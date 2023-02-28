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В Пентагоне считают, что конфликт на Украине может длиться несколько лет - РИА Новости, 28.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:03 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/konflikt-1854963238.html
В Пентагоне считают, что конфликт на Украине может длиться несколько лет
В Пентагоне считают, что конфликт на Украине может длиться несколько лет - РИА Новости, 28.02.2023
В Пентагоне считают, что конфликт на Украине может длиться несколько лет
Конфликт на Украине может длиться в течение следующих трех лет, заявил заместитель министра обороны США Колин Каль. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T20:03
2023-02-28T20:03
специальная военная операция на украине
в мире
цены на нефть
украина
россия
сша
дмитрий песков
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Конфликт на Украине может длиться в течение следующих трех лет, заявил заместитель министра обороны США Колин Каль. "Мы не знаем траекторию развития конфликта. Конфликт может закончиться через шесть месяцев, а может через два или три года", - сообщил он на слушаниях в конгрессе США. Каль добавил, что надеется на поддержку конгресса в финансировании помощи Киеву даже с учетом текущих оценок возможного продолжения конфликта. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html
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в мире, цены на нефть, украина, россия, сша, дмитрий песков, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Цены на нефть, Украина, Россия, США, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО
В Пентагоне считают, что конфликт на Украине может длиться несколько лет

Замминистра обороны США Каль считает, что конфликт на Украине может продлиться до трех лет

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Конфликт на Украине может длиться в течение следующих трех лет, заявил заместитель министра обороны США Колин Каль.
"Мы не знаем траекторию развития конфликта. Конфликт может закончиться через шесть месяцев, а может через два или три года", - сообщил он на слушаниях в конгрессе США.
Каль добавил, что надеется на поддержку конгресса в финансировании помощи Киеву даже с учетом текущих оценок возможного продолжения конфликта.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
Запад никогда не отказывался от планов уничтожения России
28 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЦены на нефтьУкраинаРоссияСШАДмитрий ПесковСергей ЛавровНАТО
 
 
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