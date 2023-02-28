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Делегация России на встрече глав МИД G20 призовет к переходу на нацвалюты - РИА Новости, 28.02.2023
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15:19 28.02.2023 (обновлено: 15:32 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/g20-1854864915.html
Делегация России на встрече глав МИД G20 призовет к переходу на нацвалюты
Делегация России на встрече глав МИД G20 призовет к переходу на нацвалюты - РИА Новости, 28.02.2023
Делегация России на встрече глав МИД G20 призовет к переходу на нацвалюты
Российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на встрече глав МИД "большой двадцатки" призовет к переходу на национальные валюты,... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T15:19
2023-02-28T15:32
россия
большая двадцатка
в мире
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на встрече глав МИД "большой двадцатки" призовет к переходу на национальные валюты, состыковке расчетно-платежных механизмов, созданию независимых страховых схем, заявили в российском дипведомстве, анонсируя программу визита в Нью-Дели 1-3 марта."Подробно изложим действия России по... диверсификации внешнеторговых связей и логистических коридоров, призовем конструктивно настроенных коллег по "двадцатке" к переходу на национальные валюты, состыковке расчетно-платежных механизмов, созданию независимых страховых схем и транспортных маршрутов", - говорится в сообщении МИД.Также российская делегация выступит в пользу серьезной демократизации глобальных институтов экономического управления, расширения роли государств БРИКС и развивающихся стран в принятии решений в рамках Бреттон-Вудских структур и ВТО, поддержим заявку Африканского союза на получение статуса постоянного члена "Группы двадцати".
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россия, большая двадцатка, в мире
Россия, Большая двадцатка, В мире
Делегация России на встрече глав МИД G20 призовет к переходу на нацвалюты

МИД: российская делегация на встрече глав МИД G20 призовет к переходу на нацвалюты

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на встрече глав МИД "большой двадцатки" призовет к переходу на национальные валюты, состыковке расчетно-платежных механизмов, созданию независимых страховых схем, заявили в российском дипведомстве, анонсируя программу визита в Нью-Дели 1-3 марта.
"Подробно изложим действия России по... диверсификации внешнеторговых связей и логистических коридоров, призовем конструктивно настроенных коллег по "двадцатке" к переходу на национальные валюты, состыковке расчетно-платежных механизмов, созданию независимых страховых схем и транспортных маршрутов", - говорится в сообщении МИД.
Также российская делегация выступит в пользу серьезной демократизации глобальных институтов экономического управления, расширения роли государств БРИКС и развивающихся стран в принятии решений в рамках Бреттон-Вудских структур и ВТО, поддержим заявку Африканского союза на получение статуса постоянного члена "Группы двадцати".
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