МИД отметил рост напряженности в зоне палестино-израильского конфликта
МИД России выразил озабоченность из-за эскалации в зоне палестино-израильского конфликта
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Москва обеспокоена эскалацией в зоне палестино-израильского конфликта и считает, что одним из определяющих факторов деградации обстановки стал отказ США от конструктивного сотрудничества по региональным проблемам, заявили в МИД РФ.
"В Москве выражают серьезную обеспокоенность в связи с эскалацией обстановки в городах Западного берега р. Иордан, где в результате терактов и насильственных действий, а также столкновений между палестинцами и израильтянами практически на ежедневной основе гибнут мирные граждане", - говорится в сообщении.
Новый виток напряженности может вылиться в полномасштабную конфронтацию, подчеркнули в МИД, отметив, что трагические события в Наблусе, Хуваре, окрестностях Иерихона и других районах подтверждают, что нормализация обстановки в зоне палестино-израильского конфликта возможна в рамках переговорах в соответствии с международно-признанной правовой базой ближневосточного урегулирования (БВУ), в основе которой лежит принцип "двух государств" - Палестины и Израиля. Предпосылкой для деэскалации должно стать прекращение односторонних шагов и выполнение ранее взятых на себя обязательств.
"Одним из определяющих факторов, приведших к столь глубокой деградации обстановки, стал отказ Соединенных Штатов от конструктивного коллективного сотрудничества по региональным проблемам, в том числе в рамках ближневосточного "квартета" международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН. Упорное стремление Вашингтона монополизировать кризисное урегулирование в регионе вкупе с навязыванием американцами своей воли Палестинской национальной администрации существенно усугубляют положение дел в БВУ", - добавили в МИД.
Россия призывает палестинцев подняться над межфракционными разногласиями и сделать шаги для обеспечения национального единства на политплатформе Организации освобождения Палестины, предполагающей переговорное урегулирование с Израилем, отметили в российском МИД.
"Российская Федерация в координации с ближневосточными партнерами продолжит способствовать достижению справедливого и устойчивого решения палестино-израильского конфликта. В связи с этим отмечаем важную роль в сфере БВУ Египта, Иордании и ЛАГ, с которыми мы продолжаем плотное взаимодействие", - заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.