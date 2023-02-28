https://ria.ru/20230228/javelin-1854988091.html
Госдеп одобрил возможную сделку по продаже Британии до 600 ракет Javelin
Госдеп одобрил возможную сделку по продаже Британии до 600 ракет Javelin - РИА Новости, 28.02.2023
Госдеп одобрил возможную сделку по продаже Британии до 600 ракет Javelin
Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Великобритании до 600 ракет Javelin и сопутствующего оборудования на общую сумму порядка 125 миллионов... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T23:40
2023-02-28T23:40
2023-02-28T23:40
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ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Великобритании до 600 ракет Javelin и сопутствующего оборудования на общую сумму порядка 125 миллионов долларов, заявило во вторник Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона. Американская администрация уже официально уведомила Конгресс США о данном решении. У законодательного органа теперь есть месяц на то, чтобы рассмотреть потенциальную сделку и принять решение о ее возможном блокировании.
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В мире, Javelin (ПТРК), США, Государственный департамент США, Великобритания, НАТО, Министерство обороны США
Госдеп одобрил возможную сделку по продаже Британии до 600 ракет Javelin
Госдеп одобрил возможную продажу Британии до 600 ракет Javelin на 125 миллионов долларов