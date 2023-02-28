https://ria.ru/20230228/kitay-1854748865.html
Россия и Китай договорились вместе защищать интересы безопасности в Азии
Россия и Китай договорились вместе защищать интересы безопасности в Азии - РИА Новости, 28.02.2023
Россия и Китай договорились вместе защищать интересы безопасности в Азии
Россия и Китай провели новый раунд консультаций по делам Азии и договорились совместно защищать интересы безопасности и развития в регионе, сообщает во вторник... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T05:34
2023-02-28T05:34
2023-02-28T05:37
алексей овчинников
китай
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азия
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ПЕКИН, 28 фев - РИА Новости. Россия и Китай провели новый раунд консультаций по делам Азии и договорились совместно защищать интересы безопасности и развития в регионе, сообщает во вторник МИД КНР. Сообщается, что консультации прошли 27 февраля в Пекине, на них сопредседательствовали директор департамента по делам Азии МИД КНР Лю Цзиньсун и директор департамента Азиатского и Тихоокеанского сотрудничества МИД РФ Алексей Овчинников. "Стороны обменялись мнениями по ситуации в Азиатском регионе, региональному сотрудничеству и другим вопросам, представляющим взаимный интерес, сошлись во мнении, что в нынешней ситуации Китаю и России необходимо укреплять связь и сотрудничество по делам Азии, совместно защищать интересы безопасности и развития региона", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
https://ria.ru/20230227/oruzhie-1854676898.html
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алексей овчинников, китай, россия, азия
Алексей Овчинников, Китай, Россия, Азия
Россия и Китай договорились вместе защищать интересы безопасности в Азии
МИД КНР: Пекин и Москва договорились вместе защищать интересы безопасности в Азии