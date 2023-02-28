https://ria.ru/20230228/khaker-1854756156.html
Хакеры RaHDit опубликовали кадровые документы "Азова"*
Хакеры RaHDit опубликовали кадровые документы "Азова"* - РИА Новости, 28.02.2023
Хакеры RaHDit опубликовали кадровые документы "Азова"*
Хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры") опубликовала на портале "НемеZида" около шести тысяч файлов со взломанных ими компьютеров кадровой службы... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T08:14
2023-02-28T08:14
2023-02-28T11:07
в мире
россия
донбасс
украина
нато
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры") опубликовала на портале "НемеZида" около шести тысяч файлов со взломанных ими компьютеров кадровой службы украинского националистического полка "Азов"*. В общий доступ попали приказы боевых расчетов, списки участников боевых действий за различные периоды, личные дела военнослужащих, их послужные списки и награждения.Среди документов есть и данные о нарушениях, например, списки тех, кто уходил в самоволку.Хакеры анонсировали новые расследования, сделанные на основании изученных документов. Из опубликованных документов следует, что обвиняемая в России в убийстве политолога Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк служила в 12-й бригаде Нацгвардии, куда входил, в частности, националистический полк "Азов"*.Хакеры выложили справку, подписанную командиром бригады полковником Александром Крячко, из которой следует, что "солдат Вовк Наталья Павловна" участвовала в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности Украины, "находясь непосредственно в районах и в период осуществления обозначенных мероприятий: г. Мариуполь Донецкой области" в 2020 и 2021 годах.Кроме того, выложен документ об изменении в личном деле военнослужащего — там отмечается, что Вовк ранее носила фамилию Шабан и теперь меняет ее на основании решения Ильичевского районного суда Мариуполя. При этом здесь она значится как "солдат Шабан Наталья Павловна — стрелок 2-го отделения 2-го патрульного взвода 1-й патрульной роты стрелкового батальона (по конвоированию, экстрадиции, охране подсудимых и охране общественного порядка)".Ранее группа RaHDit публиковала данные офицеров НАТО, воюющих против России в киберпространстве, сведения в отношении полутора тысяч действующих сотрудников Службы внешней разведки Украины, в том числе работавших под прикрытием более чем в 20 странах. В июле минувшего года RaHDit взломали серверы Национального университета обороны Украины, выкачали его методички, а взамен оставили информацию о зверствах киевского режима в Донбассе. Месяцем ранее они выложили данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины и Главного управления разведки. В самом начале спецоперации RaHDit одновременно взломали все 755 правительственных украинских сайтов. Как заявлял РИА Новости участник группы на условиях анонимности, они наладили канал передачи данных по действиям украинской армии, попавших в их распоряжение, российским военным.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230212/artemovsk-1851467797.html
https://ria.ru/20230222/sud-1853881700.html
https://ria.ru/20230222/vystuplenie-1853878657.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донбасс, украина, нато
В мире, Россия, Донбасс, Украина, НАТО
Хакеры RaHDit опубликовали кадровые документы "Азова"*
Хакеры RaHDit на портале "НемеZида" опубликовали кадровые документы "Азова"
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры") опубликовала на портале "НемеZида" около шести тысяч файлов со взломанных ими компьютеров кадровой службы украинского националистического полка "Азов"*.
В общий доступ попали приказы боевых расчетов, списки участников боевых действий за различные периоды, личные дела военнослужащих, их послужные списки и награждения.
Среди документов есть и данные о нарушениях, например, списки тех, кто уходил в самоволку.
Хакеры анонсировали новые расследования, сделанные на основании изученных документов.
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Из опубликованных документов следует, что обвиняемая в России в убийстве политолога Дарьи Дугиной
гражданка Украины
Наталья Вовк служила в 12-й бригаде Нацгвардии, куда входил, в частности, националистический полк "Азов"*.
Хакеры выложили справку, подписанную командиром бригады полковником Александром Крячко, из которой следует, что "солдат Вовк Наталья Павловна" участвовала в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности Украины, "находясь непосредственно в районах и в период осуществления обозначенных мероприятий: г. Мариуполь
Донецкой области" в 2020 и 2021 годах.
Кроме того, выложен документ об изменении в личном деле военнослужащего — там отмечается, что Вовк ранее носила фамилию Шабан и теперь меняет ее на основании решения Ильичевского районного суда Мариуполя. При этом здесь она значится как "солдат Шабан Наталья Павловна — стрелок 2-го отделения 2-го патрульного взвода 1-й патрульной роты стрелкового батальона (по конвоированию, экстрадиции, охране подсудимых и охране общественного порядка)".
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Ранее группа RaHDit публиковала данные офицеров НАТО
, воюющих против России
в киберпространстве, сведения в отношении полутора тысяч действующих сотрудников Службы внешней разведки Украины, в том числе работавших под прикрытием более чем в 20 странах.
В июле минувшего года RaHDit взломали серверы Национального университета обороны Украины, выкачали его методички, а взамен оставили информацию о зверствах киевского режима в Донбассе
. Месяцем ранее они выложили данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины и Главного управления разведки.
В самом начале спецоперации RaHDit одновременно взломали все 755 правительственных украинских сайтов. Как заявлял РИА Новости участник группы на условиях анонимности, они наладили канал передачи данных по действиям украинской армии, попавших в их распоряжение, российским военным.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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