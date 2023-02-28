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В Горловке при обстреле повреждены школа и детсад - РИА Новости, 28.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:57 28.02.2023 (обновлено: 13:12 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/gorlovka-1854763335.html
В Горловке при обстреле повреждены школа и детсад
В Горловке при обстреле повреждены школа и детсад - РИА Новости, 28.02.2023
В Горловке при обстреле повреждены школа и детсад
Школа и детский сад повреждены в результате обстрела украинскими войсками города Горловка в ДНР, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T08:57
2023-02-28T13:12
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Школа и детский сад повреждены в результате обстрела украинскими войсками города Горловка в ДНР, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее мэр города Иван Приходько сообщал, что в результате обстрела донецкой Горловки со стороны украинских войск ранения получил ребенок 2017 года рождения."Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ… зафиксированы повреждения здания МБДОУ "Детский сад №148" по улице Дубинина; зафиксированы повреждения здания МБОУ "Школа №12" по улице Дубинина", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.В СЦКК добавили, что из-за обстрела повреждена линия электропередач, без света остались 360 абонентов. Огонь велся из реактивной системы залпового огня "Град", сообщил корреспондент РИА Новости.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230228/psikhotropy-1854755245.html
горловка
донецкая народная республика
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Поврежденные дома в Горловке после обстрела со стороны ВСУ
Украинские войска обстреляли Горловку, повреждены жилой дом, школа и детский сад
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происшествия, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Стирол
В Горловке при обстреле повреждены школа и детсад

В Горловке при обстреле со стороны ВСУ повреждены школа и детсад

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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Школа и детский сад повреждены в результате обстрела украинскими войсками города Горловка в ДНР, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее мэр города Иван Приходько сообщал, что в результате обстрела донецкой Горловки со стороны украинских войск ранения получил ребенок 2017 года рождения.
"Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ… зафиксированы повреждения здания МБДОУ "Детский сад №148" по улице Дубинина; зафиксированы повреждения здания МБОУ "Школа №12" по улице Дубинина", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
В СЦКК добавили, что из-за обстрела повреждена линия электропередач, без света остались 360 абонентов. Огонь велся из реактивной системы залпового огня "Град", сообщил корреспондент РИА Новости.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСЦККСтирол
 
 
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