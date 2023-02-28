https://ria.ru/20230228/kiev-1854870606.html
Киев использует террористические методы, заявил Путин
Киев использует террористические методы, заявил Путин - РИА Новости, 28.02.2023
Киев использует террористические методы, заявил Путин
Киевский режим использует террористические методы, и Россия об этом хорошо знает, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T15:38
2023-02-28T15:38
2023-02-28T16:18
специальная военная операция на украине
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
украина
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Киевский режим использует террористические методы, и Россия об этом хорошо знает, заявил президент России Владимир Путин."По-прежнему актуальные задачи - противодействие террористической угрозе. За прошедший год количество подобных преступлений выросло, очевидно, что это связно и с попытками киевского режима использовать террористические методы, мы об этом хорошо знаем, они давно ими используются на Донбассе", - сказал Путин на коллегии ФСБ.Президент отметил, что у Запада были стремления реанимировать ячейки экстремистов и террористов на территории РФ."Мы знаем, что они никогда не брезговали использовать в своих интересах и радикалов, и экстремистов, несмотря на все громогласные заявления о борьбе с международным терроризмом", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20230228/prekraschenie-1854866385.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Они давно ими используются на Донбассе": Путин о террористических методах Киева
"Они давно ими используются на Донбассе": Путин о террористических методах Киева
2023-02-28T15:38
true
PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Украина
Киев использует террористические методы, заявил Путин
Президент Путин: киевский режим использует террористические методы, и Россия об этом знает