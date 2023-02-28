https://ria.ru/20230228/kishinev-1854874281.html

Протест оппозиции в Кишиневе перерос в столкновения с полицией

Протест оппозиции в Кишиневе перерос в столкновения с полицией - РИА Новости, 28.02.2023

Протест оппозиции в Кишиневе перерос в столкновения с полицией

Кордон полиции в Кишиневе заблокировал движение колонны сторонников оппозиции, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T15:51

2023-02-28T15:51

2023-02-28T16:27

в мире

кишинев

молдавия

марина таубер

майя санду

екатерина сакелларопулу

греция

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КИШИНЕВ, 28 фев — РИА Новости. Кордон полиции в Кишиневе заблокировал движение колонны сторонников оппозиции, сообщил корреспондент РИА Новости.Сегодня в столице Молдавии проходит очередная массовая акция протеста против роста цен и тарифов, манифестанты призывают правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также требуют отставки президента Майи Санду и правительства.Изначально акцию собирались провести на площади перед мэрией, но утром во вторник администрация Кишинева сообщила об ограничении доступа транспорта и людей в центр города до 2 марта, в том числе для проведения митингов и массовых демонстраций. Причиной назвали приезд в Молдавию президента Греции Екатерины Сакелларопулу.Организаторы решили не отменять акцию и пройти маршем по главной улице столицы. На подходе к центральной площади колонну протестующих остановил кордон полиции.Вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер пыталась урегулировать ситуацию и договориться с сотрудниками полиции, чтобы продолжить движение колонны по тротуару. В итоге митинг начался прямо перед кордоном силовиков.Стычки с полицией были и на въездах в Кишинев, где правоохранительные органы заблокировали автобусы с гражданами, желающими попасть на акцию протеста. Люди часами пытаются добраться до города, периодически пытаясь прорвать кордоны.Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — приблизительно в четыре. На этом фоне у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились в семь раз с ноября прошлого года. Многочисленные опросы показывают, что около 60 процентов населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70 процентов жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65 процентов поддерживают идею смены правительства.Партия "Шор" проводила в прошлом году массовые антиправительственные акции совместно с коммунистами, которые в парламенте входят в единый блок с оппозиционной партией социалистов. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняли власти в неспособности справиться с кризисом, указывали на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97 процента в годовом исчислении.Руководство страны критикуют и за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.

https://ria.ru/20230228/kishinev-1854831419.html

https://ria.ru/20230223/moldaviya-1853821357.html

https://ria.ru/20230216/moldaviya-1852212822.html

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Кирилл Волков

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Движущуюся колонну митингующих в Кишиневе заблокировала полиция Полиция в Кишиневе заблокировала движение колонны сторонников оппозиции, которые вышли на антиправительственный протест. 2023-02-28T15:51 true PT0M19S

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Кирилл Волков

в мире, кишинев, молдавия, марина таубер, майя санду, екатерина сакелларопулу, греция