https://ria.ru/20230228/kontrol-1854870698.html

Путин призвал усилить контроль за реализацией гособоронзаказа

Путин призвал усилить контроль за реализацией гособоронзаказа - РИА Новости, 28.02.2023

Путин призвал усилить контроль за реализацией гособоронзаказа

Президент России Владимир Путин призвал усилить контроль за реализацией гособоронзаказа и обеспечением ВС РФ. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T15:38

2023-02-28T15:38

2023-02-28T15:58

вооруженные силы рф

владимир путин

россия

безопасность

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал усилить контроль за реализацией гособоронзаказа и обеспечением ВС РФ."Прошу усилить оперативный контроль за реализацией гособоронзаказа и обеспечением войск, задействованных в специальной военной операции, да и вообще Вооруженных сил в целом", - сказал Путин на расширенной коллегии ФСБ.

https://ria.ru/20230227/nakhimov-1854515850.html

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2023

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вооруженные силы рф, владимир путин, россия, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)