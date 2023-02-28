https://ria.ru/20230228/fsb-1854870958.html

Путин на коллегии ФСБ поблагодарил всех сотрудников спецслужбы

Путин на коллегии ФСБ поблагодарил всех сотрудников спецслужбы - РИА Новости, 28.02.2023

Путин на коллегии ФСБ поблагодарил всех сотрудников спецслужбы

Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ поблагодарил всех сотрудников спецслужбы, особенно тех, кто действовал на переднем крае в зоне спецоперации. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T15:39

2023-02-28T15:39

2023-02-28T16:05

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ поблагодарил всех сотрудников спецслужбы, особенно тех, кто действовал на переднем крае в зоне спецоперации."Хочу поблагодарить руководство и всех сотрудников ведомства, особенное тех, кто действовал на переднем крае, на освобожденных территориях, в прифронтовой зоне и, добавлю, в тылу противника. Хочу поблагодарить вас, уважаемые товарищи, за эту работу, за личное мужество профессионализм, решительность при обеспечении безопасности России", - сказал он на расширенной коллегии ФСБ.

https://ria.ru/20230219/taynik-1852972250.html

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Путин: "Хочу поблагодарить всех сотрудников ведомства, особенно тех, кто действовал на переднем крае" Путин: "Хочу поблагодарить всех сотрудников ведомства, особенно тех, кто действовал на переднем крае" 2023-02-28T15:39 true PT0M28S

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, безопасность