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Хакеры RaHDit: Вовк, обвиняемая в убийстве Дугиной, служила в Нацгвардии - РИА Новости, 28.02.2023
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10:11 28.02.2023 (обновлено: 10:14 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/khakery-1854774138.html
Хакеры RaHDit: Вовк, обвиняемая в убийстве Дугиной, служила в Нацгвардии
Хакеры RaHDit: Вовк, обвиняемая в убийстве Дугиной, служила в Нацгвардии - РИА Новости, 28.02.2023
Хакеры RaHDit: Вовк, обвиняемая в убийстве Дугиной, служила в Нацгвардии
Среди материалов, выложенных во вторник в открытый доступ хакерской группой RaHDit ("Злые русские хакеры"), есть данные о службе Натальи Вовк, обвиняемой в... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T10:11
2023-02-28T10:14
украина
россия
мариуполь
дарья дугина
фсб
происшествия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Среди материалов, выложенных во вторник в открытый доступ хакерской группой RaHDit ("Злые русские хакеры"), есть данные о службе Натальи Вовк, обвиняемой в убийстве российского политолога Дарьи Дугиной, в 12-й бригаде украинской нацгвардии, куда входил, в частности, националистический полк "Азов"*, обнаружил корреспондент РИА Новости. Хакеры привели справку за подписью командира 12-й бригады нацгвардии Украины (в/ч 3057) полковника Александра Крячко, из которой следует, что "солдат Вовк Наталья Павловна" принимала участие в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, "находясь непосредственно в районах и в период осуществления обозначенных мероприятий: г. Мариуполь Донецкой области". Это примерно четыре месяца в 2020 году и три месяца в 2021-м. Кроме того, выложен документ об изменении в личном деле военнослужащего – там отмечается, что раньше Вовк была Шабан и теперь меняет фамилию на основании решения Ильичевского районного суда Мариуполя. При этом здесь она значится как "солдат ШАБАН Наталья Павловна – стрелок 2-го отделения 2-го патрульного взвода 1-й патрульной роты стрелкового батальона (по конвоированию, экстрадиции, охране подсудимых и охране общественного порядка)". Вовк в России вменяется убийство, совершенное группой лиц опасным способом по мотивам политической или иной ненависти. Ей грозит лишение свободы на срок от восьми до 20 лет. Заочно ей избрана мера пресечения в виде ареста. Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. В Киеве заявляли о непричастности украинских спецслужб к убийству политолога. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20230228/khaker-1854756156.html
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Дарья Буймова
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украина, россия, мариуполь, дарья дугина, фсб, происшествия
Украина, Россия, Мариуполь, Дарья Дугина, ФСБ, Происшествия
Хакеры RaHDit: Вовк, обвиняемая в убийстве Дугиной, служила в Нацгвардии

Хакеры опубликовали доказательства службы в Нацгвардии Вовк, обвиняемой в убийстве Дугиной

© РИА Новости / ФСБ РоссииНаталья Вовк (Шабан)
Наталья Вовк (Шабан) - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / ФСБ России
Наталья Вовк (Шабан). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Среди материалов, выложенных во вторник в открытый доступ хакерской группой RaHDit ("Злые русские хакеры"), есть данные о службе Натальи Вовк, обвиняемой в убийстве российского политолога Дарьи Дугиной, в 12-й бригаде украинской нацгвардии, куда входил, в частности, националистический полк "Азов"*, обнаружил корреспондент РИА Новости.
Хакеры привели справку за подписью командира 12-й бригады нацгвардии Украины (в/ч 3057) полковника Александра Крячко, из которой следует, что "солдат Вовк Наталья Павловна" принимала участие в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, "находясь непосредственно в районах и в период осуществления обозначенных мероприятий: г. Мариуполь Донецкой области". Это примерно четыре месяца в 2020 году и три месяца в 2021-м.
Хакер - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Хакеры RaHDit опубликовали кадровые документы "Азова"*
Вчера, 08:14
Кроме того, выложен документ об изменении в личном деле военнослужащего – там отмечается, что раньше Вовк была Шабан и теперь меняет фамилию на основании решения Ильичевского районного суда Мариуполя. При этом здесь она значится как "солдат ШАБАН Наталья Павловна – стрелок 2-го отделения 2-го патрульного взвода 1-й патрульной роты стрелкового батальона (по конвоированию, экстрадиции, охране подсудимых и охране общественного порядка)".
Вовк в России вменяется убийство, совершенное группой лиц опасным способом по мотивам политической или иной ненависти. Ей грозит лишение свободы на срок от восьми до 20 лет. Заочно ей избрана мера пресечения в виде ареста.
Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. В Киеве заявляли о непричастности украинских спецслужб к убийству политолога.
По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
* Террористическая организация, запрещена в России
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
В Туле осудят соучастников убийства Дугиной
22 февраля, 20:36
 
УкраинаРоссияМариупольДарья ДугинаФСБПроисшествия
 
 
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