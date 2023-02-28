https://ria.ru/20230228/fsb-1854869776.html
Путин призвал защитить цифровое пространство России
Путин призвал защитить цифровое пространство России - РИА Новости, 28.02.2023
Путин призвал защитить цифровое пространство России
Необходимо защитить цифровое пространство России, персональные данные и пресекать попытки нарушить работу российских ресурсов, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T15:36
2023-02-28T15:36
2023-02-28T15:50
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Необходимо защитить цифровое пространство России, персональные данные и пресекать попытки нарушить работу российских ресурсов, заявил президент РФ Владимир Путин."Значимая информация о наших системах управления, военных и правоохранительных структурах, предприятиях ОПК, критических технологиях и персональных данных должна быть надежно защищена, что называется, прикрыта. Это в полной мере касается и сведений о российских новейших вооружениях и технике. Необходимо и дальше повышать уровень защищенности информационного цифрового пространства России, выявлять и пресекать попытки нарушить работу российских ресурсов и коммуникаций", - сказал Путин на расширенной коллегии ФСБ.
https://ria.ru/20230228/podderzhka-1854869302.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Путин
Путин призвал защитить цифровое пространство России
Путин на коллегии ФСБ призвал защитить цифровое пространство России