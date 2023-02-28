https://ria.ru/20230228/leopard-1854826973.html

В ДНР заявили о появлении танков Leopard в районе Артемовска

В ДНР заявили о появлении танков Leopard в районе Артемовска - РИА Новости, 28.02.2023

В ДНР заявили о появлении танков Leopard в районе Артемовска

Танки Leopard, замеченные в районе Артемовска, — обычная цель для российских военных, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия". РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T13:09

2023-02-28T13:09

2023-02-28T14:38

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

артемовск

вооруженные силы украины

leopard 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847353680_0:0:1800:1013_1920x0_80_0_0_ad4b995c0cf55c73f7fadb365e1393b1.jpg

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Танки Leopard, замеченные в районе Артемовска, — обычная цель для российских военных, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия".По его словам, уже понятно, что Украина потеряла Артемовск, вопрос только в дате, когда это произойдет.Противник признает, что не может снабжать свой гарнизон, который практически обречен, заключил Гагин.Как заявлял в конце минувшей недели министр обороны Польши Мариуш Блащак, переданные Варшавой танки Leopard уже находятся на Украине. Польские власти выражали готовность отправить ВСУ до 14 боевых машин в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала около 250 Т-72.Также "Леопарды" Украине предоставят Германия, производитель этих танков, Испания, Канада, Финляндия.В Москве неоднократно подчеркивали, что поставки западных вооружений Киеву лишь затягивают конфликт.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, практически все дороги в город находятся под огневым контролем российских подразделений.

https://ria.ru/20230227/ukraina-1854613656.html

https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html

донецкая народная республика

артемовск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, артемовск, вооруженные силы украины, leopard 2