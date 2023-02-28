https://ria.ru/20230228/kiev-1854870606.html

Киев использует террористические методы, заявил Путин

Киев использует террористические методы, заявил Путин - РИА Новости, 28.02.2023

Киев использует террористические методы, заявил Путин

Киевский режим использует террористические методы, и Россия об этом хорошо знает, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T15:38

2023-02-28T15:38

2023-02-28T16:18

специальная военная операция на украине

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

украина

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Киевский режим использует террористические методы, и Россия об этом хорошо знает, заявил президент России Владимир Путин."По-прежнему актуальные задачи - противодействие террористической угрозе. За прошедший год количество подобных преступлений выросло, очевидно, что это связно и с попытками киевского режима использовать террористические методы, мы об этом хорошо знаем, они давно ими используются на Донбассе", - сказал Путин на коллегии ФСБ.Президент отметил, что у Запада были стремления реанимировать ячейки экстремистов и террористов на территории РФ."Мы знаем, что они никогда не брезговали использовать в своих интересах и радикалов, и экстремистов, несмотря на все громогласные заявления о борьбе с международным терроризмом", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20230228/prekraschenie-1854866385.html

россия

украина

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Они давно ими используются на Донбассе": Путин о террористических методах Киева "Они давно ими используются на Донбассе": Путин о террористических методах Киева 2023-02-28T15:38 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, украина