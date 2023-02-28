https://ria.ru/20230228/krym-1854604688.html

Пропускную способность пунктов пропуска на Крымском мосту увеличат к лету

Пропускную способность пунктов пропуска на Крымском мосту увеличат к лету - РИА Новости, 28.02.2023

Пропускную способность пунктов пропуска на Крымском мосту увеличат к лету

Власти Крыма работают над расширением пропускной способности Крымского моста для обеспечения доступности курортов в летнем туристическом сезоне, сообщил... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T04:06

2023-02-28T04:06

2023-02-28T04:10

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Власти Крыма работают над расширением пропускной способности Крымского моста для обеспечения доступности курортов в летнем туристическом сезоне, сообщил журналистам президент РСТ Илья Уманский. "В Крыму курортный сезон будет по причине того, что больше некуда: Краснодарский край объективно перегрузится ближе к сезону. При этом ожидается, что к отсутствию самолетов и недостаточному количеству поездов добавятся проверки на проезде через Крымский мост", — сказал эксперт.По его словам, власти полуострова прорабатывают сценарий, как запустить многополосный досмотр, чтобы обеспечить максимальный пропускную способность.Глава РСТ сообщил, что сам недавно вернулся из Крыма, проезжая через мост. Был тщательный досмотр авто и полуторачасовая пробка на въезде, рассказал он. Пока сложно прогнозировать скорость пересечения моста в пик сезона, отметил Уманский.

https://ria.ru/20230225/sanatorii-1853085917.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, краснодарский край, республика крым, российский союз туриндустрии (рст)