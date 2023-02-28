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Путин поручил повысить эффективность работы ФСБ - РИА Новости, 28.02.2023
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15:32 28.02.2023 (обновлено: 16:01 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/fsb-1854868201.html
Путин поручил повысить эффективность работы ФСБ
Путин поручил повысить эффективность работы ФСБ - РИА Новости, 28.02.2023
Путин поручил повысить эффективность работы ФСБ
ФСБ России предстоит повысить эффективность оперативной и аналитической работы, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ во вторник. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T15:32
2023-02-28T16:01
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
россия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. ФСБ России предстоит повысить эффективность оперативной и аналитической работы, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ во вторник."Уважаемые товарищи, сегодня на ежегодной расширенной коллегии вам предстоит подвести итоги работы ФСБ за 2022 год, определить ключевые направления, по которым необходимо сосредоточить усилия в будущем, повысить эффективность оперативной и аналитической работы. При этом, конечно же, прошу учесть те внутренние и внешние факторы, а также базовые задачи развития, о которых говорил на прошлой неделе в послании Федеральному Собранию", - сказал Путин.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал серьезный разговор на коллегии ФСБ России с участием Путина. Песков сообщал, что часть выступления главы государства будет открытой. В закрытом режиме будет объемное выступление директора ФСБ Бортникова в присутствии президента.
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Путин: "Надо повысить эффективность аналитической и оперативной работы"
Приоритетом предстоящей работы ФСБ является содействие Вооруженным силам и Росгвардии в ходе специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии ФСБ. "Уважаемые товарищи, теперь несколько слов об основных приоритетах предстоящей работы. Прежде всего, необходимо продолжить оказывать содействие Вооруженным силам и Росгвардии в решении задач специальной военной операции, в том числе по контрразведывательному обеспечению воинских формирований, быстрому обмену оперативно значимой информацией", - сказал Путин.
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владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, россия
Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Россия
Путин поручил повысить эффективность работы ФСБ

Президент Путин поручил повысить эффективность аналитической и оперативной работы ФСБ

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. ФСБ России предстоит повысить эффективность оперативной и аналитической работы, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ во вторник.
"Уважаемые товарищи, сегодня на ежегодной расширенной коллегии вам предстоит подвести итоги работы ФСБ за 2022 год, определить ключевые направления, по которым необходимо сосредоточить усилия в будущем, повысить эффективность оперативной и аналитической работы. При этом, конечно же, прошу учесть те внутренние и внешние факторы, а также базовые задачи развития, о которых говорил на прошлой неделе в послании Федеральному Собранию", - сказал Путин.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал серьезный разговор на коллегии ФСБ России с участием Путина. Песков сообщал, что часть выступления главы государства будет открытой. В закрытом режиме будет объемное выступление директора ФСБ Бортникова в присутствии президента.
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