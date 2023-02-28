https://ria.ru/20230228/granitsa-1854893494.html

Путин поручил отладить систему пропуска беженцев и техники через границу

Путин поручил отладить систему пропуска беженцев и техники через границу - РИА Новости, 28.02.2023

Путин поручил отладить систему пропуска беженцев и техники через границу

Система пропуска беженцев через российскую границу должны быть отлажена более четко, это касается воинских колонн, техники и гуманитарных грузов, заявил... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T16:38

2023-02-28T16:38

2023-02-28T16:39

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Система пропуска беженцев через российскую границу должны быть отлажена более четко, это касается воинских колонн, техники и гуманитарных грузов, заявил президент России Владимир Путин. "Должна быть более четко отлажена система пропуска беженцев через границу, а также воинских колонн, военной техники, гуманитарных и строительных грузов", - сказал он на коллегии ФСБ России.

https://ria.ru/20230228/fsb-1854869882.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность