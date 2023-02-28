https://ria.ru/20230228/kherson-1854784357.html

Сальдо заявил, что киевские власти арестовали нескольких учителей в Херсоне

Сальдо заявил, что киевские власти арестовали нескольких учителей в Херсоне - РИА Новости, 28.02.2023

Сальдо заявил, что киевские власти арестовали нескольких учителей в Херсоне

Киевские власти арестовали нескольких учителей в Херсоне, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T10:51

2023-02-28T10:51

2023-02-28T11:13

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

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россия

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украина

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Киевские власти арестовали нескольких учителей в Херсоне, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "Нескольких учителей все-таки задержали и арестовали сейчас в Херсоне, но мы их все равно освободим. Они будут освобождены", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Таврия". По его словам, киевские власти по-прежнему пытаются запугивать учителей в Херсонской области. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html

херсонская область

херсон

россия

украина

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Кирилл Волков

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