https://ria.ru/20230228/kramatorsk-1854754710.html

В Краматорске разгрузили 11 вагонов с боеприпасами раздражающего действия

В Краматорске разгрузили 11 вагонов с боеприпасами раздражающего действия - РИА Новости, 28.02.2023

В Краматорске разгрузили 11 вагонов с боеприпасами раздражающего действия

В Краматорске 19 февраля разгрузили 11 вагонов со шрапнельными боеприпасами со спецмаркировкой, ранее подобные боеприпасы модернизировали в США под поражающие... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T08:05

2023-02-28T08:05

2023-02-28T08:37

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

краматорск

игорь кириллов

украина

сша

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В Краматорске 19 февраля разгрузили 11 вагонов со шрапнельными боеприпасами со спецмаркировкой, ранее подобные боеприпасы модернизировали в США под поражающие элементы с жидкими рецептурами раздражающих веществ, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. По его словам, США и их пособники намереваются провести на Украине провокацию с использованием токсичных химикатов. США рассчитывают, что в условиях боевых действий не будет возможности эффективно расследовать их химическую провокацию на Украине. Так, на Украину в Краматорск 10 февраля прибыл ж/д состав, в одном из вагонов которого находился груз химических веществ, сопровождаемый группой иностранных граждан. "19 февраля в Краматорске состоялась разгрузка 11 вагонов с грузом шрапнельных боеприпасов со специальной маркировкой. Разгрузка проводилась в ночное время на платформе в пригороде, при этом вагоны были обозначены надписями "Стройматериалы", "Цемент". По имеющейся в Минобороны России информации, ранее в интересах сухопутных войск США была проведена модернизация шрапнельных выстрелов, снаряжаемых готовыми поражающими элементами с жидкими рецептурами раздражающих веществ", - заявил он.

https://ria.ru/20230228/drony-1854746134.html

краматорск

украина

сша

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Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), краматорск, игорь кириллов, украина, сша