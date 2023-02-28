https://ria.ru/20230228/kishinev-1854874281.html
Протест оппозиции в Кишиневе перерос в столкновения с полицией
Протест оппозиции в Кишиневе перерос в столкновения с полицией - РИА Новости, 28.02.2023
Протест оппозиции в Кишиневе перерос в столкновения с полицией
Кордон полиции в Кишиневе заблокировал движение колонны сторонников оппозиции, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T15:51
2023-02-28T15:51
2023-02-28T16:27
в мире
кишинев
молдавия
марина таубер
майя санду
екатерина сакелларопулу
греция
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КИШИНЕВ, 28 фев — РИА Новости. Кордон полиции в Кишиневе заблокировал движение колонны сторонников оппозиции, сообщил корреспондент РИА Новости.Сегодня в столице Молдавии проходит очередная массовая акция протеста против роста цен и тарифов, манифестанты призывают правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также требуют отставки президента Майи Санду и правительства.Изначально акцию собирались провести на площади перед мэрией, но утром во вторник администрация Кишинева сообщила об ограничении доступа транспорта и людей в центр города до 2 марта, в том числе для проведения митингов и массовых демонстраций. Причиной назвали приезд в Молдавию президента Греции Екатерины Сакелларопулу.Организаторы решили не отменять акцию и пройти маршем по главной улице столицы. На подходе к центральной площади колонну протестующих остановил кордон полиции.Вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер пыталась урегулировать ситуацию и договориться с сотрудниками полиции, чтобы продолжить движение колонны по тротуару. В итоге митинг начался прямо перед кордоном силовиков.Стычки с полицией были и на въездах в Кишинев, где правоохранительные органы заблокировали автобусы с гражданами, желающими попасть на акцию протеста. Люди часами пытаются добраться до города, периодически пытаясь прорвать кордоны.Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — приблизительно в четыре. На этом фоне у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились в семь раз с ноября прошлого года. Многочисленные опросы показывают, что около 60 процентов населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70 процентов жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65 процентов поддерживают идею смены правительства.Партия "Шор" проводила в прошлом году массовые антиправительственные акции совместно с коммунистами, которые в парламенте входят в единый блок с оппозиционной партией социалистов. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняли власти в неспособности справиться с кризисом, указывали на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97 процента в годовом исчислении.Руководство страны критикуют и за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.
https://ria.ru/20230228/kishinev-1854831419.html
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854883966_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9b77665a26bbd62730819f45463c0b75.jpg
Движущуюся колонну митингующих в Кишиневе заблокировала полиция
Полиция в Кишиневе заблокировала движение колонны сторонников оппозиции, которые вышли на антиправительственный протест.
2023-02-28T15:51
true
PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кишинев, молдавия, марина таубер, майя санду, екатерина сакелларопулу, греция
В мире, Кишинев, Молдавия, Марина Таубер, Майя Санду, Екатерина Сакелларопулу, Греция
Протест оппозиции в Кишиневе перерос в столкновения с полицией
Кордон полиции в Кишиневе заблокировал движение колонны сторонников оппозиции
КИШИНЕВ, 28 фев — РИА Новости. Кордон полиции в Кишиневе заблокировал движение колонны сторонников оппозиции, сообщил корреспондент РИА Новости.
Сегодня в столице Молдавии
проходит очередная массовая акция протеста против роста цен и тарифов, манифестанты призывают правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также требуют отставки президента Майи Санду
и правительства.
В Молдавии сторонники оппозиции заблокировали один из въездов в Кишинев
Изначально акцию собирались провести на площади перед мэрией, но утром во вторник администрация Кишинева сообщила об ограничении доступа транспорта и людей в центр города до 2 марта, в том числе для проведения митингов и массовых демонстраций. Причиной назвали приезд в Молдавию президента Греции Екатерины Сакелларопулу
.
Организаторы решили не отменять акцию и пройти маршем по главной улице столицы. На подходе к центральной площади колонну протестующих остановил кордон полиции.
«
"Отмечаются попытки насильственного прорыва кордона полиции протестующими, чтобы попасть на площадь Великого национального собрания. Движение общественного транспорта временно перенаправлено", — сообщила полиция в своем Telegram-канале.
Вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер
пыталась урегулировать ситуацию и договориться с сотрудниками полиции, чтобы продолжить движение колонны по тротуару. В итоге митинг начался прямо перед кордоном силовиков.
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Стычки с полицией были и на въездах в Кишинев, где правоохранительные органы заблокировали автобусы с гражданами, желающими попасть на акцию протеста. Люди часами пытаются добраться до города, периодически пытаясь прорвать кордоны.
Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — приблизительно в четыре. На этом фоне у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились в семь раз с ноября прошлого года. Многочисленные опросы показывают, что около 60 процентов населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70 процентов жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65 процентов поддерживают идею смены правительства.
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Партия "Шор" проводила в прошлом году массовые антиправительственные акции совместно с коммунистами, которые в парламенте входят в единый блок с оппозиционной партией социалистов. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняли власти в неспособности справиться с кризисом, указывали на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97 процента в годовом исчислении.
Руководство страны критикуют и за нежелание вести переговоры с Россией
о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.
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