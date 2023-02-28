Рейтинг@Mail.ru
Аварийную посадку A321 под Жуковским показали в тизере фильма - РИА Новости, 28.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:06 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/kino-1854838059.html
Аварийную посадку A321 под Жуковским показали в тизере фильма
Аварийную посадку A321 под Жуковским показали в тизере фильма - РИА Новости, 28.02.2023
Аварийную посадку A321 под Жуковским показали в тизере фильма
В Сети вышел тизер экшен-драмы Сарика Андреасяна "На солнце, вдоль рядов кукурузы". Ролик опубликован на YouTube-канале "Централ Партнершип". РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T14:06
2023-02-28T14:06
культура
новости культуры
кино и сериалы
егор бероев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854834763_853:0:4390:1990_1920x0_80_0_0_9d458f78b1734fd3b8d599c80414b1de.jpg
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Сети вышел тизер экшен-драмы Сарика Андреасяна "На солнце, вдоль рядов кукурузы". Ролик опубликован на YouTube-канале "Централ Партнершип". Лента основана на реальных событиях и рассказывает о летчике Дамире Юсупове. 15 августа 2019 года под его руководством прошла аварийная посадка A321 под Жуковским на кукурузное поле. Рейс следовал из Москвы в Симферополь. Все пассажиры, находившиеся на борту, выжили. В фильме Андреасяна образ пилота воплотил Егор Бероев. В ленте покажут, как Юсупов шел к своей мечте и стал летчиком. Лента выйдет в прокат 16 марта.
https://ria.ru/20230227/prokat-1854554956.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854834763_1086:0:3817:2048_1920x0_80_0_0_4b2c87d7818fb0f1f3ba1c4fc1209f8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, егор бероев
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Егор Бероев
Аварийную посадку A321 под Жуковским показали в тизере фильма

Аварийную посадку A321 под Жуковским показали в тизере "На солнце, вдоль рядов кукурузы"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Сети вышел тизер экшен-драмы Сарика Андреасяна "На солнце, вдоль рядов кукурузы". Ролик опубликован на YouTube-канале "Централ Партнершип".
Лента основана на реальных событиях и рассказывает о летчике Дамире Юсупове. 15 августа 2019 года под его руководством прошла аварийная посадка A321 под Жуковским на кукурузное поле. Рейс следовал из Москвы в Симферополь. Все пассажиры, находившиеся на борту, выжили.
В фильме Андреасяна образ пилота воплотил Егор Бероев. В ленте покажут, как Юсупов шел к своей мечте и стал летчиком.
Лента выйдет в прокат 16 марта.
Кадр из фильма Праведник
Драма "Праведник" лидирует в прокате в России и СНГ за уикенд
27 февраля, 12:34
 
КультураНовости культурыКино и сериалыЕгор Бероев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала