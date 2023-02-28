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Путин: органы ФСБ на СВО получили такой же бесценный опыт, как и армия - РИА Новости, 28.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:44 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/fsb-1854871957.html
Путин: органы ФСБ на СВО получили такой же бесценный опыт, как и армия
Путин: органы ФСБ на СВО получили такой же бесценный опыт, как и армия - РИА Новости, 28.02.2023
Путин: органы ФСБ на СВО получили такой же бесценный опыт, как и армия
Органы ФСБ в ходе специальной военной операции получили такой же бесценный опыт, как и армия, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T15:44
2023-02-28T15:44
безопасность
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Органы ФСБ в ходе специальной военной операции получили такой же бесценный опыт, как и армия, заявил президент России Владимир Путин. "Уже говорил о том, что наши Вооруженные Силы получили бесценный боевой опыт. Такой же опыт за прошедший год накоплен и ФСБ, другими нашим специальными службами", - сказал он на расширенной коллегии ФСБ. Путин отметил, что этот опыт надо в полной мере использовать для укрепления национальной безопасности страны, защиты государства, общества, прав и свобод граждан.
https://ria.ru/20230228/kontrol-1854870698.html
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Варвара Скокшина
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безопасность, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Специальная военная операция на Украине
Путин: органы ФСБ на СВО получили такой же бесценный опыт, как и армия

Путин: органы ФСБ на СВО получили такой же бесценный боевой опыт, как и армия

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Органы ФСБ в ходе специальной военной операции получили такой же бесценный опыт, как и армия, заявил президент России Владимир Путин.
"Уже говорил о том, что наши Вооруженные Силы получили бесценный боевой опыт. Такой же опыт за прошедший год накоплен и ФСБ, другими нашим специальными службами", - сказал он на расширенной коллегии ФСБ.
Путин отметил, что этот опыт надо в полной мере использовать для укрепления национальной безопасности страны, защиты государства, общества, прав и свобод граждан.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Путин призвал усилить контроль за реализацией гособоронзаказа
Вчера, 15:38
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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