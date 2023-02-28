https://ria.ru/20230228/fsb-1854869090.html
Путин назвал приоритеты в работе ФСБ
Путин назвал приоритеты в работе ФСБ - РИА Новости, 28.02.2023
Путин назвал приоритеты в работе ФСБ
Приоритетом предстоящей работы ФСБ является содействие Вооруженным силам и Росгвардии в ходе специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин на РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T15:35
2023-02-28T15:35
2023-02-28T17:10
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
владимир путин
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Приоритетом предстоящей работы ФСБ является содействие Вооруженным силам и Росгвардии в ходе специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии ФСБ."Уважаемые товарищи, теперь несколько слов об основных приоритетах предстоящей работы. Прежде всего, необходимо продолжить оказывать содействие Вооруженным силам и Росгвардии в решении задач специальной военной операции, в том числе по контрразведывательному обеспечению воинских формирований, быстрому обмену оперативно значимой информацией", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230228/fsb-1854870958.html
РИА Новости
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Путин: ФСБ необходимо продолжить оказывать содействие в решении задач СВО
Приоритетом предстоящей работы ФСБ является содействие Вооруженным силам и Росгвардии в ходе специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии ФСБ. "Уважаемые товарищи, теперь несколько слов об основных приоритетах предстоящей работы. Прежде всего, необходимо продолжить оказывать содействие Вооруженным силам и Росгвардии в решении задач специальной военной операции, в том числе по контрразведывательному обеспечению воинских формирований, быстрому обмену оперативно значимой информацией", - сказал Путин.
2023-02-28T15:35
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PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность, владимир путин
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность, Владимир Путин
Путин назвал приоритеты в работе ФСБ
Путин назвал содействие ВС и Росгвардии во время СВО приоритетом ФСБ