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Источник сообщил о похищении в Херсоне 48-летнего мужчины - РИА Новости, 28.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:45 28.02.2023 (обновлено: 15:04 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/kherson-1854854580.html
Источник сообщил о похищении в Херсоне 48-летнего мужчины
Источник сообщил о похищении в Херсоне 48-летнего мужчины - РИА Новости, 28.02.2023
Источник сообщил о похищении в Херсоне 48-летнего мужчины
Украинские военные похитили в Херсоне 48-летнего мужчину, вероятно, в рамках "насильственной мобилизации", заявил во вторник РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T14:45
2023-02-28T15:04
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
украина
вооруженные силы украины
россия
херсонская область
ситуация в днр и лнр
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 28 фев – РИА Новости. Украинские военные похитили в Херсоне 48-летнего мужчину, вероятно, в рамках "насильственной мобилизации", заявил во вторник РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "По данным нашего источника в Нацполиции Украины, 27 февраля туда поступило заявление от гражданки Украины, проживающей по улице Суворова, 49. Она попросила принять меры к поиску ее супруга Виталия Юрьевича Н., 1975 года рождения, которого 24 февраля в 14.20 силой затолкали в военный автомобиль без объяснения причин военнослужащие 124-й бригады ВСУ, после чего увезли в неизвестном направлении", - рассказал собеседник агентства. По его словам, до сих пор местонахождение мужчины неизвестно. "Вероятнее всего, у 124-й бригады все очень плохо с личным составом и просто уже всех мужчин, проживающих на правобережье Днепра в Херсонской области, кидают на Донецкое направление", - предположил источник.
https://ria.ru/20230219/kherson-1852948736.html
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в мире, херсон, украина, вооруженные силы украины, россия, херсонская область , ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Херсонская область , Ситуация в ДНР и ЛНР
Источник сообщил о похищении в Херсоне 48-летнего мужчины

Источник: в Херсоне похитили 48-летнего мужчину, предположительно, с целью мобилизации

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащие ВСУ в Херсоне
Военнослужащие ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащие ВСУ в Херсоне. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 28 фев – РИА Новости. Украинские военные похитили в Херсоне 48-летнего мужчину, вероятно, в рамках "насильственной мобилизации", заявил во вторник РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"По данным нашего источника в Нацполиции Украины, 27 февраля туда поступило заявление от гражданки Украины, проживающей по улице Суворова, 49. Она попросила принять меры к поиску ее супруга Виталия Юрьевича Н., 1975 года рождения, которого 24 февраля в 14.20 силой затолкали в военный автомобиль без объяснения причин военнослужащие 124-й бригады ВСУ, после чего увезли в неизвестном направлении", - рассказал собеседник агентства. По его словам, до сих пор местонахождение мужчины неизвестно.
"Вероятнее всего, у 124-й бригады все очень плохо с личным составом и просто уже всех мужчин, проживающих на правобережье Днепра в Херсонской области, кидают на Донецкое направление", - предположил источник.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияХерсонская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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