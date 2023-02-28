https://ria.ru/20230228/isk-1854832810.html

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к экс-оператору проекта "Сахалин-1"

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к экс-оператору проекта "Сахалин-1" - РИА Новости, 28.02.2023

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к экс-оператору проекта "Сахалин-1"

Южно-Сахалинский городской суд во вторник завершил рассмотрение иска Генпрокуратуры РФ к Exxon Neftegas Limited, бывшему оператору проекта "Сахалин-1", о... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T13:23

2023-02-28T13:23

2023-02-28T13:23

россия

сахалинская область

сахалин-1

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 фев – РИА Новости. Южно-Сахалинский городской суд во вторник завершил рассмотрение иска Генпрокуратуры РФ к Exxon Neftegas Limited, бывшему оператору проекта "Сахалин-1", о задолженности по налогам и пени, сообщили РИА Новости в пресс-службе судебной системы Сахалинской области. "Решение вынесли. Требования истцов удовлетворены в полном объеме", - рассказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что ГП РФ просила взыскать с Exxon Neftegas Limited почти 15,5 миллиарда рублей задолженности по налогам и пени. Как сообщалось, рассматриваемый иск Генпрокуратура подала 26 сентября, его подробности не приводились. Третьими лицами по делу заявлены министерство финансов Сахалинской области, региональное правительство и управление ФНС. В суде также участвуют представители управления федерального казначейства Минфина по Сахалинской области. Предварительные заседания суда трижды переносились из-за неявки ответчика, но с учетом мнения сторон и надлежащего уведомления ENL суд приступил к рассмотрению иска по существу с 24 ноября. Согласно информации по делу, иск был подан в Южно-Сахалинский городской суд 26 сентября. Истцами выступают Генеральная прокуратура РФ и министерство финансов Сахалинской области, ответчиком - Exxon Neftegas Limited. Третьими лицами по делу назначены областное правительство и управление федеральной налоговой службы по региону. Кроме того, управление ФСПП по Сахалинской области наложило арест на активы Exxon Neftegas Limited по решению Южно-Сахалинского городского суда, выдавшего соответствующий исполнительный лист 27 сентября. Детали иска не приводятся. Президент РФ Владимир Путин своим указом в начале октября распорядился, чтобы правительство создало нового - российского - оператора СРП-проекта "Сахалин 1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz limited. Управлять новым оператором будет структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф", как минимум, пока все доли участия в операторе не будут распределены, после чего полномочия структуры могут быть продлены. Кабмин РФ постановил создать новое ООО "Сахалин-1", нового оператора одноименного проекта, с местом регистрации в Южно-Сахалинске, соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 13 октября. Уже бывший оператор проекта "Сахалин-1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil) владел его долей в 30%. В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле - о введении режима форс-мажора, в результате чего работа проекта была почти остановлена. На данный момент добыча газа и нефти полностью остановлена. Также участниками "Сахалина-1" являются "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%).

https://ria.ru/20221126/neft-1834406976.html

https://ria.ru/20230206/sakhalin-1-1850103127.html

россия

сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, сахалинская область, сахалин-1