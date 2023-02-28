Рейтинг@Mail.ru
Киев использует террористические методы, заявил Путин - РИА Новости, 28.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:38 28.02.2023 (обновлено: 16:18 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/kiev-1854870606.html
Киев использует террористические методы, заявил Путин
Киев использует террористические методы, заявил Путин - РИА Новости, 28.02.2023
Киев использует террористические методы, заявил Путин
Киевский режим использует террористические методы, и Россия об этом хорошо знает, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T15:38
2023-02-28T16:18
специальная военная операция на украине
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854883208_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_54309d8d2ce14b33e996a42a05d356b8.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Киевский режим использует террористические методы, и Россия об этом хорошо знает, заявил президент России Владимир Путин."По-прежнему актуальные задачи - противодействие террористической угрозе. За прошедший год количество подобных преступлений выросло, очевидно, что это связно и с попытками киевского режима использовать террористические методы, мы об этом хорошо знаем, они давно ими используются на Донбассе", - сказал Путин на коллегии ФСБ.Президент отметил, что у Запада были стремления реанимировать ячейки экстремистов и террористов на территории РФ."Мы знаем, что они никогда не брезговали использовать в своих интересах и радикалов, и экстремистов, несмотря на все громогласные заявления о борьбе с международным терроризмом", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20230228/prekraschenie-1854866385.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Они давно ими используются на Донбассе": Путин о террористических методах Киева
"Они давно ими используются на Донбассе": Путин о террористических методах Киева
2023-02-28T15:38
true
PT0M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854883208_286:0:1726:1080_1920x0_80_0_0_6cbd72c4eca6a1d0c0a275912ae3570a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Украина
Киев использует террористические методы, заявил Путин

Президент Путин: киевский режим использует террористические методы, и Россия об этом знает

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Киевский режим использует террористические методы, и Россия об этом хорошо знает, заявил президент России Владимир Путин.
"По-прежнему актуальные задачи - противодействие террористической угрозе. За прошедший год количество подобных преступлений выросло, очевидно, что это связно и с попытками киевского режима использовать террористические методы, мы об этом хорошо знаем, они давно ими используются на Донбассе", - сказал Путин на коллегии ФСБ.
Президент отметил, что у Запада были стремления реанимировать ячейки экстремистов и террористов на территории РФ.
"Мы знаем, что они никогда не брезговали использовать в своих интересах и радикалов, и экстремистов, несмотря на все громогласные заявления о борьбе с международным терроризмом", - подчеркнул Путин.
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Офис Зеленского выступил против предложений о прекращении огня
Вчера, 15:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала