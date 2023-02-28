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Пушилин пообещал, что Россия вернется в Красный Лиман
Пушилин пообещал, что Россия вернется в Красный Лиман - РИА Новости, 28.02.2023
Пушилин пообещал, что Россия вернется в Красный Лиман
На краснолиманском направлении идет позиционная борьба, российские войска обязательно вернутся в Красный Лиман, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T10:13
2023-02-28T10:13
2023-02-28T10:23
специальная военная операция на украине
безопасность
красный лиман
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. На краснолиманском направлении идет позиционная борьба, российские войска обязательно вернутся в Красный Лиман, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. "У нас в поле зрения сейчас краснолиманское направление, для нас очень болезненно было, когда мы вынуждены были оставить (Красный Лиман). Но мы вернемся обязательно. И я думаю, что этот период не за горами. Соответствующие шаги с нашей стороны будут предприняты", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live". По его словам, сейчас на этом направлении идет позиционная артиллерийская борьба. Освобожденный в конце мая 2022 года Красный Лиман был возвращен Украиной осенью после того, как российские войска вывели из города из-за угрозы окружения на "более выгодные рубежи", сообщало Минобороны РФ. В начале февраля Пушилин сообщил, что российские силы успешно наступают в окрестностях Северска, освобождение которого стратегически важно для дальнейшего освобождения Красного Лимана.
https://ria.ru/20230217/slavyansk-1852570861.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, красный лиман, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Красный Лиман, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин пообещал, что Россия вернется в Красный Лиман
Пушилин заявил, что российские войска обязательно вернутся в Красный Лиман