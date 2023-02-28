https://ria.ru/20230228/krym-1854794535.html

В Крыму назвали сроки устранения аварии на водоводах

В Крыму назвали сроки устранения аварии на водоводах - РИА Новости, 28.02.2023

В Крыму назвали сроки устранения аварии на водоводах

Воду в крымские города Евпатория и Красноперекопск, на магистральных водоводах к которым в ночь на вторник произошли аварии, подадут к концу дня, сообщил... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T11:17

2023-02-28T11:17

2023-02-28T15:01

евпатория

заозерный

сергей аксенов (политик)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Воду в крымские города Евпатория и Красноперекопск, на магистральных водоводах к которым в ночь на вторник произошли аварии, подадут к концу дня, сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов. Ранее власти сообщили об аварии на магистральном водоводе диметром 1,2 метра, без воды осталось около 700 жилых домов Евпатории и село Заозерное, в которых проживают более 120 тысяч жителей. Авария также произошла ночью на магистральном водоводе к Красноперекопску, без водоснабжения остались сам город и несколько сел района. "До конца дня вода в Евпатории, Красноперекопске и селах окружающих будет", - сказал Аксенов. Он добавил, что в обоих случаях это были коммунальные аварии. Аварийные участки магистрального водовода под Евпаторией планируется отремонтировать в следующем году, идет его дефектовка, сообщил глава Крыма. "Крупные аварии там раз в год. На следующий год – в плане, мы это все сделаем. Если будет перевыполнение по итогам полугодия, возможно, и в этом году", - пояснил Аксенов. Евпатория – курортный город на западе Крыма с населением больше 105 тысяч человек. В городе и в Заозерном расположены здравницы, в том числе большое количество детских санаториев и пансионатов. Население Красноперекопска на севере Крыма превышает 25 тысяч человек. В городе работают два крупных химических предприятия: Красноперекопский бромный завод и Крымский содовый завод.

https://ria.ru/20230228/voda-1854765772.html

https://ria.ru/20230226/krym-1854385667.html

евпатория

заозерный

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

евпатория, заозерный, сергей аксенов (политик), происшествия