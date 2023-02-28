https://ria.ru/20230228/fsb-1854871957.html
Путин: органы ФСБ на СВО получили такой же бесценный опыт, как и армия
Путин: органы ФСБ на СВО получили такой же бесценный опыт, как и армия - РИА Новости, 28.02.2023
Путин: органы ФСБ на СВО получили такой же бесценный опыт, как и армия
Органы ФСБ в ходе специальной военной операции получили такой же бесценный опыт, как и армия, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T15:44
2023-02-28T15:44
2023-02-28T15:44
безопасность
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Органы ФСБ в ходе специальной военной операции получили такой же бесценный опыт, как и армия, заявил президент России Владимир Путин. "Уже говорил о том, что наши Вооруженные Силы получили бесценный боевой опыт. Такой же опыт за прошедший год накоплен и ФСБ, другими нашим специальными службами", - сказал он на расширенной коллегии ФСБ. Путин отметил, что этот опыт надо в полной мере использовать для укрепления национальной безопасности страны, защиты государства, общества, прав и свобод граждан.
https://ria.ru/20230228/kontrol-1854870698.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Специальная военная операция на Украине
Путин: органы ФСБ на СВО получили такой же бесценный опыт, как и армия
Путин: органы ФСБ на СВО получили такой же бесценный боевой опыт, как и армия