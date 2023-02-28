https://ria.ru/20230228/kino-1854838059.html
Аварийную посадку A321 под Жуковским показали в тизере фильма
Аварийную посадку A321 под Жуковским показали в тизере фильма - РИА Новости, 28.02.2023
Аварийную посадку A321 под Жуковским показали в тизере фильма
В Сети вышел тизер экшен-драмы Сарика Андреасяна "На солнце, вдоль рядов кукурузы". Ролик опубликован на YouTube-канале "Централ Партнершип". РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T14:06
2023-02-28T14:06
2023-02-28T14:06
культура
новости культуры
кино и сериалы
егор бероев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854834763_853:0:4390:1990_1920x0_80_0_0_9d458f78b1734fd3b8d599c80414b1de.jpg
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Сети вышел тизер экшен-драмы Сарика Андреасяна "На солнце, вдоль рядов кукурузы". Ролик опубликован на YouTube-канале "Централ Партнершип". Лента основана на реальных событиях и рассказывает о летчике Дамире Юсупове. 15 августа 2019 года под его руководством прошла аварийная посадка A321 под Жуковским на кукурузное поле. Рейс следовал из Москвы в Симферополь. Все пассажиры, находившиеся на борту, выжили. В фильме Андреасяна образ пилота воплотил Егор Бероев. В ленте покажут, как Юсупов шел к своей мечте и стал летчиком. Лента выйдет в прокат 16 марта.
https://ria.ru/20230227/prokat-1854554956.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854834763_1086:0:3817:2048_1920x0_80_0_0_4b2c87d7818fb0f1f3ba1c4fc1209f8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, егор бероев
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Егор Бероев
Аварийную посадку A321 под Жуковским показали в тизере фильма
Аварийную посадку A321 под Жуковским показали в тизере "На солнце, вдоль рядов кукурузы"
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Сети вышел тизер экшен-драмы Сарика Андреасяна "На солнце, вдоль рядов кукурузы". Ролик опубликован на YouTube-канале "Централ Партнершип".
Лента основана на реальных событиях и рассказывает о летчике Дамире Юсупове. 15 августа 2019 года под его руководством прошла аварийная посадка A321 под Жуковским на кукурузное поле. Рейс следовал из Москвы в Симферополь. Все пассажиры, находившиеся на борту, выжили.
В фильме Андреасяна образ пилота воплотил Егор Бероев. В ленте покажут, как Юсупов шел к своей мечте и стал летчиком.
Лента выйдет в прокат 16 марта.
Драма "Праведник" лидирует в прокате в России и СНГ за уикенд