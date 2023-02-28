https://ria.ru/20230228/kitay-1854748865.html

Россия и Китай договорились вместе защищать интересы безопасности в Азии

Россия и Китай договорились вместе защищать интересы безопасности в Азии - РИА Новости, 28.02.2023

Россия и Китай договорились вместе защищать интересы безопасности в Азии

Россия и Китай провели новый раунд консультаций по делам Азии и договорились совместно защищать интересы безопасности и развития в регионе, сообщает во вторник... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T05:34

2023-02-28T05:34

2023-02-28T05:37

алексей овчинников

китай

россия

азия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854113781_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_d53ff83f17144aad90a3209fa1968360.jpg

ПЕКИН, 28 фев - РИА Новости. Россия и Китай провели новый раунд консультаций по делам Азии и договорились совместно защищать интересы безопасности и развития в регионе, сообщает во вторник МИД КНР. Сообщается, что консультации прошли 27 февраля в Пекине, на них сопредседательствовали директор департамента по делам Азии МИД КНР Лю Цзиньсун и директор департамента Азиатского и Тихоокеанского сотрудничества МИД РФ Алексей Овчинников. "Стороны обменялись мнениями по ситуации в Азиатском регионе, региональному сотрудничеству и другим вопросам, представляющим взаимный интерес, сошлись во мнении, что в нынешней ситуации Китаю и России необходимо укреплять связь и сотрудничество по делам Азии, совместно защищать интересы безопасности и развития региона", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

https://ria.ru/20230227/oruzhie-1854676898.html

китай

россия

азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алексей овчинников, китай, россия, азия