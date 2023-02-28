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В результате обстрела Горловки со сторону ВСУ ранен ребенок - РИА Новости, 28.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230228/gorlovka-1854744145.html
В результате обстрела Горловки со сторону ВСУ ранен ребенок
В результате обстрела Горловки со сторону ВСУ ранен ребенок - РИА Новости, 28.02.2023
В результате обстрела Горловки со сторону ВСУ ранен ребенок
Ребенок 2017 года рождения получил ранения в результате обстрела донецкой Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T02:19
2023-02-28T02:19
специальная военная операция на украине
иван приходько
горловка
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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Ребенок 2017 года рождения получил ранения в результате обстрела донецкой Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее сообщалось, что мирная жительница была ранена в результате обстрела Горловки. Мэр также заявлял, что в результате обстрела было повреждено остекление Дворца культуры "Комсомолец", также повреждено остекление нескольких домов. Украинские войска в 00.18 во вторник выпустили 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по донецкой Горловке.
https://ria.ru/20230227/obstrel-1854556633.html
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иван приходько, горловка
Специальная военная операция на Украине, Иван Приходько, Горловка
02:19 28.02.2023
 
В результате обстрела Горловки со сторону ВСУ ранен ребенок

Мэр Горловки Приходько: в результате обстрела города со сторону ВСУ ранен ребенок

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Горловке
Последствия обстрела в Горловке - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела в Горловке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Ребенок 2017 года рождения получил ранения в результате обстрела донецкой Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Укронацисты ранили ребёнка 2017 года рождения, находившегося дома в момент обстрела жилого массива "Комсомолец", - сообщил Приходько в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что мирная жительница была ранена в результате обстрела Горловки. Мэр также заявлял, что в результате обстрела было повреждено остекление Дворца культуры "Комсомолец", также повреждено остекление нескольких домов.
Украинские войска в 00.18 во вторник выпустили 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по донецкой Горловке.
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
Вчера, 11:55Специальная военная операция на Украине
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ повреждена школа
 
Специальная военная операция на УкраинеИван ПриходькоГорловка
 
 
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