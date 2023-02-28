https://ria.ru/20230228/lgoty-1854910460.html
На Тамбовщине введут льготы для транспорта на газомоторном топливе
На Тамбовщине введут льготы для транспорта на газомоторном топливе - РИА Новости, 28.02.2023
На Тамбовщине введут льготы для транспорта на газомоторном топливе
В Тамбовской области вводят налоговые льготы для владельцев транспорта, работающего на газомоторном топливе, сообщает пресс-служба Тамбовской облдумы. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T17:21
2023-02-28T17:21
2023-02-28T17:21
тамбовская область
тамбовская область
тамбовская областная дума
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. В Тамбовской области вводят налоговые льготы для владельцев транспорта, работающего на газомоторном топливе, сообщает пресс-служба Тамбовской облдумы.Депутаты Тамбовской областной думы во вторник приняли в первом чтении соответствующие поправки в закон "О транспортном налоге в Тамбовской области". Налоговой льготой смогут воспользоваться как физические лица, так и организации, предприниматели, которые занимаются пассажирскими перевозками."Стоит сказать, что Тамбовская область год из года занимает лидирующие позиции в Национальном экологическом рейтинге. Мы заинтересованы в том, чтобы экологическая обстановка на Тамбовщине становилась благоприятнее. Так что принятие такого закона будет дополнительным стимулом и для стимулирования распространения природного газа в качестве топлива, и для развития рынка газомоторного топлива и совершенствования автотранспортных перевозок на территории области, и для снижения негативных последствий для экологии эксплуатации автомобилей", - подчеркнул председатель облдумы Евгений Матушкин, слова которого приводит пресс-служба.По его словам, при принятии законопроекта во втором чтении налоговая льгота будет предоставляться в отношении всех транспортных средств, зарегистрированных на налогоплательщиков, имеющих право на льготу, с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года.
https://ria.ru/20230221/zakonodatelstvo-1853526294.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тамбовская область, тамбовская областная дума
Тамбовская область, Тамбовская область, Тамбовская областная Дума
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. В Тамбовской области вводят налоговые льготы для владельцев транспорта, работающего на газомоторном топливе, сообщает пресс-служба Тамбовской облдумы.
Депутаты Тамбовской областной думы
во вторник приняли в первом чтении соответствующие поправки в закон "О транспортном налоге в Тамбовской области". Налоговой льготой смогут воспользоваться как физические лица, так и организации, предприниматели, которые занимаются пассажирскими перевозками.
"Стоит сказать, что Тамбовская область год из года занимает лидирующие позиции в Национальном экологическом рейтинге. Мы заинтересованы в том, чтобы экологическая обстановка на Тамбовщине становилась благоприятнее. Так что принятие такого закона будет дополнительным стимулом и для стимулирования распространения природного газа в качестве топлива, и для развития рынка газомоторного топлива и совершенствования автотранспортных перевозок на территории области, и для снижения негативных последствий для экологии эксплуатации автомобилей", - подчеркнул председатель облдумы Евгений Матушкин, слова которого приводит пресс-служба.
По его словам, при принятии законопроекта во втором чтении налоговая льгота будет предоставляться в отношении всех транспортных средств, зарегистрированных на налогоплательщиков, имеющих право на льготу, с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года.
Матушкин: законодатели подготовят базу для реализации инициатив президента