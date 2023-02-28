https://ria.ru/20230228/fsb-1854869090.html

Путин назвал приоритеты в работе ФСБ

Путин назвал приоритеты в работе ФСБ - РИА Новости, 28.02.2023

Путин назвал приоритеты в работе ФСБ

Приоритетом предстоящей работы ФСБ является содействие Вооруженным силам и Росгвардии в ходе специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин на РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T15:35

2023-02-28T15:35

2023-02-28T17:10

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

безопасность

владимир путин

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Приоритетом предстоящей работы ФСБ является содействие Вооруженным силам и Росгвардии в ходе специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии ФСБ."Уважаемые товарищи, теперь несколько слов об основных приоритетах предстоящей работы. Прежде всего, необходимо продолжить оказывать содействие Вооруженным силам и Росгвардии в решении задач специальной военной операции, в том числе по контрразведывательному обеспечению воинских формирований, быстрому обмену оперативно значимой информацией", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230228/fsb-1854870958.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Путин: ФСБ необходимо продолжить оказывать содействие в решении задач СВО Приоритетом предстоящей работы ФСБ является содействие Вооруженным силам и Росгвардии в ходе специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии ФСБ. "Уважаемые товарищи, теперь несколько слов об основных приоритетах предстоящей работы. Прежде всего, необходимо продолжить оказывать содействие Вооруженным силам и Росгвардии в решении задач специальной военной операции, в том числе по контрразведывательному обеспечению воинских формирований, быстрому обмену оперативно значимой информацией", - сказал Путин. 2023-02-28T15:35 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность, владимир путин