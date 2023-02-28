https://ria.ru/20230228/g20-1854864915.html

Делегация России на встрече глав МИД G20 призовет к переходу на нацвалюты

Делегация России на встрече глав МИД G20 призовет к переходу на нацвалюты - РИА Новости, 28.02.2023

Делегация России на встрече глав МИД G20 призовет к переходу на нацвалюты

Российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на встрече глав МИД "большой двадцатки" призовет к переходу на национальные валюты,... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T15:19

2023-02-28T15:19

2023-02-28T15:32

россия

большая двадцатка

в мире

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на встрече глав МИД "большой двадцатки" призовет к переходу на национальные валюты, состыковке расчетно-платежных механизмов, созданию независимых страховых схем, заявили в российском дипведомстве, анонсируя программу визита в Нью-Дели 1-3 марта."Подробно изложим действия России по... диверсификации внешнеторговых связей и логистических коридоров, призовем конструктивно настроенных коллег по "двадцатке" к переходу на национальные валюты, состыковке расчетно-платежных механизмов, созданию независимых страховых схем и транспортных маршрутов", - говорится в сообщении МИД.Также российская делегация выступит в пользу серьезной демократизации глобальных институтов экономического управления, расширения роли государств БРИКС и развивающихся стран в принятии решений в рамках Бреттон-Вудских структур и ВТО, поддержим заявку Африканского союза на получение статуса постоянного члена "Группы двадцати".

https://ria.ru/20230228/terakt-1854867837.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, большая двадцатка, в мире