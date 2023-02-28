https://ria.ru/20230228/kishinev-1854831419.html

В Молдавии сторонники оппозиции заблокировали один из въездов в Кишинев

В Молдавии сторонники оппозиции заблокировали один из въездов в Кишинев - РИА Новости, 28.02.2023

В Молдавии сторонники оппозиции заблокировали один из въездов в Кишинев

Молдавская полиция заявила, что сторонники оппозиционной партии "Шор", которые направляются в Кишинев для участия в акции протеста, заблокировали один из... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T13:20

2023-02-28T13:20

2023-02-28T14:38

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КИШИНЕВ, 28 фев - РИА Новости. Молдавская полиция заявила, что сторонники оппозиционной партии "Шор", которые направляются в Кишинев для участия в акции протеста, заблокировали один из въездов в столицу республики. Ранее молдавская полиция сообщила, что во вторник в Кишинев с визитом приедет официальная делегация во главе с президентом Греции Катериной Сакелларопулу, поэтому доступ в центр столицы будет ограничен. При этом в центре Кишинева запланирована акция протеста партии "Шор", проводимая в рамках кампании "Движение за народ". Организаторы обвинили полицию в попытках помешать гражданам добраться до столицы, чтобы принять участие в акции протеста. "Люди, которые намерены добраться до центра столицы, в настоящее время блокируют въезд в Кишинев со стороны Ставчен. Уточняем, что такие действия недопустимы, в связи с тем, что эта артерия является важной связью со столицей, а остальных граждан нельзя беспокоить во время поездок", - сообщается в Telegram-канале полиции. Партия "Шор" проводила в прошлом году массовые антиправительственные акции совместно с коммунистами, которые в парламенте входят в единый блок с Партией социалистов. После небольшого перерыва протесты возобновились, начиная с 19 февраля. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Акция протеста в Кишиневе В Кишиневе люди собираются на акцию протеста против роста тарифов на газ и электричество. 2023-02-28T13:20 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, кишинев, молдавия