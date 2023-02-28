https://ria.ru/20230228/kherson-1854854580.html
Источник сообщил о похищении в Херсоне 48-летнего мужчины
Источник сообщил о похищении в Херсоне 48-летнего мужчины - РИА Новости, 28.02.2023
Источник сообщил о похищении в Херсоне 48-летнего мужчины
Украинские военные похитили в Херсоне 48-летнего мужчину, вероятно, в рамках "насильственной мобилизации", заявил во вторник РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T14:45
2023-02-28T14:45
2023-02-28T15:04
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 28 фев – РИА Новости. Украинские военные похитили в Херсоне 48-летнего мужчину, вероятно, в рамках "насильственной мобилизации", заявил во вторник РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "По данным нашего источника в Нацполиции Украины, 27 февраля туда поступило заявление от гражданки Украины, проживающей по улице Суворова, 49. Она попросила принять меры к поиску ее супруга Виталия Юрьевича Н., 1975 года рождения, которого 24 февраля в 14.20 силой затолкали в военный автомобиль без объяснения причин военнослужащие 124-й бригады ВСУ, после чего увезли в неизвестном направлении", - рассказал собеседник агентства. По его словам, до сих пор местонахождение мужчины неизвестно. "Вероятнее всего, у 124-й бригады все очень плохо с личным составом и просто уже всех мужчин, проживающих на правобережье Днепра в Херсонской области, кидают на Донецкое направление", - предположил источник.
https://ria.ru/20230219/kherson-1852948736.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Источник сообщил о похищении в Херсоне 48-летнего мужчины
Источник: в Херсоне похитили 48-летнего мужчину, предположительно, с целью мобилизации