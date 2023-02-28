https://ria.ru/20230228/fsb-1854820683.html

В Кремле пообещали серьезный разговор на коллегии ФСБ

В Кремле пообещали серьезный разговор на коллегии ФСБ - РИА Новости, 28.02.2023

В Кремле пообещали серьезный разговор на коллегии ФСБ

На заседании коллегии ФСБ, в котором примет участие Владимир Путин, состоится серьезный разговор, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T12:49

2023-02-28T12:49

2023-02-28T14:24

безопасность

россия

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. На заседании коллегии ФСБ, в котором примет участие Владимир Путин, состоится серьезный разговор, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.В пресс-службе президента отмечали, что участники заседания подведут итоги работы органов ФСБ в 2022 году и определят приоритетные задачи на 2023-й.Предыдущая коллегия ФСБ с участием Путина прошла 24 февраля 2021 года. Таким образом, нынешнее заседание будет первым с начала российской специальной военной операции.Основные направления работы спецслужбы — контрразведка, в том числе военная, борьба с терроризмом, противодействие особо опасным формам преступности, защита государственной границы, обеспечение информационной безопасности.

https://ria.ru/20230123/fsb-1846708309.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков