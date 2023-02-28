https://ria.ru/20230228/gorlovka-1854763335.html

В Горловке при обстреле повреждены школа и детсад

В Горловке при обстреле повреждены школа и детсад - РИА Новости, 28.02.2023

В Горловке при обстреле повреждены школа и детсад

Школа и детский сад повреждены в результате обстрела украинскими войсками города Горловка в ДНР, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T08:57

2023-02-28T08:57

2023-02-28T13:12

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

сцкк

стирол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854822867_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aa4a1614122979c8761a284183f582f7.jpg

ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Школа и детский сад повреждены в результате обстрела украинскими войсками города Горловка в ДНР, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее мэр города Иван Приходько сообщал, что в результате обстрела донецкой Горловки со стороны украинских войск ранения получил ребенок 2017 года рождения."Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ… зафиксированы повреждения здания МБДОУ "Детский сад №148" по улице Дубинина; зафиксированы повреждения здания МБОУ "Школа №12" по улице Дубинина", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.В СЦКК добавили, что из-за обстрела повреждена линия электропередач, без света остались 360 абонентов. Огонь велся из реактивной системы залпового огня "Град", сообщил корреспондент РИА Новости.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230228/psikhotropy-1854755245.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Поврежденные дома в Горловке после обстрела со стороны ВСУ Украинские войска обстреляли Горловку, повреждены жилой дом, школа и детский сад 2023-02-28T08:57 true PT0M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, стирол