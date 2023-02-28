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Сальдо заявил, что киевские власти арестовали нескольких учителей в Херсоне - РИА Новости, 28.02.2023
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10:51 28.02.2023 (обновлено: 11:13 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/kherson-1854784357.html
Сальдо заявил, что киевские власти арестовали нескольких учителей в Херсоне
Сальдо заявил, что киевские власти арестовали нескольких учителей в Херсоне - РИА Новости, 28.02.2023
Сальдо заявил, что киевские власти арестовали нескольких учителей в Херсоне
Киевские власти арестовали нескольких учителей в Херсоне, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T10:51
2023-02-28T11:13
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
херсон
россия
владимир сальдо
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Киевские власти арестовали нескольких учителей в Херсоне, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "Нескольких учителей все-таки задержали и арестовали сейчас в Херсоне, но мы их все равно освободим. Они будут освобождены", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Таврия". По его словам, киевские власти по-прежнему пытаются запугивать учителей в Херсонской области. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html
херсонская область
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безопасность, херсонская область , херсон, россия, владимир сальдо, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Херсон, Россия, Владимир Сальдо, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Сальдо заявил, что киевские власти арестовали нескольких учителей в Херсоне

Сальдо заявил, что украинские власти арестовали нескольких учителей в Херсоне

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащие ВСУ в Херсоне
Военнослужащие ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащие ВСУ в Херсоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Киевские власти арестовали нескольких учителей в Херсоне, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Нескольких учителей все-таки задержали и арестовали сейчас в Херсоне, но мы их все равно освободим. Они будут освобождены", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Таврия". По его словам, киевские власти по-прежнему пытаются запугивать учителей в Херсонской области.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьХерсонРоссияВладимир СальдоУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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