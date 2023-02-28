https://ria.ru/20230228/g20-1854864915.html
Делегация России на встрече глав МИД G20 призовет к переходу на нацвалюты
Делегация России на встрече глав МИД G20 призовет к переходу на нацвалюты - РИА Новости, 28.02.2023
Делегация России на встрече глав МИД G20 призовет к переходу на нацвалюты
Российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на встрече глав МИД "большой двадцатки" призовет к переходу на национальные валюты,... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T15:19
2023-02-28T15:19
2023-02-28T15:32
россия
большая двадцатка
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853689274_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_33c3fa0f80b4e7a8da9b70b2fca82508.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на встрече глав МИД "большой двадцатки" призовет к переходу на национальные валюты, состыковке расчетно-платежных механизмов, созданию независимых страховых схем, заявили в российском дипведомстве, анонсируя программу визита в Нью-Дели 1-3 марта."Подробно изложим действия России по... диверсификации внешнеторговых связей и логистических коридоров, призовем конструктивно настроенных коллег по "двадцатке" к переходу на национальные валюты, состыковке расчетно-платежных механизмов, созданию независимых страховых схем и транспортных маршрутов", - говорится в сообщении МИД.Также российская делегация выступит в пользу серьезной демократизации глобальных институтов экономического управления, расширения роли государств БРИКС и развивающихся стран в принятии решений в рамках Бреттон-Вудских структур и ВТО, поддержим заявку Африканского союза на получение статуса постоянного члена "Группы двадцати".
https://ria.ru/20230228/terakt-1854867837.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853689274_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_1461c515ea7e5e6e8269104c01eab342.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, большая двадцатка, в мире
Россия, Большая двадцатка, В мире
Делегация России на встрече глав МИД G20 призовет к переходу на нацвалюты
МИД: российская делегация на встрече глав МИД G20 призовет к переходу на нацвалюты
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на встрече глав МИД "большой двадцатки" призовет к переходу на национальные валюты, состыковке расчетно-платежных механизмов, созданию независимых страховых схем, заявили в российском дипведомстве, анонсируя программу визита в Нью-Дели 1-3 марта.
"Подробно изложим действия России по... диверсификации внешнеторговых связей и логистических коридоров, призовем конструктивно настроенных коллег по "двадцатке" к переходу на национальные валюты, состыковке расчетно-платежных механизмов, созданию независимых страховых схем и транспортных маршрутов", - говорится в сообщении МИД.
Также российская делегация выступит в пользу серьезной демократизации глобальных институтов экономического управления, расширения роли государств БРИКС
и развивающихся стран в принятии решений в рамках Бреттон-Вудских структур и ВТО
, поддержим заявку Африканского союза
на получение статуса постоянного члена "Группы двадцати".
Лавров на встрече глав МИД G20 расскажет о терактах на "Северных потоках"