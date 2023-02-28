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Пропускную способность пунктов пропуска на Крымском мосту увеличат к лету - РИА Новости, 28.02.2023
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Туризм
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Пропускную способность пунктов пропуска на Крымском мосту увеличат к лету
Пропускную способность пунктов пропуска на Крымском мосту увеличат к лету - РИА Новости, 28.02.2023
Пропускную способность пунктов пропуска на Крымском мосту увеличат к лету
Власти Крыма работают над расширением пропускной способности Крымского моста для обеспечения доступности курортов в летнем туристическом сезоне, сообщил... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T04:06
2023-02-28T04:10
туризм
туризм
новости - туризм
краснодарский край
республика крым
российский союз туриндустрии (рст)
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Власти Крыма работают над расширением пропускной способности Крымского моста для обеспечения доступности курортов в летнем туристическом сезоне, сообщил журналистам президент РСТ Илья Уманский. "В Крыму курортный сезон будет по причине того, что больше некуда: Краснодарский край объективно перегрузится ближе к сезону. При этом ожидается, что к отсутствию самолетов и недостаточному количеству поездов добавятся проверки на проезде через Крымский мост", — сказал эксперт.По его словам, власти полуострова прорабатывают сценарий, как запустить многополосный досмотр, чтобы обеспечить максимальный пропускную способность.Глава РСТ сообщил, что сам недавно вернулся из Крыма, проезжая через мост. Был тщательный досмотр авто и полуторачасовая пробка на въезде, рассказал он. Пока сложно прогнозировать скорость пересечения моста в пик сезона, отметил Уманский.
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туризм, новости - туризм, краснодарский край, республика крым, российский союз туриндустрии (рст)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Краснодарский край, Республика Крым, Российский союз туриндустрии (РСТ)
04:06 28.02.2023 (обновлено: 04:10 28.02.2023)
 
Пропускную способность пунктов пропуска на Крымском мосту увеличат к лету

РСТ: власти Крыма планируют увеличить пункты пропуска на мосту перед летним сезоном

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкДевушка фотографирует Крымский мост через Керченский пролив
Девушка фотографирует Крымский мост через Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Власти Крыма работают над расширением пропускной способности Крымского моста для обеспечения доступности курортов в летнем туристическом сезоне, сообщил журналистам президент РСТ Илья Уманский.
"В Крыму курортный сезон будет по причине того, что больше некуда: Краснодарский край объективно перегрузится ближе к сезону. При этом ожидается, что к отсутствию самолетов и недостаточному количеству поездов добавятся проверки на проезде через Крымский мост", — сказал эксперт.
По его словам, власти полуострова прорабатывают сценарий, как запустить многополосный досмотр, чтобы обеспечить максимальный пропускную способность.
Глава РСТ сообщил, что сам недавно вернулся из Крыма, проезжая через мост. Был тщательный досмотр авто и полуторачасовая пробка на въезде, рассказал он. Пока сложно прогнозировать скорость пересечения моста в пик сезона, отметил Уманский.
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