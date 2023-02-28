https://ria.ru/20230228/kramatorsk-1854754710.html
В Краматорске разгрузили 11 вагонов с боеприпасами раздражающего действия
В Краматорске разгрузили 11 вагонов с боеприпасами раздражающего действия - РИА Новости, 28.02.2023
В Краматорске разгрузили 11 вагонов с боеприпасами раздражающего действия
В Краматорске 19 февраля разгрузили 11 вагонов со шрапнельными боеприпасами со спецмаркировкой, ранее подобные боеприпасы модернизировали в США под поражающие... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T08:05
2023-02-28T08:05
2023-02-28T08:37
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
краматорск
игорь кириллов
украина
сша
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В Краматорске 19 февраля разгрузили 11 вагонов со шрапнельными боеприпасами со спецмаркировкой, ранее подобные боеприпасы модернизировали в США под поражающие элементы с жидкими рецептурами раздражающих веществ, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. По его словам, США и их пособники намереваются провести на Украине провокацию с использованием токсичных химикатов. США рассчитывают, что в условиях боевых действий не будет возможности эффективно расследовать их химическую провокацию на Украине. Так, на Украину в Краматорск 10 февраля прибыл ж/д состав, в одном из вагонов которого находился груз химических веществ, сопровождаемый группой иностранных граждан. "19 февраля в Краматорске состоялась разгрузка 11 вагонов с грузом шрапнельных боеприпасов со специальной маркировкой. Разгрузка проводилась в ночное время на платформе в пригороде, при этом вагоны были обозначены надписями "Стройматериалы", "Цемент". По имеющейся в Минобороны России информации, ранее в интересах сухопутных войск США была проведена модернизация шрапнельных выстрелов, снаряжаемых готовыми поражающими элементами с жидкими рецептурами раздражающих веществ", - заявил он.
https://ria.ru/20230228/drony-1854746134.html
краматорск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), краматорск, игорь кириллов, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Краматорск, Игорь Кириллов, Украина, США
В Краматорске разгрузили 11 вагонов с боеприпасами раздражающего действия
Минобороны: в Краматорске разгрузили 11 вагонов с боеприпасами раздражающего действия
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В Краматорске 19 февраля разгрузили 11 вагонов со шрапнельными боеприпасами со спецмаркировкой, ранее подобные боеприпасы модернизировали в США под поражающие элементы с жидкими рецептурами раздражающих веществ, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
По его словам, США и их пособники намереваются провести на Украине
провокацию с использованием токсичных химикатов.
США рассчитывают, что в условиях боевых действий не будет возможности эффективно расследовать их химическую провокацию на Украине. Так, на Украину в Краматорск 10 февраля прибыл ж/д состав, в одном из вагонов которого находился груз химических веществ, сопровождаемый группой иностранных граждан.
"19 февраля в Краматорске состоялась разгрузка 11 вагонов с грузом шрапнельных боеприпасов со специальной маркировкой. Разгрузка проводилась в ночное время на платформе в пригороде, при этом вагоны были обозначены надписями "Стройматериалы", "Цемент". По имеющейся в Минобороны России информации, ранее в интересах сухопутных войск США была проведена модернизация шрапнельных выстрелов, снаряжаемых готовыми поражающими элементами с жидкими рецептурами раздражающих веществ", - заявил он.
Источник: российский спецназ применил новую систему с дронами-камикадзе