https://ria.ru/20230228/khakery-1854774138.html

Хакеры RaHDit: Вовк, обвиняемая в убийстве Дугиной, служила в Нацгвардии

Хакеры RaHDit: Вовк, обвиняемая в убийстве Дугиной, служила в Нацгвардии - РИА Новости, 28.02.2023

Хакеры RaHDit: Вовк, обвиняемая в убийстве Дугиной, служила в Нацгвардии

Среди материалов, выложенных во вторник в открытый доступ хакерской группой RaHDit ("Злые русские хакеры"), есть данные о службе Натальи Вовк, обвиняемой в... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T10:11

2023-02-28T10:11

2023-02-28T10:14

украина

россия

мариуполь

дарья дугина

фсб

происшествия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Среди материалов, выложенных во вторник в открытый доступ хакерской группой RaHDit ("Злые русские хакеры"), есть данные о службе Натальи Вовк, обвиняемой в убийстве российского политолога Дарьи Дугиной, в 12-й бригаде украинской нацгвардии, куда входил, в частности, националистический полк "Азов"*, обнаружил корреспондент РИА Новости. Хакеры привели справку за подписью командира 12-й бригады нацгвардии Украины (в/ч 3057) полковника Александра Крячко, из которой следует, что "солдат Вовк Наталья Павловна" принимала участие в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, "находясь непосредственно в районах и в период осуществления обозначенных мероприятий: г. Мариуполь Донецкой области". Это примерно четыре месяца в 2020 году и три месяца в 2021-м. Кроме того, выложен документ об изменении в личном деле военнослужащего – там отмечается, что раньше Вовк была Шабан и теперь меняет фамилию на основании решения Ильичевского районного суда Мариуполя. При этом здесь она значится как "солдат ШАБАН Наталья Павловна – стрелок 2-го отделения 2-го патрульного взвода 1-й патрульной роты стрелкового батальона (по конвоированию, экстрадиции, охране подсудимых и охране общественного порядка)". Вовк в России вменяется убийство, совершенное группой лиц опасным способом по мотивам политической или иной ненависти. Ей грозит лишение свободы на срок от восьми до 20 лет. Заочно ей избрана мера пресечения в виде ареста. Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. В Киеве заявляли о непричастности украинских спецслужб к убийству политолога. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20230228/khaker-1854756156.html

https://ria.ru/20230222/sud-1853881700.html

украина

россия

мариуполь

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, мариуполь, дарья дугина, фсб, происшествия