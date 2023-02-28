https://ria.ru/20230228/korruptsiya-1854943803.html

В США признали проблему коррупции на Украине

В США признали проблему коррупции на Украине - РИА Новости, 28.02.2023

В США признали проблему коррупции на Украине

США признают проблему коррупции на Украине, но считают, что поставляемое оружие используется по назначению, заявил заместитель министра обороны США Колин Каль. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T18:53

2023-02-28T18:53

2023-02-28T19:27

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сша

украина

министерство обороны сша

коррупция

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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. США признают проблему коррупции на Украине, но считают, что поставляемое оружие используется по назначению, заявил заместитель министра обороны США Колин Каль."Я работаю по вопросу Украины на протяжении девяти лет и на протяжении всего периода нашего взаимодействия коррупция была самой главной проблемой, которую мы поднимали с представителями украинских властей. Мы думаем, что украинцы должным образом используют то, что им дают", - сообщил он на слушаниях в конгрессе США.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230228/ukraina-1854943262.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, украина, министерство обороны сша, коррупция