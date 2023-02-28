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В Иране открыли первое месторождение лития - РИА Новости, 28.02.2023
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10:54 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/iran-1854785185.html
В Иране открыли первое месторождение лития
В Иране открыли первое месторождение лития - РИА Новости, 28.02.2023
В Иране открыли первое месторождение лития
Геологоразведчики обнаружили первое месторождение лития в провинции Хамадан на северо-западе Ирана, его запасы оцениваются в 8,5 миллиона тонн руды, сообщил во... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T10:54
2023-02-28T10:54
экономика
иран
боливия
аргентина
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Геологоразведчики обнаружили первое месторождение лития в провинции Хамадан на северо-западе Ирана, его запасы оцениваются в 8,5 миллиона тонн руды, сообщил во вторник Гендиректор Управления по делам геологоразведки иранского министерства промышленности Эбрахим Али Молабейги. "Иран является одной из немногих стран, в которых доступны адекватные объемы запасов редкоземельных элементов и ценных металлов. Открытие первого месторождения лития в провинции Хамадан обещает открытие месторождение и других драгметаллов в этой провинции", - приводит агентство Fars слова Моллабейги. Лидерами по запасам лития считаются Боливия (21 миллион тонн), Аргентина (19 миллионов тонн), Чили (9,6 миллиона тонн), Австралия (6,4 миллиона тонн) и Китай (5,1 миллиона тонн).
https://ria.ru/20230214/litiy-1851983593.html
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экономика, иран, боливия, аргентина
Экономика, Иран, Боливия, Аргентина
В Иране открыли первое месторождение лития

В Иране открыли первое месторождение лития, запасы оцениваются в 8,5 миллиона тонн руды

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Геологоразведчики обнаружили первое месторождение лития в провинции Хамадан на северо-западе Ирана, его запасы оцениваются в 8,5 миллиона тонн руды, сообщил во вторник Гендиректор Управления по делам геологоразведки иранского министерства промышленности Эбрахим Али Молабейги.
"Иран является одной из немногих стран, в которых доступны адекватные объемы запасов редкоземельных элементов и ценных металлов. Открытие первого месторождения лития в провинции Хамадан обещает открытие месторождение и других драгметаллов в этой провинции", - приводит агентство Fars слова Моллабейги.
Лидерами по запасам лития считаются Боливия (21 миллион тонн), Аргентина (19 миллионов тонн), Чили (9,6 миллиона тонн), Австралия (6,4 миллиона тонн) и Китай (5,1 миллиона тонн).
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