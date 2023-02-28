Хакеры RaHDit: Вовк, обвиняемая в убийстве Дугиной, служила в Нацгвардии
Хакеры опубликовали доказательства службы в Нацгвардии Вовк, обвиняемой в убийстве Дугиной
Наталья Вовк (Шабан). Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Среди материалов, выложенных во вторник в открытый доступ хакерской группой RaHDit ("Злые русские хакеры"), есть данные о службе Натальи Вовк, обвиняемой в убийстве российского политолога Дарьи Дугиной, в 12-й бригаде украинской нацгвардии, куда входил, в частности, националистический полк "Азов"*, обнаружил корреспондент РИА Новости.
Хакеры привели справку за подписью командира 12-й бригады нацгвардии Украины (в/ч 3057) полковника Александра Крячко, из которой следует, что "солдат Вовк Наталья Павловна" принимала участие в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, "находясь непосредственно в районах и в период осуществления обозначенных мероприятий: г. Мариуполь Донецкой области". Это примерно четыре месяца в 2020 году и три месяца в 2021-м.
Кроме того, выложен документ об изменении в личном деле военнослужащего – там отмечается, что раньше Вовк была Шабан и теперь меняет фамилию на основании решения Ильичевского районного суда Мариуполя. При этом здесь она значится как "солдат ШАБАН Наталья Павловна – стрелок 2-го отделения 2-го патрульного взвода 1-й патрульной роты стрелкового батальона (по конвоированию, экстрадиции, охране подсудимых и охране общественного порядка)".
Вовк в России вменяется убийство, совершенное группой лиц опасным способом по мотивам политической или иной ненависти. Ей грозит лишение свободы на срок от восьми до 20 лет. Заочно ей избрана мера пресечения в виде ареста.
Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. В Киеве заявляли о непричастности украинских спецслужб к убийству политолога.
По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
* Террористическая организация, запрещена в России