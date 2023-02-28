https://ria.ru/20230228/liman-1854774927.html

Пушилин пообещал, что Россия вернется в Красный Лиман

Пушилин пообещал, что Россия вернется в Красный Лиман - РИА Новости, 28.02.2023

Пушилин пообещал, что Россия вернется в Красный Лиман

На краснолиманском направлении идет позиционная борьба, российские войска обязательно вернутся в Красный Лиман, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T10:13

2023-02-28T10:13

2023-02-28T10:23

специальная военная операция на украине

безопасность

красный лиман

донецкая народная республика

денис пушилин

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. На краснолиманском направлении идет позиционная борьба, российские войска обязательно вернутся в Красный Лиман, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. "У нас в поле зрения сейчас краснолиманское направление, для нас очень болезненно было, когда мы вынуждены были оставить (Красный Лиман). Но мы вернемся обязательно. И я думаю, что этот период не за горами. Соответствующие шаги с нашей стороны будут предприняты", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live". По его словам, сейчас на этом направлении идет позиционная артиллерийская борьба. Освобожденный в конце мая 2022 года Красный Лиман был возвращен Украиной осенью после того, как российские войска вывели из города из-за угрозы окружения на "более выгодные рубежи", сообщало Минобороны РФ. В начале февраля Пушилин сообщил, что российские силы успешно наступают в окрестностях Северска, освобождение которого стратегически важно для дальнейшего освобождения Красного Лимана.

https://ria.ru/20230217/slavyansk-1852570861.html

красный лиман

донецкая народная республика

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, красный лиман, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, украина, ситуация в днр и лнр