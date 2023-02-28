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Путин на коллегии ФСБ поблагодарил всех сотрудников спецслужбы - РИА Новости, 28.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:39 28.02.2023 (обновлено: 16:05 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/fsb-1854870958.html
Путин на коллегии ФСБ поблагодарил всех сотрудников спецслужбы
Путин на коллегии ФСБ поблагодарил всех сотрудников спецслужбы - РИА Новости, 28.02.2023
Путин на коллегии ФСБ поблагодарил всех сотрудников спецслужбы
Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ поблагодарил всех сотрудников спецслужбы, особенно тех, кто действовал на переднем крае в зоне спецоперации. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T15:39
2023-02-28T16:05
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ поблагодарил всех сотрудников спецслужбы, особенно тех, кто действовал на переднем крае в зоне спецоперации."Хочу поблагодарить руководство и всех сотрудников ведомства, особенное тех, кто действовал на переднем крае, на освобожденных территориях, в прифронтовой зоне и, добавлю, в тылу противника. Хочу поблагодарить вас, уважаемые товарищи, за эту работу, за личное мужество профессионализм, решительность при обеспечении безопасности России", - сказал он на расширенной коллегии ФСБ.
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Путин: "Хочу поблагодарить всех сотрудников ведомства, особенно тех, кто действовал на переднем крае"
Путин: "Хочу поблагодарить всех сотрудников ведомства, особенно тех, кто действовал на переднем крае"
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, безопасность
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Путин на коллегии ФСБ поблагодарил всех сотрудников спецслужбы

Путин поблагодарил всех сотрудников ФСБ, особенно тех, кто работал в зоне спецоперации

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ поблагодарил всех сотрудников спецслужбы, особенно тех, кто действовал на переднем крае в зоне спецоперации.
"Хочу поблагодарить руководство и всех сотрудников ведомства, особенное тех, кто действовал на переднем крае, на освобожденных территориях, в прифронтовой зоне и, добавлю, в тылу противника. Хочу поблагодарить вас, уважаемые товарищи, за эту работу, за личное мужество профессионализм, решительность при обеспечении безопасности России", - сказал он на расширенной коллегии ФСБ.
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Специальная военная операция на УкраинеФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинБезопасность
 
 
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