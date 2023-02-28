https://ria.ru/20230228/kreml-1854735289.html

В Кремле следят за всеми дискуссиями, включая тему СВО, заявил Песков

В Кремле следят за всеми дискуссиями, включая тему СВО, заявил Песков - РИА Новости, 28.02.2023

В Кремле следят за всеми дискуссиями, включая тему СВО, заявил Песков

В Кремле пытаются следить за всеми дискуссиями, включая тему спецоперации - этот процесс не может не волновать всех в обществе, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T00:29

2023-02-28T00:29

2023-02-28T00:56

политика

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В Кремле пытаются следить за всеми дискуссиями, включая тему спецоперации - этот процесс не может не волновать всех в обществе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков добавил, что "это процесс, где подвергаются опасности жизни наших сограждан, бойцов, героев", и конечно люди не могут оставаться к этому индифферентны."Они горячо спорят, обсуждают. Это неизбежный процесс", - сказал он.

https://ria.ru/20230227/peregovory-1854573422.html

россия

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политика, дмитрий песков, россия