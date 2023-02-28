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Путин поручил отладить систему пропуска беженцев и техники через границу - РИА Новости, 28.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:38 28.02.2023 (обновлено: 16:39 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/granitsa-1854893494.html
Путин поручил отладить систему пропуска беженцев и техники через границу
Путин поручил отладить систему пропуска беженцев и техники через границу - РИА Новости, 28.02.2023
Путин поручил отладить систему пропуска беженцев и техники через границу
Система пропуска беженцев через российскую границу должны быть отлажена более четко, это касается воинских колонн, техники и гуманитарных грузов, заявил... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T16:38
2023-02-28T16:39
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Система пропуска беженцев через российскую границу должны быть отлажена более четко, это касается воинских колонн, техники и гуманитарных грузов, заявил президент России Владимир Путин. "Должна быть более четко отлажена система пропуска беженцев через границу, а также воинских колонн, военной техники, гуманитарных и строительных грузов", - сказал он на коллегии ФСБ России.
https://ria.ru/20230228/fsb-1854869882.html
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россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Путин поручил отладить систему пропуска беженцев и техники через границу

Путин заявил, что система пропуска беженцев через границу должна быть отлажена более четко

© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкАвтомобили на пункте пропуска на границе России и Украины
Автомобили на пункте пропуска на границе России и Украины - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в медиабанк
Автомобили на пункте пропуска на границе России и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Система пропуска беженцев через российскую границу должны быть отлажена более четко, это касается воинских колонн, техники и гуманитарных грузов, заявил президент России Владимир Путин.
"Должна быть более четко отлажена система пропуска беженцев через границу, а также воинских колонн, военной техники, гуманитарных и строительных грузов", - сказал он на коллегии ФСБ России.
Путин о неонацизме: сейчас попытки активизировать эту мразь на нашей земле наиболее активные - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Путин дал поручения по итогам коллегии ФСБ
Вчера, 15:36
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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