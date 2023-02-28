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Россия и Китай договорились вместе защищать интересы безопасности в Азии - РИА Новости, 28.02.2023
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05:34 28.02.2023 (обновлено: 05:37 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/kitay-1854748865.html
Россия и Китай договорились вместе защищать интересы безопасности в Азии
Россия и Китай договорились вместе защищать интересы безопасности в Азии - РИА Новости, 28.02.2023
Россия и Китай договорились вместе защищать интересы безопасности в Азии
Россия и Китай провели новый раунд консультаций по делам Азии и договорились совместно защищать интересы безопасности и развития в регионе, сообщает во вторник... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T05:34
2023-02-28T05:37
алексей овчинников
китай
россия
азия
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ПЕКИН, 28 фев - РИА Новости. Россия и Китай провели новый раунд консультаций по делам Азии и договорились совместно защищать интересы безопасности и развития в регионе, сообщает во вторник МИД КНР. Сообщается, что консультации прошли 27 февраля в Пекине, на них сопредседательствовали директор департамента по делам Азии МИД КНР Лю Цзиньсун и директор департамента Азиатского и Тихоокеанского сотрудничества МИД РФ Алексей Овчинников. "Стороны обменялись мнениями по ситуации в Азиатском регионе, региональному сотрудничеству и другим вопросам, представляющим взаимный интерес, сошлись во мнении, что в нынешней ситуации Китаю и России необходимо укреплять связь и сотрудничество по делам Азии, совместно защищать интересы безопасности и развития региона", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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алексей овчинников, китай, россия, азия
Алексей Овчинников, Китай, Россия, Азия
Россия и Китай договорились вместе защищать интересы безопасности в Азии

МИД КНР: Пекин и Москва договорились вместе защищать интересы безопасности в Азии

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 28 фев - РИА Новости. Россия и Китай провели новый раунд консультаций по делам Азии и договорились совместно защищать интересы безопасности и развития в регионе, сообщает во вторник МИД КНР.
Сообщается, что консультации прошли 27 февраля в Пекине, на них сопредседательствовали директор департамента по делам Азии МИД КНР Лю Цзиньсун и директор департамента Азиатского и Тихоокеанского сотрудничества МИД РФ Алексей Овчинников.
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"Стороны обменялись мнениями по ситуации в Азиатском регионе, региональному сотрудничеству и другим вопросам, представляющим взаимный интерес, сошлись во мнении, что в нынешней ситуации Китаю и России необходимо укреплять связь и сотрудничество по делам Азии, совместно защищать интересы безопасности и развития региона", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
 
Алексей ОвчинниковКитайРоссияАзия
 
 
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