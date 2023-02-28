https://ria.ru/20230228/grivna-1854761134.html

Предприятия Запорожской области досрочно избавились от гривны

Предприятия Запорожской области досрочно избавились от гривны - РИА Новости, 28.02.2023

Предприятия Запорожской области досрочно избавились от гривны

Предприятия Запорожской области досрочно избавились от гривны, процесс обмена украинской валюты на рубли будет прекращен с первого марта, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T08:34

2023-02-28T08:34

2023-02-28T08:34

запорожская область

андрей козенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Предприятия Запорожской области досрочно избавились от гривны, процесс обмена украинской валюты на рубли будет прекращен с первого марта, сообщил РИА Новости вице-премьер правительства региона Андрей Козенко. Бивалютная зона в Запорожской области прекратила функционировать с 1 января 2023 года, единственной официальной валютой стал российский рубль. При этом держателям гривны - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - изначально дали срок до апреля обменять украинскую валюту на рубли в банковских учреждениях. "Предприятия региона досрочно выполнили требование, избавившись от гривны путем ее сдачи и обмена на рубли в филиалах российских банков, работающих в Запорожской области. Продлевать срок сдачи гривны нет необходимости", - сказал РИА Новости Козенко. По его словам, всего предприятиями и населением, по последним данным, сдано свыше 112 млн гривен. При этом, срок обмена гривны для населения не ограничен. Жители региона могут обменять украинскую валюту на российские рубли в офисах местных банков. Ограничений на объем валюты при обмене нет.

https://ria.ru/20230227/khortitsa-1854634685.html

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, андрей козенко