Рейтинг@Mail.ru
"Круг добра" сумел снизить цены на закупку препаратов - РИА Новости, 28.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:57 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/fond-1854804564.html
"Круг добра" сумел снизить цены на закупку препаратов
"Круг добра" сумел снизить цены на закупку препаратов - РИА Новости, 28.02.2023
"Круг добра" сумел снизить цены на закупку препаратов
Фонд "Круг добра" сумел снизить цены на закупаемые препараты путем переговоров с производителями, общая экономия составила около 11 миллиардов рублей, заявил... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T11:57
2023-02-28T11:57
здоровье - общество
россия
александр ткаченко (протоиерей)
владимир путин
лекарства
дети
фонд "круг добра"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156252/23/1562522371_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9cc490a33d26c55ffc7867c6e17dc47a.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Фонд "Круг добра" сумел снизить цены на закупаемые препараты путем переговоров с производителями, общая экономия составила около 11 миллиардов рублей, заявил председатель правления фонда Александр Ткаченко. "Фонд закупает лекарственные препараты непосредственно у производителей, переговоры ведутся с участием Федеральной антимонопольной службы. Снижение цены на лекарственные препараты в этом году достигло 49%, то есть экономия средств, которую достиг фонд, по итогам переговоров достигла почти 10 миллиардов в прошлом году и 1 миллиарда ещё за 2021 год, итого 11 миллиардов фонд сэкономил для страны только по результатам эффективных переговоров и введения новых методов закупки", - сказал Ткаченко на Всероссийском форуме по орфанным заболеваниям в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он отметил, что всего за время работы фонд потратил 103 миллиарда рублей. Фонд "Круг добра" был создан в январе 2021 года указом президента РФ Владимира Путина. Среди приоритетных задач фонда – реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в РФ.
https://ria.ru/20230228/fond-1854796115.html
https://ria.ru/20230127/fond-1847987882.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156252/23/1562522371_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1cfb8f390da99390ecfa6d4b9be0b9af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, александр ткаченко (протоиерей), владимир путин, лекарства, дети, фонд "круг добра"
Здоровье - Общество, Россия, Александр Ткаченко (протоиерей), Владимир Путин, Лекарства, Дети, Фонд "Круг добра"
"Круг добра" сумел снизить цены на закупку препаратов

"Круг добра" сумел снизить цены на закупку препаратов и сэкономить 11 миллиардов рублей

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкФармацевт в аптеке
Фармацевт в аптеке - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Фармацевт в аптеке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Фонд "Круг добра" сумел снизить цены на закупаемые препараты путем переговоров с производителями, общая экономия составила около 11 миллиардов рублей, заявил председатель правления фонда Александр Ткаченко.
"Фонд закупает лекарственные препараты непосредственно у производителей, переговоры ведутся с участием Федеральной антимонопольной службы. Снижение цены на лекарственные препараты в этом году достигло 49%, то есть экономия средств, которую достиг фонд, по итогам переговоров достигла почти 10 миллиардов в прошлом году и 1 миллиарда ещё за 2021 год, итого 11 миллиардов фонд сэкономил для страны только по результатам эффективных переговоров и введения новых методов закупки", - сказал Ткаченко на Всероссийском форуме по орфанным заболеваниям в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Таблетки - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
"Круг добра" обеспечил лекарствами уже более пяти тысяч детей
Вчера, 11:22
Он отметил, что всего за время работы фонд потратил 103 миллиарда рублей.
Фонд "Круг добра" был создан в январе 2021 года указом президента РФ Владимира Путина. Среди приоритетных задач фонда – реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Путин поручил расширить направления деятельности фонда "Круг добра"
27 января, 18:29
 
Здоровье - ОбществоРоссияАлександр Ткаченко (протоиерей)Владимир ПутинЛекарстваДетиФонд "Круг добра"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала