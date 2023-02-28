https://ria.ru/20230228/lepestok-1854933477.html

В Донецке обнаружили запрещенные мины-"лепестки"

В Донецке обнаружили запрещенные мины-"лепестки" - РИА Новости, 28.02.2023

В Донецке обнаружили запрещенные мины-"лепестки"

В Петровском районе Донецка обнаружены противопехотные мины-"лепестки", запрещенные различными конвенциями, сообщило МЧС ДНР. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T18:20

2023-02-28T18:20

2023-02-28T18:26

специальная военная операция на украине

безопасность

донецк

донецкая народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. В Петровском районе Донецка обнаружены противопехотные мины-"лепестки", запрещенные различными конвенциями, сообщило МЧС ДНР. "27 февраля на линию "101" начали поступать сообщения о том, что на территории Петровского района Донецка обнаружены противопехотные мины типа "Лепесток", - сообщили в министерстве журналистам. Ведомство также обнародовало список улиц, где обнаружены опасные участки: улицы Академика Павлова, Леси Украинки, Вятская, Победителей, Гоголя, Готвальда. Министерство отметило также, что в случае обнаружение взрывоопасного предмета нельзя к нему приближаться и брать в руки, а нужно сообщить его адрес в МЧС. Местные жители сообщают в соцсетях, что мины появились после обстрела района украинскими силовиками из ракет РСЗО, которые иногда начиняются такими минами. Также они публикуют в соцсетях фотографии находок.

https://ria.ru/20230131/lepestok-1848783361.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Разминирование "лепестков" в Петровском районе Донецка Разминирование "лепестков" в Петровском районе Донецка 2023-02-28T18:20 true PT0M35S

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Кирилл Волков

безопасность, донецк, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, ситуация в днр и лнр