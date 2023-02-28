https://ria.ru/20230228/fima-1854913439.html
В калининградском зоопарке медведь Фима вышел из спячки
В калининградском зоопарке медведь Фима вышел из спячки - РИА Новости, 28.02.2023
В калининградском зоопарке медведь Фима вышел из спячки
В калининградском зоопарке накануне наступления календарной весны проснулся медведь Фима, сообщила пресс-служба зоопарка. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T17:34
2023-02-28T17:34
2023-02-28T17:34
хорошие новости
калининград
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105899/94/1058999485_0:33:2736:1572_1920x0_80_0_0_470cc61aa25e56970ff6fc48a2b3f79a.jpg
КАЛИНИНГРАД, 28 фев - РИА Новости. В калининградском зоопарке накануне наступления календарной весны проснулся медведь Фима, сообщила пресс-служба зоопарка. Ранее сообщалось, что медведь Фима в середине декабря прошлого года впервые за несколько лет впал в спячку из-за сильных морозов. В Калининграде в декабре резко похолодало, температура опустилась до -15,5 градуса. "Где-то весну предрекает сурок. А мы играем по-крупному. Наш предвестник (медведь Фима - ред.) сегодня, не торопясь, вразвалку вышел наружу (вот, что солнышко животворящее делает). Морда недовооооольная! Похрустел морковкой, схрумкал яблочко, повеселел вроде", - рассказало учреждение на своей странице в соцсети "ВКонтакте". В зоопарке сообщили, что показательные кормления медведя решили пока не возобновлять, чтобы животное могло выйти из спячки постепенно. "Днём будет гулять сколько захочет, а к вечеру — снова баиньки. Надеемся, больше глубоко не заснет", - добавили в зоопарке.
https://ria.ru/20230221/pignviny-1853328133.html
калининград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105899/94/1058999485_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_5ae0930a184cec9c1027b63b64509717.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининград
Хорошие новости, Калининград
В калининградском зоопарке медведь Фима вышел из спячки
В калининградском зоопарке накануне наступления весны медведь Фима вышел из спячки
КАЛИНИНГРАД, 28 фев - РИА Новости.
В калининградском зоопарке накануне наступления календарной весны проснулся медведь Фима, сообщила
пресс-служба зоопарка.
Ранее сообщалось, что медведь Фима в середине декабря прошлого года впервые за несколько лет впал в спячку из-за сильных морозов. В Калининграде
в декабре резко похолодало, температура опустилась до -15,5 градуса.
"Где-то весну предрекает сурок. А мы играем по-крупному. Наш предвестник (медведь Фима - ред.) сегодня, не торопясь, вразвалку вышел наружу (вот, что солнышко животворящее делает). Морда недовооооольная! Похрустел морковкой, схрумкал яблочко, повеселел вроде", - рассказало учреждение на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
В зоопарке сообщили, что показательные кормления медведя решили пока не возобновлять, чтобы животное могло выйти из спячки постепенно.
"Днём будет гулять сколько захочет, а к вечеру — снова баиньки. Надеемся, больше глубоко не заснет", - добавили в зоопарке.
В Московском зоопарке в январе вылупились два пингвиненка