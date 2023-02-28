https://ria.ru/20230228/fsb-1854869882.html
Путин дал поручения по итогам коллегии ФСБ
Путин дал поручения по итогам коллегии ФСБ - РИА Новости, 28.02.2023
Путин дал поручения по итогам коллегии ФСБ
Владимир Путин выступил на заседании коллегии ФСБ, поставив перед спецслужбой задачи на 2023 год. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T15:36
2023-02-28T15:36
2023-02-28T17:13
специальная военная операция на украине
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Владимир Путин выступил на заседании коллегии ФСБ, поставив перед спецслужбой задачи на 2023 год.Президент подчеркнул, что необходимо пресекать все попытки расколоть российское общество.Также спецслужбе поручено усилить работу на российско-украинской границе.Путин отметил, что за прошедший год выросло количество преступлений, связанных с терроризмом, что, очевидно, связано с попытками киевского режима использовать подобные методы.Глава государства напомнил, что Запад никогда не брезговал использовать в своих интересах экстремистов. В этой связи он поручил:Кроме того, контрразведке необходимо контролировать выполнение гособоронзаказа, уделять серьезное внимание экономической безопасности и борьбе с коррупцией.Путин отметил, что западные спецслужбы, которые и ранее активно работали "по России", сейчас бросили против нее дополнительные ресурсы.Президент поручил повышать уровень защищенности цифрового пространства России, пресекать попытки нарушить работу коммуникаций.Путин выразил уверенность, что сотрудники центрального аппарата и всех региональных подразделений ФСБ будут и впредь достойно решать все поставленные задачи, среди которых нет ни одной второстепенной.
https://ria.ru/20230228/podderzhka-1854869302.html
https://ria.ru/20230228/putin-1854874178.html
украина
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин о неонацизме: сейчас попытки активизировать эту мразь на нашей земле наиболее активные
Путин о неонацизме: сейчас попытки активизировать эту мразь на нашей земле наиболее активные
2023-02-28T15:36
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PT0M26S
Путин: под особым контролем ФСБ должен находиться российско-украинский участок границы
Путин: под особым контролем ФСБ должен находиться российско-украинский участок границы
2023-02-28T15:36
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PT0M27S
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"Они давно ими используются на Донбассе": Путин о террористических методах Киева
"Они давно ими используются на Донбассе": Путин о террористических методах Киева
2023-02-28T15:36
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PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин дал поручения по итогам коллегии ФСБ
Путин поручил ФСБ усилить работу на российско-украинском участке границы
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости.
Владимир Путин выступил на заседании коллегии ФСБ
, поставив перед спецслужбой задачи на 2023 год.
Президент подчеркнул, что необходимо пресекать все попытки расколоть российское общество.
«
"Нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество, использует как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию. Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны, а сейчас, конечно, попытки наиболее активные — попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле".
Также спецслужбе поручено усилить работу на российско-украинской границе.
«
"Сейчас там развернута группировка, в которую входят подразделения пограничных органов, авиации ФСБ, Вооруженных сил и Росгвардии. Ваша задача — поставить заслон на пути диверсионных групп, пресекать попытки незаконного провоза на территорию России оружия и боеприпасов".
Путин отметил, что за прошедший год выросло количество преступлений, связанных с терроризмом, что, очевидно, связано с попытками киевского режима использовать подобные методы.
Глава государства напомнил, что Запад никогда не брезговал использовать в своих интересах экстремистов. В этой связи он поручил:
- эффективно ответить на это, действовать решительно, наступательно, использовать весь арсенал;
- постоянно держать в поле зрения объекты критически важной инфраструктуры, места массового пребывания людей, предприятия ОПК и ТЭК;
- развивать региональную систему противодействия терроризму, в том числе в новых регионах.
Кроме того, контрразведке необходимо контролировать выполнение гособоронзаказа, уделять серьезное внимание экономической безопасности и борьбе с коррупцией.
Путин призвал поддержать семьи сотрудников ФСБ, погибших во время СВО
Путин отметил, что западные спецслужбы, которые и ранее активно работали "по России", сейчас бросили против нее дополнительные ресурсы.
«
"Значимая информация о наших системах управления, военных и правоохранительных структурах, предприятиях ОПК, критических технологиях и персональных данных должна быть надежно защищена, что называется, прикрыта. Это в полной мере касается и сведений о российских новейших вооружениях и технике".
Президент поручил повышать уровень защищенности цифрового пространства России, пресекать попытки нарушить работу коммуникаций.
Путин выразил уверенность, что сотрудники центрального аппарата и всех региональных подразделений ФСБ будут и впредь достойно решать все поставленные задачи, среди которых нет ни одной второстепенной.
Путин назвал доверие жителей Донбасса надежной опорой