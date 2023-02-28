https://ria.ru/20230228/javelin-1854988091.html

Госдеп одобрил возможную сделку по продаже Британии до 600 ракет Javelin

Госдеп одобрил возможную сделку по продаже Британии до 600 ракет Javelin - РИА Новости, 28.02.2023

Госдеп одобрил возможную сделку по продаже Британии до 600 ракет Javelin

Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Великобритании до 600 ракет Javelin и сопутствующего оборудования на общую сумму порядка 125 миллионов... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T23:40

2023-02-28T23:40

2023-02-28T23:40

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министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Великобритании до 600 ракет Javelin и сопутствующего оборудования на общую сумму порядка 125 миллионов долларов, заявило во вторник Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона. Американская администрация уже официально уведомила Конгресс США о данном решении. У законодательного органа теперь есть месяц на то, чтобы рассмотреть потенциальную сделку и принять решение о ее возможном блокировании.

https://ria.ru/20230226/britaniya-1854302052.html

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в мире, javelin (птрк), сша, государственный департамент сша, великобритания, нато, министерство обороны сша