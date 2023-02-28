https://ria.ru/20230228/konflikt-1854963238.html

В Пентагоне считают, что конфликт на Украине может длиться несколько лет

В Пентагоне считают, что конфликт на Украине может длиться несколько лет - РИА Новости, 28.02.2023

В Пентагоне считают, что конфликт на Украине может длиться несколько лет

Конфликт на Украине может длиться в течение следующих трех лет, заявил заместитель министра обороны США Колин Каль. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T20:03

2023-02-28T20:03

2023-02-28T20:03

специальная военная операция на украине

в мире

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сша

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сергей лавров

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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Конфликт на Украине может длиться в течение следующих трех лет, заявил заместитель министра обороны США Колин Каль. "Мы не знаем траекторию развития конфликта. Конфликт может закончиться через шесть месяцев, а может через два или три года", - сообщил он на слушаниях в конгрессе США. Каль добавил, что надеется на поддержку конгресса в финансировании помощи Киеву даже с учетом текущих оценок возможного продолжения конфликта. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html

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