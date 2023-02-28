https://ria.ru/20230228/iran-1854785185.html

В Иране открыли первое месторождение лития

В Иране открыли первое месторождение лития - РИА Новости, 28.02.2023

В Иране открыли первое месторождение лития

Геологоразведчики обнаружили первое месторождение лития в провинции Хамадан на северо-западе Ирана, его запасы оцениваются в 8,5 миллиона тонн руды, сообщил во... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T10:54

2023-02-28T10:54

2023-02-28T10:54

экономика

иран

боливия

аргентина

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Геологоразведчики обнаружили первое месторождение лития в провинции Хамадан на северо-западе Ирана, его запасы оцениваются в 8,5 миллиона тонн руды, сообщил во вторник Гендиректор Управления по делам геологоразведки иранского министерства промышленности Эбрахим Али Молабейги. "Иран является одной из немногих стран, в которых доступны адекватные объемы запасов редкоземельных элементов и ценных металлов. Открытие первого месторождения лития в провинции Хамадан обещает открытие месторождение и других драгметаллов в этой провинции", - приводит агентство Fars слова Моллабейги. Лидерами по запасам лития считаются Боливия (21 миллион тонн), Аргентина (19 миллионов тонн), Чили (9,6 миллиона тонн), Австралия (6,4 миллиона тонн) и Китай (5,1 миллиона тонн).

https://ria.ru/20230214/litiy-1851983593.html

иран

боливия

аргентина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, иран, боливия, аргентина