https://ria.ru/20230228/grad-1854769139.html

Артиллеристы уничтожили украинский "Град" в Херсоне

Артиллеристы уничтожили украинский "Град" в Херсоне - РИА Новости, 28.02.2023

Артиллеристы уничтожили украинский "Град" в Херсоне

Российские артиллеристы уничтожили ночью в херсонском районе Камышаны украинскую РСЗО "Град" вместе с боекомплектом и расчетом, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T09:42

2023-02-28T09:42

2023-02-28T09:58

специальная военная операция на украине

в мире

янтарный

херсон

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844834118_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0218eec0b087280d07dfbc4e7c59010b.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 28 фев – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью в херсонском районе Камышаны украинскую РСЗО "Град" вместе с боекомплектом и расчетом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью артиллерийским огнем в районе Камышаны уничтожена РСЗО БМ-21 с боекомплектом, потери - трое погибших военных ВСУ", - сказал собеседник агентства. По его словам, также вчера в районе села Янтарное под Херсоном "артиллерийским огнем уничтожен миномет 120 миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом", украинские войска потеряли пять человек убитыми и двоих ранеными.

https://ria.ru/20230228/provokatsiya-1854758683.html

янтарный

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, янтарный, херсон, вооруженные силы украины