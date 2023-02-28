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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве - РИА Новости, 28.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:36 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/kiev-1854987977.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве - РИА Новости, 28.02.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Украинские СМИ сообщают о взрыве на левом берегу Днепра в Киеве, тревога не объявлялась. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T23:36
2023-02-28T23:36
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрыве на левом берегу Днепра в Киеве, тревога не объявлялась. Ранее во вторник "Страна.ua" сообщила о взрывах и пожаре в Голосеевском районе Киева.
https://ria.ru/20230228/ukraina-1854799585.html
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в мире, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве

"Страна.ua": украинские паблики сообщили о взрыве на левом берегу Днепра в Киеве

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрыве на левом берегу Днепра в Киеве, тревога не объявлялась.
«
"Киевские паблики сообщают о взрыве на левом берегу столицы. Тревога не объявлялась", - пишет украинское издание "Страна.ua".
Ранее во вторник "Страна.ua" сообщила о взрывах и пожаре в Голосеевском районе Киева.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
В Киеве не исключили, что мобилизуют еще больше людей
Вчера, 11:35
 
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