https://ria.ru/20230228/kino-1854838059.html

Аварийную посадку A321 под Жуковским показали в тизере фильма

Аварийную посадку A321 под Жуковским показали в тизере фильма - РИА Новости, 28.02.2023

Аварийную посадку A321 под Жуковским показали в тизере фильма

В Сети вышел тизер экшен-драмы Сарика Андреасяна "На солнце, вдоль рядов кукурузы". Ролик опубликован на YouTube-канале "Централ Партнершип". РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T14:06

2023-02-28T14:06

2023-02-28T14:06

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новости культуры

кино и сериалы

егор бероев

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Сети вышел тизер экшен-драмы Сарика Андреасяна "На солнце, вдоль рядов кукурузы". Ролик опубликован на YouTube-канале "Централ Партнершип". Лента основана на реальных событиях и рассказывает о летчике Дамире Юсупове. 15 августа 2019 года под его руководством прошла аварийная посадка A321 под Жуковским на кукурузное поле. Рейс следовал из Москвы в Симферополь. Все пассажиры, находившиеся на борту, выжили. В фильме Андреасяна образ пилота воплотил Егор Бероев. В ленте покажут, как Юсупов шел к своей мечте и стал летчиком. Лента выйдет в прокат 16 марта.

https://ria.ru/20230227/prokat-1854554956.html

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2023

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, егор бероев