https://ria.ru/20230228/kherson-1854854580.html

Источник сообщил о похищении в Херсоне 48-летнего мужчины

Источник сообщил о похищении в Херсоне 48-летнего мужчины - РИА Новости, 28.02.2023

Источник сообщил о похищении в Херсоне 48-летнего мужчины

Украинские военные похитили в Херсоне 48-летнего мужчину, вероятно, в рамках "насильственной мобилизации", заявил во вторник РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T14:45

2023-02-28T14:45

2023-02-28T15:04

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 28 фев – РИА Новости. Украинские военные похитили в Херсоне 48-летнего мужчину, вероятно, в рамках "насильственной мобилизации", заявил во вторник РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "По данным нашего источника в Нацполиции Украины, 27 февраля туда поступило заявление от гражданки Украины, проживающей по улице Суворова, 49. Она попросила принять меры к поиску ее супруга Виталия Юрьевича Н., 1975 года рождения, которого 24 февраля в 14.20 силой затолкали в военный автомобиль без объяснения причин военнослужащие 124-й бригады ВСУ, после чего увезли в неизвестном направлении", - рассказал собеседник агентства. По его словам, до сих пор местонахождение мужчины неизвестно. "Вероятнее всего, у 124-й бригады все очень плохо с личным составом и просто уже всех мужчин, проживающих на правобережье Днепра в Херсонской области, кидают на Донецкое направление", - предположил источник.

https://ria.ru/20230219/kherson-1852948736.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, херсон, украина, вооруженные силы украины, россия, херсонская область , ситуация в днр и лнр