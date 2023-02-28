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Пушилин пообещал, что Россия вернется в Красный Лиман - РИА Новости, 28.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:13 28.02.2023 (обновлено: 10:23 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/liman-1854774927.html
Пушилин пообещал, что Россия вернется в Красный Лиман
Пушилин пообещал, что Россия вернется в Красный Лиман - РИА Новости, 28.02.2023
Пушилин пообещал, что Россия вернется в Красный Лиман
На краснолиманском направлении идет позиционная борьба, российские войска обязательно вернутся в Красный Лиман, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T10:13
2023-02-28T10:23
специальная военная операция на украине
безопасность
красный лиман
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. На краснолиманском направлении идет позиционная борьба, российские войска обязательно вернутся в Красный Лиман, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. "У нас в поле зрения сейчас краснолиманское направление, для нас очень болезненно было, когда мы вынуждены были оставить (Красный Лиман). Но мы вернемся обязательно. И я думаю, что этот период не за горами. Соответствующие шаги с нашей стороны будут предприняты", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live". По его словам, сейчас на этом направлении идет позиционная артиллерийская борьба. Освобожденный в конце мая 2022 года Красный Лиман был возвращен Украиной осенью после того, как российские войска вывели из города из-за угрозы окружения на "более выгодные рубежи", сообщало Минобороны РФ. В начале февраля Пушилин сообщил, что российские силы успешно наступают в окрестностях Северска, освобождение которого стратегически важно для дальнейшего освобождения Красного Лимана.
https://ria.ru/20230217/slavyansk-1852570861.html
красный лиман
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безопасность, красный лиман, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Красный Лиман, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин пообещал, что Россия вернется в Красный Лиман

Пушилин заявил, что российские войска обязательно вернутся в Красный Лиман

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкСтела при въезде в Красный Лиман
Стела при въезде в Красный Лиман - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Стела при въезде в Красный Лиман. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. На краснолиманском направлении идет позиционная борьба, российские войска обязательно вернутся в Красный Лиман, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"У нас в поле зрения сейчас краснолиманское направление, для нас очень болезненно было, когда мы вынуждены были оставить (Красный Лиман). Но мы вернемся обязательно. И я думаю, что этот период не за горами. Соответствующие шаги с нашей стороны будут предприняты", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live". По его словам, сейчас на этом направлении идет позиционная артиллерийская борьба.
Освобожденный в конце мая 2022 года Красный Лиман был возвращен Украиной осенью после того, как российские войска вывели из города из-за угрозы окружения на "более выгодные рубежи", сообщало Минобороны РФ. В начале февраля Пушилин сообщил, что российские силы успешно наступают в окрестностях Северска, освобождение которого стратегически важно для дальнейшего освобождения Красного Лимана.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКрасный ЛиманДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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