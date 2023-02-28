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Газораспределительные сети в Коломне работают штатно после падения БПЛА - РИА Новости, 28.02.2023
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14:56 28.02.2023 (обновлено: 15:00 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/kolomna-1854856960.html
Газораспределительные сети в Коломне работают штатно после падения БПЛА
Газораспределительные сети в Коломне работают штатно после падения БПЛА - РИА Новости, 28.02.2023
Газораспределительные сети в Коломне работают штатно после падения БПЛА
Газораспределительные сети в Коломне работают в штатном режиме после падения рядом БПЛА, никаких чрезвычайных ситуация не произошло, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T14:56
2023-02-28T15:00
коломна
московская область (подмосковье)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
происшествия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Газораспределительные сети в Коломне работают в штатном режиме после падения рядом БПЛА, никаких чрезвычайных ситуация не произошло, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго региона.Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что дрон упал вблизи деревни Губастово в городском округе Коломна, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не задет. Позже в экстренных службах уточнили РИА Новости, что аппарат упал вблизи газораспределительной станции."Никаких ЧС в связи с падением беспилотника не произошло. Станция принадлежит Газпрому. Региональные газораспределительные сети работают в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.
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коломна, московская область (подмосковье), министерство энергетики рф (минэнерго россии), происшествия
Коломна, Московская область (Подмосковье), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Происшествия
Газораспределительные сети в Коломне работают штатно после падения БПЛА

Минэнерго: газораспределительные сети в Коломне работают штатно после падения БПЛА

© Фото из соцсетейБеспилотник, упавший вблизи деревни Губастово в городском округе Коломна
Беспилотник, упавший вблизи деревни Губастово в городском округе Коломна
© Фото из соцсетей
Беспилотник, упавший вблизи деревни Губастово в городском округе Коломна
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Газораспределительные сети в Коломне работают в штатном режиме после падения рядом БПЛА, никаких чрезвычайных ситуация не произошло, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго региона.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что дрон упал вблизи деревни Губастово в городском округе Коломна, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не задет. Позже в экстренных службах уточнили РИА Новости, что аппарат упал вблизи газораспределительной станции.
"Никаких ЧС в связи с падением беспилотника не произошло. Станция принадлежит Газпрому. Региональные газораспределительные сети работают в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.
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КоломнаМосковская область (Подмосковье)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Происшествия
 
 
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