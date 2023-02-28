https://ria.ru/20230228/fond-1854804564.html

"Круг добра" сумел снизить цены на закупку препаратов

"Круг добра" сумел снизить цены на закупку препаратов - РИА Новости, 28.02.2023

"Круг добра" сумел снизить цены на закупку препаратов

Фонд "Круг добра" сумел снизить цены на закупаемые препараты путем переговоров с производителями, общая экономия составила около 11 миллиардов рублей, заявил... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T11:57

2023-02-28T11:57

2023-02-28T11:57

здоровье - общество

россия

александр ткаченко (протоиерей)

владимир путин

лекарства

дети

фонд "круг добра"

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Фонд "Круг добра" сумел снизить цены на закупаемые препараты путем переговоров с производителями, общая экономия составила около 11 миллиардов рублей, заявил председатель правления фонда Александр Ткаченко. "Фонд закупает лекарственные препараты непосредственно у производителей, переговоры ведутся с участием Федеральной антимонопольной службы. Снижение цены на лекарственные препараты в этом году достигло 49%, то есть экономия средств, которую достиг фонд, по итогам переговоров достигла почти 10 миллиардов в прошлом году и 1 миллиарда ещё за 2021 год, итого 11 миллиардов фонд сэкономил для страны только по результатам эффективных переговоров и введения новых методов закупки", - сказал Ткаченко на Всероссийском форуме по орфанным заболеваниям в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он отметил, что всего за время работы фонд потратил 103 миллиарда рублей. Фонд "Круг добра" был создан в январе 2021 года указом президента РФ Владимира Путина. Среди приоритетных задач фонда – реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в РФ.

https://ria.ru/20230228/fond-1854796115.html

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Владимир Лаврентьев

здоровье - общество, россия, александр ткаченко (протоиерей), владимир путин, лекарства, дети, фонд "круг добра"