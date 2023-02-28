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Артиллеристы уничтожили украинский "Град" в Херсоне - РИА Новости, 28.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:42 28.02.2023 (обновлено: 09:58 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/grad-1854769139.html
Артиллеристы уничтожили украинский "Град" в Херсоне
Артиллеристы уничтожили украинский "Град" в Херсоне - РИА Новости, 28.02.2023
Артиллеристы уничтожили украинский "Град" в Херсоне
Российские артиллеристы уничтожили ночью в херсонском районе Камышаны украинскую РСЗО "Град" вместе с боекомплектом и расчетом, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T09:42
2023-02-28T09:58
специальная военная операция на украине
в мире
янтарный
херсон
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 28 фев – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью в херсонском районе Камышаны украинскую РСЗО "Град" вместе с боекомплектом и расчетом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью артиллерийским огнем в районе Камышаны уничтожена РСЗО БМ-21 с боекомплектом, потери - трое погибших военных ВСУ", - сказал собеседник агентства. По его словам, также вчера в районе села Янтарное под Херсоном "артиллерийским огнем уничтожен миномет 120 миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом", украинские войска потеряли пять человек убитыми и двоих ранеными.
https://ria.ru/20230228/provokatsiya-1854758683.html
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в мире, янтарный, херсон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Янтарный, Херсон, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы уничтожили украинский "Град" в Херсоне

Артиллеристы уничтожили украинский "Град" с боекомплектом и расчетом в Херсоне

© AP Photo / LIBKOSУкраинская РСЗО "Град"
Украинская РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинская РСЗО "Град". Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 28 фев – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью в херсонском районе Камышаны украинскую РСЗО "Град" вместе с боекомплектом и расчетом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Ночью артиллерийским огнем в районе Камышаны уничтожена РСЗО БМ-21 с боекомплектом, потери - трое погибших военных ВСУ", - сказал собеседник агентства.
По его словам, также вчера в районе села Янтарное под Херсоном "артиллерийским огнем уничтожен миномет 120 миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом", украинские войска потеряли пять человек убитыми и двоих ранеными.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯнтарныйХерсонВооруженные силы Украины
 
 
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