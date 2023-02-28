https://ria.ru/20230228/fsb-1854869776.html

Путин призвал защитить цифровое пространство России

Путин призвал защитить цифровое пространство России - РИА Новости, 28.02.2023

Путин призвал защитить цифровое пространство России

Необходимо защитить цифровое пространство России, персональные данные и пресекать попытки нарушить работу российских ресурсов, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T15:36

2023-02-28T15:36

2023-02-28T15:50

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Необходимо защитить цифровое пространство России, персональные данные и пресекать попытки нарушить работу российских ресурсов, заявил президент РФ Владимир Путин."Значимая информация о наших системах управления, военных и правоохранительных структурах, предприятиях ОПК, критических технологиях и персональных данных должна быть надежно защищена, что называется, прикрыта. Это в полной мере касается и сведений о российских новейших вооружениях и технике. Необходимо и дальше повышать уровень защищенности информационного цифрового пространства России, выявлять и пресекать попытки нарушить работу российских ресурсов и коммуникаций", - сказал Путин на расширенной коллегии ФСБ.

https://ria.ru/20230228/podderzhka-1854869302.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин