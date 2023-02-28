https://ria.ru/20230228/leopard-1854826973.html
В ДНР заявили о появлении танков Leopard в районе Артемовска
В ДНР заявили о появлении танков Leopard в районе Артемовска - РИА Новости, 28.02.2023
В ДНР заявили о появлении танков Leopard в районе Артемовска
Танки Leopard, замеченные в районе Артемовска, — обычная цель для российских военных, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия". РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T13:09
2023-02-28T13:09
2023-02-28T14:38
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
артемовск
вооруженные силы украины
leopard 2
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Танки Leopard, замеченные в районе Артемовска, — обычная цель для российских военных, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия".По его словам, уже понятно, что Украина потеряла Артемовск, вопрос только в дате, когда это произойдет.Противник признает, что не может снабжать свой гарнизон, который практически обречен, заключил Гагин.Как заявлял в конце минувшей недели министр обороны Польши Мариуш Блащак, переданные Варшавой танки Leopard уже находятся на Украине. Польские власти выражали готовность отправить ВСУ до 14 боевых машин в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала около 250 Т-72.Также "Леопарды" Украине предоставят Германия, производитель этих танков, Испания, Канада, Финляндия.В Москве неоднократно подчеркивали, что поставки западных вооружений Киеву лишь затягивают конфликт.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, практически все дороги в город находятся под огневым контролем российских подразделений.
https://ria.ru/20230227/ukraina-1854613656.html
https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, артемовск, вооруженные силы украины, leopard 2
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Leopard 2
В ДНР заявили о появлении танков Leopard в районе Артемовска
Советник главы ДНР Гагин сообщил о замеченных в районе Артемовска танках Leopard