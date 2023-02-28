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В Донецке обнаружили запрещенные мины-"лепестки" - РИА Новости, 28.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:20 28.02.2023 (обновлено: 18:26 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/lepestok-1854933477.html
В Донецке обнаружили запрещенные мины-"лепестки"
В Донецке обнаружили запрещенные мины-"лепестки" - РИА Новости, 28.02.2023
В Донецке обнаружили запрещенные мины-"лепестки"
В Петровском районе Донецка обнаружены противопехотные мины-"лепестки", запрещенные различными конвенциями, сообщило МЧС ДНР. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T18:20
2023-02-28T18:26
специальная военная операция на украине
безопасность
донецк
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. В Петровском районе Донецка обнаружены противопехотные мины-"лепестки", запрещенные различными конвенциями, сообщило МЧС ДНР. "27 февраля на линию "101" начали поступать сообщения о том, что на территории Петровского района Донецка обнаружены противопехотные мины типа "Лепесток", - сообщили в министерстве журналистам. Ведомство также обнародовало список улиц, где обнаружены опасные участки: улицы Академика Павлова, Леси Украинки, Вятская, Победителей, Гоголя, Готвальда. Министерство отметило также, что в случае обнаружение взрывоопасного предмета нельзя к нему приближаться и брать в руки, а нужно сообщить его адрес в МЧС. Местные жители сообщают в соцсетях, что мины появились после обстрела района украинскими силовиками из ракет РСЗО, которые иногда начиняются такими минами. Также они публикуют в соцсетях фотографии находок.
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донецк
донецкая народная республика
россия
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Разминирование "лепестков" в Петровском районе Донецка
Разминирование "лепестков" в Петровском районе Донецка
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безопасность, донецк, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецк, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Донецке обнаружили запрещенные мины-"лепестки"

МЧС ДНР обнаружило в Донецке запрещенные противопехотные мины-"лепестки"

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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. В Петровском районе Донецка обнаружены противопехотные мины-"лепестки", запрещенные различными конвенциями, сообщило МЧС ДНР.
"27 февраля на линию "101" начали поступать сообщения о том, что на территории Петровского района Донецка обнаружены противопехотные мины типа "Лепесток", - сообщили в министерстве журналистам. Ведомство также обнародовало список улиц, где обнаружены опасные участки: улицы Академика Павлова, Леси Украинки, Вятская, Победителей, Гоголя, Готвальда.
Министерство отметило также, что в случае обнаружение взрывоопасного предмета нельзя к нему приближаться и брать в руки, а нужно сообщить его адрес в МЧС.
Местные жители сообщают в соцсетях, что мины появились после обстрела района украинскими силовиками из ракет РСЗО, которые иногда начиняются такими минами. Также они публикуют в соцсетях фотографии находок.
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкДонецкая Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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