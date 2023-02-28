https://ria.ru/20230228/kiev-1854987977.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве - РИА Новости, 28.02.2023

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве

Украинские СМИ сообщают о взрыве на левом берегу Днепра в Киеве, тревога не объявлялась. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T23:36

2023-02-28T23:36

2023-02-28T23:36

специальная военная операция на украине

в мире

киев

украина

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрыве на левом берегу Днепра в Киеве, тревога не объявлялась. Ранее во вторник "Страна.ua" сообщила о взрывах и пожаре в Голосеевском районе Киева.

https://ria.ru/20230228/ukraina-1854799585.html

киев

украина

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