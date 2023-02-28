https://ria.ru/20230228/granitsa-1854893494.html
Путин поручил отладить систему пропуска беженцев и техники через границу
Путин поручил отладить систему пропуска беженцев и техники через границу - РИА Новости, 28.02.2023
Путин поручил отладить систему пропуска беженцев и техники через границу
Система пропуска беженцев через российскую границу должны быть отлажена более четко, это касается воинских колонн, техники и гуманитарных грузов, заявил... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T16:38
2023-02-28T16:38
2023-02-28T16:39
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Система пропуска беженцев через российскую границу должны быть отлажена более четко, это касается воинских колонн, техники и гуманитарных грузов, заявил президент России Владимир Путин. "Должна быть более четко отлажена система пропуска беженцев через границу, а также воинских колонн, военной техники, гуманитарных и строительных грузов", - сказал он на коллегии ФСБ России.
https://ria.ru/20230228/fsb-1854869882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Путин поручил отладить систему пропуска беженцев и техники через границу
Путин заявил, что система пропуска беженцев через границу должна быть отлажена более четко