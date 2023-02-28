https://ria.ru/20230228/iran-1854785185.html
В Иране открыли первое месторождение лития
В Иране открыли первое месторождение лития - РИА Новости, 28.02.2023
В Иране открыли первое месторождение лития
Геологоразведчики обнаружили первое месторождение лития в провинции Хамадан на северо-западе Ирана, его запасы оцениваются в 8,5 миллиона тонн руды, сообщил во... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T10:54
2023-02-28T10:54
2023-02-28T10:54
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Геологоразведчики обнаружили первое месторождение лития в провинции Хамадан на северо-западе Ирана, его запасы оцениваются в 8,5 миллиона тонн руды, сообщил во вторник Гендиректор Управления по делам геологоразведки иранского министерства промышленности Эбрахим Али Молабейги. "Иран является одной из немногих стран, в которых доступны адекватные объемы запасов редкоземельных элементов и ценных металлов. Открытие первого месторождения лития в провинции Хамадан обещает открытие месторождение и других драгметаллов в этой провинции", - приводит агентство Fars слова Моллабейги. Лидерами по запасам лития считаются Боливия (21 миллион тонн), Аргентина (19 миллионов тонн), Чили (9,6 миллиона тонн), Австралия (6,4 миллиона тонн) и Китай (5,1 миллиона тонн).
https://ria.ru/20230214/litiy-1851983593.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, иран, боливия, аргентина
Экономика, Иран, Боливия, Аргентина
В Иране открыли первое месторождение лития
В Иране открыли первое месторождение лития, запасы оцениваются в 8,5 миллиона тонн руды