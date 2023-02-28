https://ria.ru/20230228/kolomna-1854856960.html

Газораспределительные сети в Коломне работают штатно после падения БПЛА

Газораспределительные сети в Коломне работают штатно после падения БПЛА - РИА Новости, 28.02.2023

Газораспределительные сети в Коломне работают штатно после падения БПЛА

Газораспределительные сети в Коломне работают в штатном режиме после падения рядом БПЛА, никаких чрезвычайных ситуация не произошло, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T14:56

2023-02-28T14:56

2023-02-28T15:00

коломна

московская область (подмосковье)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854849528_0:317:960:857_1920x0_80_0_0_e254f1092051c8babbed32d4959323ff.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Газораспределительные сети в Коломне работают в штатном режиме после падения рядом БПЛА, никаких чрезвычайных ситуация не произошло, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго региона.Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что дрон упал вблизи деревни Губастово в городском округе Коломна, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не задет. Позже в экстренных службах уточнили РИА Новости, что аппарат упал вблизи газораспределительной станции."Никаких ЧС в связи с падением беспилотника не произошло. Станция принадлежит Газпрому. Региональные газораспределительные сети работают в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230226/donetsk-1854425846.html

коломна

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

коломна, московская область (подмосковье), министерство энергетики рф (минэнерго россии), происшествия