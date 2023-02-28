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Подразделения ФСБ решали сложные задачи во время СВО, заявил Путин - РИА Новости, 28.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:34 28.02.2023 (обновлено: 15:51 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/fsb-1854868983.html
Подразделения ФСБ решали сложные задачи во время СВО, заявил Путин
Подразделения ФСБ решали сложные задачи во время СВО, заявил Путин - РИА Новости, 28.02.2023
Подразделения ФСБ решали сложные задачи во время СВО, заявил Путин
Подразделения ФСБ России решали сложные и нестандартные задачи во время специальной военной операции на Украине, прикрывали российскую государственную границу,... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T15:34
2023-02-28T15:51
специальная военная операция на украине
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
украина
безопасность
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Подразделения ФСБ России решали сложные и нестандартные задачи во время специальной военной операции на Украине, прикрывали российскую государственную границу, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ, посвященном подведению итогов работы ведомства в 2022 году."Подразделения ФСБ принимали прямое участие в специальной военной операции. Решали здесь сложные, нестандартные, оперативные задачи. Прикрывали государственную границу, активно боролись с терроризмом, организованной преступностью, коррупцией экстремизмом", - сказал Путин на заседании во вторник.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал серьезный разговор на коллегии ФСБ России с участием Путина. Песков сообщал, что часть выступления главы государства будет открытой. В закрытом режиме будет объемное выступление директора ФСБ Александра Бортникова в присутствии президента.
https://ria.ru/20230228/kontrrazvedka-1854869896.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, украина, безопасность, россия, владимир путин, дмитрий песков, александр бортников
Специальная военная операция на Украине, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Украина, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Александр Бортников
Подразделения ФСБ решали сложные задачи во время СВО, заявил Путин

Путин: сотрудники ФСБ прикрывали границы, решали сложные задачи во время спецоперации

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Подразделения ФСБ России решали сложные и нестандартные задачи во время специальной военной операции на Украине, прикрывали российскую государственную границу, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ, посвященном подведению итогов работы ведомства в 2022 году.
"Подразделения ФСБ принимали прямое участие в специальной военной операции. Решали здесь сложные, нестандартные, оперативные задачи. Прикрывали государственную границу, активно боролись с терроризмом, организованной преступностью, коррупцией экстремизмом", - сказал Путин на заседании во вторник.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал серьезный разговор на коллегии ФСБ России с участием Путина. Песков сообщал, что часть выступления главы государства будет открытой. В закрытом режиме будет объемное выступление директора ФСБ Александра Бортникова в присутствии президента.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Путин призвал усилить линию контрразведки
Вчера, 15:36
 
Специальная военная операция на УкраинеФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаУкраинаБезопасностьРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковАлександр Бортников
 
 
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