https://ria.ru/20230228/fima-1854913439.html

В калининградском зоопарке медведь Фима вышел из спячки

В калининградском зоопарке медведь Фима вышел из спячки - РИА Новости, 28.02.2023

В калининградском зоопарке медведь Фима вышел из спячки

В калининградском зоопарке накануне наступления календарной весны проснулся медведь Фима, сообщила пресс-служба зоопарка. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T17:34

2023-02-28T17:34

2023-02-28T17:34

хорошие новости

калининград

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КАЛИНИНГРАД, 28 фев - РИА Новости. В калининградском зоопарке накануне наступления календарной весны проснулся медведь Фима, сообщила пресс-служба зоопарка. Ранее сообщалось, что медведь Фима в середине декабря прошлого года впервые за несколько лет впал в спячку из-за сильных морозов. В Калининграде в декабре резко похолодало, температура опустилась до -15,5 градуса. "Где-то весну предрекает сурок. А мы играем по-крупному. Наш предвестник (медведь Фима - ред.) сегодня, не торопясь, вразвалку вышел наружу (вот, что солнышко животворящее делает). Морда недовооооольная! Похрустел морковкой, схрумкал яблочко, повеселел вроде", - рассказало учреждение на своей странице в соцсети "ВКонтакте". В зоопарке сообщили, что показательные кормления медведя решили пока не возобновлять, чтобы животное могло выйти из спячки постепенно. "Днём будет гулять сколько захочет, а к вечеру — снова баиньки. Надеемся, больше глубоко не заснет", - добавили в зоопарке.

https://ria.ru/20230221/pignviny-1853328133.html

калининград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

калининград