https://ria.ru/20230228/kherson-1854784357.html
Сальдо заявил, что киевские власти арестовали нескольких учителей в Херсоне
Сальдо заявил, что киевские власти арестовали нескольких учителей в Херсоне - РИА Новости, 28.02.2023
Сальдо заявил, что киевские власти арестовали нескольких учителей в Херсоне
Киевские власти арестовали нескольких учителей в Херсоне, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T10:51
2023-02-28T10:51
2023-02-28T11:13
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
херсон
россия
владимир сальдо
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Киевские власти арестовали нескольких учителей в Херсоне, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "Нескольких учителей все-таки задержали и арестовали сейчас в Херсоне, но мы их все равно освободим. Они будут освобождены", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Таврия". По его словам, киевские власти по-прежнему пытаются запугивать учителей в Херсонской области. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html
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РИА Новости
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Сальдо заявил, что киевские власти арестовали нескольких учителей в Херсоне
Сальдо заявил, что украинские власти арестовали нескольких учителей в Херсоне