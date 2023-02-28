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Искусственный интеллект будет обрабатывать обращения в службу спасения МО
Искусственный интеллект будет обрабатывать обращения в службу спасения МО - РИА Новости, 28.02.2023
Искусственный интеллект будет обрабатывать обращения в службу спасения МО
Искусственный интеллект подключат к системе 112 в Московской области в 2023 году. Нейросеть сможет автоматически обрабатывать запросы от жителей, сообщил... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T17:02
2023-02-28T17:02
2023-02-28T17:02
новости подмосковья
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Искусственный интеллект подключат к системе 112 в Московской области в 2023 году. Нейросеть сможет автоматически обрабатывать запросы от жителей, сообщил телеканал "360".ИИ будет работать с индексом происшествий, количеством вызовов, местоположением заявителей, временем совершения звонка и многими другими данными. Таким образом, качество обработки запроса значительно возрастет. Система сможет выявлять ошибки операторов и предлагать пути решения проблем.С помощью программы операторы смогут узнать, из какого места поступило наибольшее количество запросов, а также получить другую информацию. Аналитика автоматически ляжет в основу отчетов.Сформированные в дашборды данные будут поступать руководителям различных структур. Искусственный интеллект сможет составлять алерты – сообщения, которые поступают различным министерствам и ведомствам в случае массовых происшествий на территории муниципальных образований Московской области. Стоит отметить, что количество подобных сообщений значительно сократилось в сравнении с 2021 годом.На данный момент создатели ИИ планируют улучшить систему речевой аналитики. Благодаря нововведениям система сможет проводить анализ потребностей жителей, причин отказа, негатива заявителя и другие факторы. Работы проводят в рамках государственной программы "Безопасность Подмосковья".
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости.
Искусственный интеллект подключат к системе 112 в Московской области в 2023 году. Нейросеть сможет автоматически обрабатывать запросы от жителей, сообщил телеканал "360"
.
ИИ будет работать с индексом происшествий, количеством вызовов, местоположением заявителей, временем совершения звонка и многими другими данными. Таким образом, качество обработки запроса значительно возрастет. Система сможет выявлять ошибки операторов и предлагать пути решения проблем.
С помощью программы операторы смогут узнать, из какого места поступило наибольшее количество запросов, а также получить другую информацию. Аналитика автоматически ляжет в основу отчетов.
Сформированные в дашборды данные будут поступать руководителям различных структур. Искусственный интеллект сможет составлять алерты – сообщения, которые поступают различным министерствам и ведомствам в случае массовых происшествий на территории муниципальных образований Московской области. Стоит отметить, что количество подобных сообщений значительно сократилось в сравнении с 2021 годом.
На данный момент создатели ИИ планируют улучшить систему речевой аналитики. Благодаря нововведениям система сможет проводить анализ потребностей жителей, причин отказа, негатива заявителя и другие факторы. Работы проводят в рамках государственной программы "Безопасность Подмосковья".