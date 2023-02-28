Жители Крыма рассказали американскому ТВ, что защитят свою землю от Украины
Американский телеканал NBC показал репортаж из Крыма
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкМногосторонний автомобильный пункт пропуска "Армянск" в Крыму
Многосторонний автомобильный пункт пропуска "Армянск" в Крыму. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Журналисты американского телеканала NBC News приехали в Крым и пообщались с местными жителями.
Уточняется, что журналисты прибыли в республику на поезде из Москвы. Одной из тем для обсуждения стал якобы готовящийся Киевом военный захват полуострова.
"Это наша земля. Мы наденем форму и пойдем к границе защищаться", — сказала телеканалу местная жительница Прасковья Баранова.
Сама женщина, как отмечается, "говорит по-русски и чувствует себя русской". Это мнение, по данным телеканала, разделяет большинство людей, с которыми общались их журналисты.
"Даже если здесь будет война, мы все равно будем защищать Севастополь. Потому что если мы не будем защищать свою родину, то станем рабами. Никто не хочет быть рабом", — приводит СМИ слова еще одного местного жителя Руслана Налгиева.
Комментируя заявления о том, что российские власти якобы могут пытаться "пугать людей", 26-летняя Диана Галастя рассказала, что "никто не пытается пугать, никто не говорит, что будет страшно". Она заявила, что довольна своей жизнью и тем, что Крым стал частью России.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Киев готовится к военному захвату полуострова. Глава крымского парламента Владимир Константинов, в свою очередь, заявил, что украинский президент сможет побывать в Крыму только при одном обстоятельстве — на подписании капитуляции его страны.
Как подчеркивал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, за ударами по полуострову последуют удары возмездия, "запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".