко заявил об уникальном моменте для прекращения конфликта на Украине

Сейчас настал уникальный момент, чтобы остановить конфликт на Украине, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью китайским СМИ, телеверсию... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T02:15

2023-02-28T02:15

2023-02-28T03:01

украина

россия

москва

александр лукашенко

в мире

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МИНСК, 28 фев – РИА Новости. Сейчас настал уникальный момент, чтобы остановить конфликт на Украине, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью китайским СМИ, телеверсию которого вышло в эфире телеканала "Беларусь 1".Как отметил Лукашенко, другой такой ситуации может не возникнуть. Он призвал воспользоваться этим моментом, пока Россия не перевела экономику на военные рельсы.Президент Белоруссии также выразил мнение, что главной целью его российского коллеги Владимира Путина является безопасность России, чтобы исключить возможность нападения со стороны Украины.Он подчеркнул, что Москва готова двигаться по пути переговоров, что она демонстрировала с самого начала спецоперации. Вместе с тем США, выразил уверенность Лукашенко, заставили киевских режим отказаться от какого-либо диалога с Россией.

https://ria.ru/20230223/kitay-1853994624.html

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россия

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украина, россия, москва, александр лукашенко, в мире