https://ria.ru/20230228/fsb-1854868983.html

Подразделения ФСБ решали сложные задачи во время СВО, заявил Путин

Подразделения ФСБ решали сложные задачи во время СВО, заявил Путин - РИА Новости, 28.02.2023

Подразделения ФСБ решали сложные задачи во время СВО, заявил Путин

Подразделения ФСБ России решали сложные и нестандартные задачи во время специальной военной операции на Украине, прикрывали российскую государственную границу,... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T15:34

2023-02-28T15:34

2023-02-28T15:51

специальная военная операция на украине

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

украина

безопасность

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Подразделения ФСБ России решали сложные и нестандартные задачи во время специальной военной операции на Украине, прикрывали российскую государственную границу, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ, посвященном подведению итогов работы ведомства в 2022 году."Подразделения ФСБ принимали прямое участие в специальной военной операции. Решали здесь сложные, нестандартные, оперативные задачи. Прикрывали государственную границу, активно боролись с терроризмом, организованной преступностью, коррупцией экстремизмом", - сказал Путин на заседании во вторник.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал серьезный разговор на коллегии ФСБ России с участием Путина. Песков сообщал, что часть выступления главы государства будет открытой. В закрытом режиме будет объемное выступление директора ФСБ Александра Бортникова в присутствии президента.

https://ria.ru/20230228/kontrrazvedka-1854869896.html

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, украина, безопасность, россия, владимир путин, дмитрий песков, александр бортников