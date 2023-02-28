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В ДНР заявили о появлении танков Leopard в районе Артемовска - РИА Новости, 28.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:09 28.02.2023 (обновлено: 14:38 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/leopard-1854826973.html
В ДНР заявили о появлении танков Leopard в районе Артемовска
В ДНР заявили о появлении танков Leopard в районе Артемовска - РИА Новости, 28.02.2023
В ДНР заявили о появлении танков Leopard в районе Артемовска
Танки Leopard, замеченные в районе Артемовска, — обычная цель для российских военных, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия". РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T13:09
2023-02-28T14:38
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
артемовск
вооруженные силы украины
leopard 2
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Танки Leopard, замеченные в районе Артемовска, — обычная цель для российских военных, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия".По его словам, уже понятно, что Украина потеряла Артемовск, вопрос только в дате, когда это произойдет.Противник признает, что не может снабжать свой гарнизон, который практически обречен, заключил Гагин.Как заявлял в конце минувшей недели министр обороны Польши Мариуш Блащак, переданные Варшавой танки Leopard уже находятся на Украине. Польские власти выражали готовность отправить ВСУ до 14 боевых машин в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала около 250 Т-72.Также "Леопарды" Украине предоставят Германия, производитель этих танков, Испания, Канада, Финляндия.В Москве неоднократно подчеркивали, что поставки западных вооружений Киеву лишь затягивают конфликт.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, практически все дороги в город находятся под огневым контролем российских подразделений.
https://ria.ru/20230227/ukraina-1854613656.html
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донецкая народная республика, артемовск, вооруженные силы украины, leopard 2
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Leopard 2
В ДНР заявили о появлении танков Leopard в районе Артемовска

Советник главы ДНР Гагин сообщил о замеченных в районе Артемовска танках Leopard

© Фото : Bundeswehr/Marco DorowТанк Leopard 2
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© Фото : Bundeswehr/Marco Dorow
Танк Leopard 2. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Танки Leopard, замеченные в районе Артемовска, — обычная цель для российских военных, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия".
«
"Были заявления о том, что в районе Артемовска появлялись "Леопарды". Это такая же бронецель, как и все остальные. Сенсации делать из этого не стоит. Учитывая ту распутицу, которая сейчас, она затруднит движение таких тяжелых машин, как Leopard", — сказал чиновник.
По его словам, уже понятно, что Украина потеряла Артемовск, вопрос только в дате, когда это произойдет.
Противник признает, что не может снабжать свой гарнизон, который практически обречен, заключил Гагин.
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Как заявлял в конце минувшей недели министр обороны Польши Мариуш Блащак, переданные Варшавой танки Leopard уже находятся на Украине. Польские власти выражали готовность отправить ВСУ до 14 боевых машин в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала около 250 Т-72.
Также "Леопарды" Украине предоставят Германия, производитель этих танков, Испания, Канада, Финляндия.

Leopard 2 — основной боевой танк армии ФРГ. Машина оснащена системой радиационной, химической, биологической защиты и автоматическими системами пожаротушения. Танк вооружен 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой Rheinmetall RH-M-120 и может нести 42 снаряда к основному орудию. Дополнительное вооружение включает два пулемета, один из которых спарен с основным орудием, а второй является зенитным и монтируется поверх крыши.

В Москве неоднократно подчеркивали, что поставки западных вооружений Киеву лишь затягивают конфликт.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, практически все дороги в город находятся под огневым контролем российских подразделений.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаАртемовскВооруженные силы УкраиныLeopard 2
 
 
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