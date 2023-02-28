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В Молдавии сторонники оппозиции заблокировали один из въездов в Кишинев - РИА Новости, 28.02.2023
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13:20 28.02.2023 (обновлено: 14:38 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/kishinev-1854831419.html
В Молдавии сторонники оппозиции заблокировали один из въездов в Кишинев
В Молдавии сторонники оппозиции заблокировали один из въездов в Кишинев - РИА Новости, 28.02.2023
В Молдавии сторонники оппозиции заблокировали один из въездов в Кишинев
Молдавская полиция заявила, что сторонники оппозиционной партии "Шор", которые направляются в Кишинев для участия в акции протеста, заблокировали один из... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T13:20
2023-02-28T14:38
в мире
кишинев
молдавия
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КИШИНЕВ, 28 фев - РИА Новости. Молдавская полиция заявила, что сторонники оппозиционной партии "Шор", которые направляются в Кишинев для участия в акции протеста, заблокировали один из въездов в столицу республики. Ранее молдавская полиция сообщила, что во вторник в Кишинев с визитом приедет официальная делегация во главе с президентом Греции Катериной Сакелларопулу, поэтому доступ в центр столицы будет ограничен. При этом в центре Кишинева запланирована акция протеста партии "Шор", проводимая в рамках кампании "Движение за народ". Организаторы обвинили полицию в попытках помешать гражданам добраться до столицы, чтобы принять участие в акции протеста. "Люди, которые намерены добраться до центра столицы, в настоящее время блокируют въезд в Кишинев со стороны Ставчен. Уточняем, что такие действия недопустимы, в связи с тем, что эта артерия является важной связью со столицей, а остальных граждан нельзя беспокоить во время поездок", - сообщается в Telegram-канале полиции. Партия "Шор" проводила в прошлом году массовые антиправительственные акции совместно с коммунистами, которые в парламенте входят в единый блок с Партией социалистов. После небольшого перерыва протесты возобновились, начиная с 19 февраля. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.
https://ria.ru/20230226/oligarkhi-1854402092.html
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Акция протеста в Кишиневе
В Кишиневе люди собираются на акцию протеста против роста тарифов на газ и электричество.
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в мире, кишинев, молдавия
В мире, Кишинев, Молдавия
В Молдавии сторонники оппозиции заблокировали один из въездов в Кишинев

Cторонники молдавской оппозиционной партии "Шор" заблокировали один из въездов в Кишинев

Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 28 фев - РИА Новости. Молдавская полиция заявила, что сторонники оппозиционной партии "Шор", которые направляются в Кишинев для участия в акции протеста, заблокировали один из въездов в столицу республики.
Ранее молдавская полиция сообщила, что во вторник в Кишинев с визитом приедет официальная делегация во главе с президентом Греции Катериной Сакелларопулу, поэтому доступ в центр столицы будет ограничен. При этом в центре Кишинева запланирована акция протеста партии "Шор", проводимая в рамках кампании "Движение за народ". Организаторы обвинили полицию в попытках помешать гражданам добраться до столицы, чтобы принять участие в акции протеста.
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26 февраля, 13:19
"Люди, которые намерены добраться до центра столицы, в настоящее время блокируют въезд в Кишинев со стороны Ставчен. Уточняем, что такие действия недопустимы, в связи с тем, что эта артерия является важной связью со столицей, а остальных граждан нельзя беспокоить во время поездок", - сообщается в Telegram-канале полиции.
Партия "Шор" проводила в прошлом году массовые антиправительственные акции совместно с коммунистами, которые в парламенте входят в единый блок с Партией социалистов. После небольшого перерыва протесты возобновились, начиная с 19 февраля. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.
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