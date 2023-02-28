https://ria.ru/20230228/fsb-1854820683.html
В Кремле пообещали серьезный разговор на коллегии ФСБ
В Кремле пообещали серьезный разговор на коллегии ФСБ - РИА Новости, 28.02.2023
В Кремле пообещали серьезный разговор на коллегии ФСБ
На заседании коллегии ФСБ, в котором примет участие Владимир Путин, состоится серьезный разговор, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T12:49
2023-02-28T12:49
2023-02-28T14:24
безопасность
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. На заседании коллегии ФСБ, в котором примет участие Владимир Путин, состоится серьезный разговор, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.В пресс-службе президента отмечали, что участники заседания подведут итоги работы органов ФСБ в 2022 году и определят приоритетные задачи на 2023-й.Предыдущая коллегия ФСБ с участием Путина прошла 24 февраля 2021 года. Таким образом, нынешнее заседание будет первым с начала российской специальной военной операции.Основные направления работы спецслужбы — контрразведка, в том числе военная, борьба с терроризмом, противодействие особо опасным формам преступности, защита государственной границы, обеспечение информационной безопасности.
https://ria.ru/20230123/fsb-1846708309.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Дмитрий Песков
В Кремле пообещали серьезный разговор на коллегии ФСБ
Песков заявил, что на коллегии ФСБ с участием Путина предстоит серьезный разговор
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. На заседании коллегии ФСБ, в котором примет участие Владимир Путин, состоится серьезный разговор, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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"Будет выступление президента, часть которого будет открытой. Будет в закрытом режиме большое, объемное выступление директора ФСБ Бортникова в присутствии президента. Значение службы в текущем моменте трудно переоценить, поэтому будет серьезный разговор", — сказал представитель Кремля.
В пресс-службе президента отмечали, что участники заседания подведут итоги работы органов ФСБ в 2022 году и определят приоритетные задачи на 2023-й.
Предыдущая коллегия ФСБ с участием Путина прошла 24 февраля 2021 года. Таким образом, нынешнее заседание будет первым с начала российской специальной военной операции.
Основные направления работы спецслужбы — контрразведка, в том числе военная, борьба с терроризмом, противодействие особо опасным формам преступности, защита государственной границы, обеспечение информационной безопасности.
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