https://ria.ru/20230228/fsb-1854869882.html

Путин дал поручения по итогам коллегии ФСБ

Путин дал поручения по итогам коллегии ФСБ - РИА Новости, 28.02.2023

Путин дал поручения по итогам коллегии ФСБ

Владимир Путин выступил на заседании коллегии ФСБ, поставив перед спецслужбой задачи на 2023 год. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T15:36

2023-02-28T15:36

2023-02-28T17:13

специальная военная операция на украине

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Владимир Путин выступил на заседании коллегии ФСБ, поставив перед спецслужбой задачи на 2023 год.Президент подчеркнул, что необходимо пресекать все попытки расколоть российское общество.Также спецслужбе поручено усилить работу на российско-украинской границе.Путин отметил, что за прошедший год выросло количество преступлений, связанных с терроризмом, что, очевидно, связано с попытками киевского режима использовать подобные методы.Глава государства напомнил, что Запад никогда не брезговал использовать в своих интересах экстремистов. В этой связи он поручил:Кроме того, контрразведке необходимо контролировать выполнение гособоронзаказа, уделять серьезное внимание экономической безопасности и борьбе с коррупцией.Путин отметил, что западные спецслужбы, которые и ранее активно работали "по России", сейчас бросили против нее дополнительные ресурсы.Президент поручил повышать уровень защищенности цифрового пространства России, пресекать попытки нарушить работу коммуникаций.Путин выразил уверенность, что сотрудники центрального аппарата и всех региональных подразделений ФСБ будут и впредь достойно решать все поставленные задачи, среди которых нет ни одной второстепенной.

https://ria.ru/20230228/podderzhka-1854869302.html

https://ria.ru/20230228/putin-1854874178.html

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)