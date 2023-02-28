https://ria.ru/20230228/fond-1854804564.html
"Круг добра" сумел снизить цены на закупку препаратов
"Круг добра" сумел снизить цены на закупку препаратов - РИА Новости, 28.02.2023
"Круг добра" сумел снизить цены на закупку препаратов
Фонд "Круг добра" сумел снизить цены на закупаемые препараты путем переговоров с производителями, общая экономия составила около 11 миллиардов рублей, заявил... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T11:57
2023-02-28T11:57
2023-02-28T11:57
здоровье - общество
россия
александр ткаченко (протоиерей)
владимир путин
лекарства
дети
фонд "круг добра"
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Фонд "Круг добра" сумел снизить цены на закупаемые препараты путем переговоров с производителями, общая экономия составила около 11 миллиардов рублей, заявил председатель правления фонда Александр Ткаченко. "Фонд закупает лекарственные препараты непосредственно у производителей, переговоры ведутся с участием Федеральной антимонопольной службы. Снижение цены на лекарственные препараты в этом году достигло 49%, то есть экономия средств, которую достиг фонд, по итогам переговоров достигла почти 10 миллиардов в прошлом году и 1 миллиарда ещё за 2021 год, итого 11 миллиардов фонд сэкономил для страны только по результатам эффективных переговоров и введения новых методов закупки", - сказал Ткаченко на Всероссийском форуме по орфанным заболеваниям в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он отметил, что всего за время работы фонд потратил 103 миллиарда рублей. Фонд "Круг добра" был создан в январе 2021 года указом президента РФ Владимира Путина. Среди приоритетных задач фонда – реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в РФ.
https://ria.ru/20230228/fond-1854796115.html
https://ria.ru/20230127/fond-1847987882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, александр ткаченко (протоиерей), владимир путин, лекарства, дети, фонд "круг добра"
Здоровье - Общество, Россия, Александр Ткаченко (протоиерей), Владимир Путин, Лекарства, Дети, Фонд "Круг добра"
"Круг добра" сумел снизить цены на закупку препаратов
"Круг добра" сумел снизить цены на закупку препаратов и сэкономить 11 миллиардов рублей
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Фонд "Круг добра" сумел снизить цены на закупаемые препараты путем переговоров с производителями, общая экономия составила около 11 миллиардов рублей, заявил председатель правления фонда Александр Ткаченко.
"Фонд закупает лекарственные препараты непосредственно у производителей, переговоры ведутся с участием Федеральной антимонопольной службы. Снижение цены на лекарственные препараты в этом году достигло 49%, то есть экономия средств, которую достиг фонд, по итогам переговоров достигла почти 10 миллиардов в прошлом году и 1 миллиарда ещё за 2021 год, итого 11 миллиардов фонд сэкономил для страны только по результатам эффективных переговоров и введения новых методов закупки", - сказал Ткаченко на Всероссийском форуме по орфанным заболеваниям в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
"Круг добра" обеспечил лекарствами уже более пяти тысяч детей
Он отметил, что всего за время работы фонд потратил 103 миллиарда рублей.
Фонд "Круг добра" был создан в январе 2021 года указом президента РФ Владимира Путина
. Среди приоритетных задач фонда – реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в РФ.
Путин поручил расширить направления деятельности фонда "Круг добра"