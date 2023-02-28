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Французский генерал сделал неутешительный для Украины вывод

Французский генерал сделал неутешительный для Украины вывод - РИА Новости, 28.02.2023

Французский генерал сделал неутешительный для Украины вывод

Поставки западных танков не помогут Украине, такое мнение в статье для Le Figaro высказал французский генерал, бывший командующий Иностранным легионом Бруно... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T01:35

2023-02-28T01:35

2023-02-28T01:35

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дмитрий песков

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Поставки западных танков не помогут Украине, такое мнение в статье для Le Figaro высказал французский генерал, бывший командующий Иностранным легионом Бруно Дари.Как отметил генерал, военная история ХХ века показывает, что танки дают существенное преимущество лишь тогда, когда они появляются "быстро, внезапно и в больших количествах". Подобное случилось в 1940 году, когда немецкие танки обошли французскую оборонительную линию Мажино, или во время "Шестидневной войны", когда аналогичный успех со внезапностью повторили израильские танки."А вот когда противник "ожидал" прохода чужих танков, как это произошло с немецкими танками под Курском, дело заканчивалось гибелью тысяч танковых экипажей", - напомнил Дари.На сегодняшний день 200 или 300 поставленных Украине танков не смогут коренным образом изменить соотношение сил, подчеркнул он. По мнению генерала, российские военные очевидно не теряли времени и усилили противотанковую оборону на линии соприкосновения.Кроме того, сегодня поле боя становится "прозрачным" благодаря масштабному применению беспилотников, спутниковых систем и средств радиоэлектронной борьбы, из-за чего подготовка танковых атак не может остаться незамеченной, добавил Дари.Ранее министерство обороны Германии сообщило, что дополнительно к 14 готовящимся к отправке в Киев танкам Leopard 2A6 поставит еще четыре машины данной модели. В январе США объявили о выделении очередного пакета военной помощи Украине, куда впервые вошел 31 танк Abrams стоимостью 400 миллионов долларов.Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230227/ukraina-1854613656.html

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в мире, украина, россия, германия, сергей лавров, дмитрий песков, нато