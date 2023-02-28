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В Кремле следят за всеми дискуссиями, включая тему СВО, заявил Песков - РИА Новости, 28.02.2023
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В Кремле следят за всеми дискуссиями, включая тему СВО, заявил Песков
В Кремле следят за всеми дискуссиями, включая тему СВО, заявил Песков - РИА Новости, 28.02.2023
В Кремле следят за всеми дискуссиями, включая тему СВО, заявил Песков
В Кремле пытаются следить за всеми дискуссиями, включая тему спецоперации - этот процесс не может не волновать всех в обществе, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T00:29
2023-02-28T00:56
политика
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В Кремле пытаются следить за всеми дискуссиями, включая тему спецоперации - этот процесс не может не волновать всех в обществе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков добавил, что "это процесс, где подвергаются опасности жизни наших сограждан, бойцов, героев", и конечно люди не могут оставаться к этому индифферентны."Они горячо спорят, обсуждают. Это неизбежный процесс", - сказал он.
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политика, дмитрий песков, россия
Политика, Дмитрий Песков, Россия
00:29 28.02.2023 (обновлено: 00:56 28.02.2023)
 
В Кремле следят за всеми дискуссиями, включая тему СВО, заявил Песков

Песков: в Кремле пытаются следить за всеми дискуссиями, включая тему СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВид на Кремль
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В Кремле пытаются следить за всеми дискуссиями, включая тему спецоперации - этот процесс не может не волновать всех в обществе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ну, разумеется, здесь, в Кремле, пытаются следить за всеми дискуссиями во всех областях. Конечно, СВО — это тот процесс, который не может не волновать всех в нашем обществе, который нельзя воспринимать спокойно. Это вызывает огромный накал эмоций, страстей", - сказал он в интервью "Известиям".
Песков добавил, что "это процесс, где подвергаются опасности жизни наших сограждан, бойцов, героев", и конечно люди не могут оставаться к этому индифферентны.
"Они горячо спорят, обсуждают. Это неизбежный процесс", - сказал он.
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