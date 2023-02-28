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СК расследует обстоятельства поставки токсичных химикатов в Краматорск
СК расследует обстоятельства поставки токсичных химикатов в Краматорск - РИА Новости, 28.02.2023
СК расследует обстоятельства поставки токсичных химикатов в Краматорск
Российские следователи приступили к расследованию обстоятельств поставки в сопровождении группы иностранцев в Краматорск в ДНР токсичных химикатов, сообщается в РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T22:07
2023-02-28T22:07
2023-02-28T22:24
специальная военная операция на украине
следственный комитет россии (ск рф)
краматорск
в мире
войска рхбз
сша
игорь кириллов
донецкая народная республика
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российские следователи приступили к расследованию обстоятельств поставки в сопровождении группы иностранцев в Краматорск в ДНР токсичных химикатов, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что США и их пособники намереваются провести в Краматорске провокацию с использованием токсичных химикатов. Он уточнил, что 10 февраля в находящийся под контролем Киева город Краматорск прибыл железнодорожный состав, в одном из вагонов которого находился груз химических веществ, позже их доставили к линии боевого соприкосновения. По словам Кириллова, 19 февраля в Краматорске разгрузили 11 вагонов со шрапнельными боеприпасами со спецмаркировкой, ранее подобные боеприпасы модернизировали в США под поражающие элементы с жидкими рецептурами раздражающих веществ."Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230228/provokatsiya-1854758683.html
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следственный комитет россии (ск рф), краматорск, в мире, войска рхбз, сша, игорь кириллов, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Следственный комитет России (СК РФ), Краматорск, В мире, Войска РХБЗ, США, Игорь Кириллов, Донецкая Народная Республика
СК расследует обстоятельства поставки токсичных химикатов в Краматорск
СК приступил к расследованию обстоятельств поставки токсичных химикатов в Краматорск