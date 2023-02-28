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Путин призвал усилить контроль за реализацией гособоронзаказа - РИА Новости, 28.02.2023
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15:38 28.02.2023 (обновлено: 15:58 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/kontrol-1854870698.html
Путин призвал усилить контроль за реализацией гособоронзаказа
Путин призвал усилить контроль за реализацией гособоронзаказа - РИА Новости, 28.02.2023
Путин призвал усилить контроль за реализацией гособоронзаказа
Президент России Владимир Путин призвал усилить контроль за реализацией гособоронзаказа и обеспечением ВС РФ. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T15:38
2023-02-28T15:58
вооруженные силы рф
владимир путин
россия
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал усилить контроль за реализацией гособоронзаказа и обеспечением ВС РФ."Прошу усилить оперативный контроль за реализацией гособоронзаказа и обеспечением войск, задействованных в специальной военной операции, да и вообще Вооруженных сил в целом", - сказал Путин на расширенной коллегии ФСБ.
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вооруженные силы рф, владимир путин, россия, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Россия, Безопасность, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин призвал усилить контроль за реализацией гособоронзаказа

Путин призвал усилить контроль за реализацией гособоронзаказа и обеспечением ВС России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал усилить контроль за реализацией гособоронзаказа и обеспечением ВС РФ.
"Прошу усилить оперативный контроль за реализацией гособоронзаказа и обеспечением войск, задействованных в специальной военной операции, да и вообще Вооруженных сил в целом", - сказал Путин на расширенной коллегии ФСБ.
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Вооруженные силы РФВладимир ПутинРоссияБезопасностьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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