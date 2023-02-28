Рейтинг@Mail.ru
Госдеп одобрил возможную сделку по продаже Британии до 600 ракет Javelin - РИА Новости, 28.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:40 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/javelin-1854988091.html
Госдеп одобрил возможную сделку по продаже Британии до 600 ракет Javelin
Госдеп одобрил возможную сделку по продаже Британии до 600 ракет Javelin - РИА Новости, 28.02.2023
Госдеп одобрил возможную сделку по продаже Британии до 600 ракет Javelin
Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Великобритании до 600 ракет Javelin и сопутствующего оборудования на общую сумму порядка 125 миллионов... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T23:40
2023-02-28T23:40
в мире
javelin (птрк)
сша
государственный департамент сша
великобритания
нато
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769509267_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_faab84643264fc55d6c343db144e6c37.jpg
ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Великобритании до 600 ракет Javelin и сопутствующего оборудования на общую сумму порядка 125 миллионов долларов, заявило во вторник Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона. Американская администрация уже официально уведомила Конгресс США о данном решении. У законодательного органа теперь есть месяц на то, чтобы рассмотреть потенциальную сделку и принять решение о ее возможном блокировании.
https://ria.ru/20230226/britaniya-1854302052.html
сша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769509267_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6f6bd45d2769b7b4fd1185fcc462bdf8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, javelin (птрк), сша, государственный департамент сша, великобритания, нато, министерство обороны сша
В мире, Javelin (ПТРК), США, Государственный департамент США, Великобритания, НАТО, Министерство обороны США
Госдеп одобрил возможную сделку по продаже Британии до 600 ракет Javelin

Госдеп одобрил возможную продажу Британии до 600 ракет Javelin на 125 миллионов долларов

© Фото : U.S. Army / Sgt. Timothy HamlinПротивотанковый ракетный комплекс Javelin
Противотанковый ракетный комплекс Javelin - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© Фото : U.S. Army / Sgt. Timothy Hamlin
Противотанковый ракетный комплекс Javelin . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Великобритании до 600 ракет Javelin и сопутствующего оборудования на общую сумму порядка 125 миллионов долларов, заявило во вторник Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.
«
"Предполагаемая сделка по продаже данных ракет послужит поддержке целей внешней политики и национальной безопасности США путем повышения безопасности нашего союзника по НАТО, который представляет собой важную силу в контексте политической стабильности и экономического прогресса в Европе", - заявило Агентство.
Американская администрация уже официально уведомила Конгресс США о данном решении. У законодательного органа теперь есть месяц на то, чтобы рассмотреть потенциальную сделку и принять решение о ее возможном блокировании.
Риши Сунак осматривает ПТРК NLAW, подготовленный для отправки на Украину - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
Британия рвется в бой против России
26 февраля, 08:00
 
В миреJavelin (ПТРК)СШАГосударственный департамент СШАВеликобританияНАТОМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала