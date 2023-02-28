https://ria.ru/20230228/gorlovka-1854744145.html
В результате обстрела Горловки со сторону ВСУ ранен ребенок
В результате обстрела Горловки со сторону ВСУ ранен ребенок - РИА Новости, 28.02.2023
В результате обстрела Горловки со сторону ВСУ ранен ребенок
Ребенок 2017 года рождения получил ранения в результате обстрела донецкой Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T02:19
2023-02-28T02:19
2023-02-28T02:19
специальная военная операция на украине
иван приходько
горловка
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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Ребенок 2017 года рождения получил ранения в результате обстрела донецкой Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее сообщалось, что мирная жительница была ранена в результате обстрела Горловки. Мэр также заявлял, что в результате обстрела было повреждено остекление Дворца культуры "Комсомолец", также повреждено остекление нескольких домов. Украинские войска в 00.18 во вторник выпустили 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по донецкой Горловке.
https://ria.ru/20230227/obstrel-1854556633.html
горловка
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иван приходько, горловка
Специальная военная операция на Украине, Иван Приходько, Горловка
В результате обстрела Горловки со сторону ВСУ ранен ребенок
Мэр Горловки Приходько: в результате обстрела города со сторону ВСУ ранен ребенок