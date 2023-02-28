https://ria.ru/20230228/kolomna-1854856960.html
Газораспределительные сети в Коломне работают штатно после падения БПЛА
Газораспределительные сети в Коломне работают штатно после падения БПЛА - РИА Новости, 28.02.2023
Газораспределительные сети в Коломне работают штатно после падения БПЛА
Газораспределительные сети в Коломне работают в штатном режиме после падения рядом БПЛА, никаких чрезвычайных ситуация не произошло, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T14:56
2023-02-28T14:56
2023-02-28T15:00
коломна
московская область (подмосковье)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
происшествия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Газораспределительные сети в Коломне работают в штатном режиме после падения рядом БПЛА, никаких чрезвычайных ситуация не произошло, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго региона.Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что дрон упал вблизи деревни Губастово в городском округе Коломна, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не задет. Позже в экстренных службах уточнили РИА Новости, что аппарат упал вблизи газораспределительной станции."Никаких ЧС в связи с падением беспилотника не произошло. Станция принадлежит Газпрому. Региональные газораспределительные сети работают в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230226/donetsk-1854425846.html
коломна
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коломна, московская область (подмосковье), министерство энергетики рф (минэнерго россии), происшествия
Коломна, Московская область (Подмосковье), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Происшествия
Газораспределительные сети в Коломне работают штатно после падения БПЛА
Минэнерго: газораспределительные сети в Коломне работают штатно после падения БПЛА