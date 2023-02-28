В США признали проблему коррупции на Украине
Замминистра обороны США Каль: Вашингтон признает проблему коррупции на Украине
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. США признают проблему коррупции на Украине, но считают, что поставляемое оружие используется по назначению, заявил заместитель министра обороны США Колин Каль.
"Я работаю по вопросу Украины на протяжении девяти лет и на протяжении всего периода нашего взаимодействия коррупция была самой главной проблемой, которую мы поднимали с представителями украинских властей. Мы думаем, что украинцы должным образом используют то, что им дают", - сообщил он на слушаниях в конгрессе США.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.