В Молдавии сторонники оппозиции заблокировали один из въездов в Кишинев
Cторонники молдавской оппозиционной партии "Шор" заблокировали один из въездов в Кишинев
КИШИНЕВ, 28 фев - РИА Новости. Молдавская полиция заявила, что сторонники оппозиционной партии "Шор", которые направляются в Кишинев для участия в акции протеста, заблокировали один из въездов в столицу республики.
Ранее молдавская полиция сообщила, что во вторник в Кишинев с визитом приедет официальная делегация во главе с президентом Греции Катериной Сакелларопулу, поэтому доступ в центр столицы будет ограничен. При этом в центре Кишинева запланирована акция протеста партии "Шор", проводимая в рамках кампании "Движение за народ". Организаторы обвинили полицию в попытках помешать гражданам добраться до столицы, чтобы принять участие в акции протеста.
"Люди, которые намерены добраться до центра столицы, в настоящее время блокируют въезд в Кишинев со стороны Ставчен. Уточняем, что такие действия недопустимы, в связи с тем, что эта артерия является важной связью со столицей, а остальных граждан нельзя беспокоить во время поездок", - сообщается в Telegram-канале полиции.
Партия "Шор" проводила в прошлом году массовые антиправительственные акции совместно с коммунистами, которые в парламенте входят в единый блок с Партией социалистов. После небольшого перерыва протесты возобновились, начиная с 19 февраля. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.