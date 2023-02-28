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В калининградском зоопарке медведь Фима вышел из спячки - РИА Новости, 28.02.2023
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17:34 28.02.2023
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В калининградском зоопарке медведь Фима вышел из спячки
В калининградском зоопарке медведь Фима вышел из спячки - РИА Новости, 28.02.2023
В калининградском зоопарке медведь Фима вышел из спячки
В калининградском зоопарке накануне наступления календарной весны проснулся медведь Фима, сообщила пресс-служба зоопарка. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T17:34
2023-02-28T17:34
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калининград
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КАЛИНИНГРАД, 28 фев - РИА Новости. В калининградском зоопарке накануне наступления календарной весны проснулся медведь Фима, сообщила пресс-служба зоопарка. Ранее сообщалось, что медведь Фима в середине декабря прошлого года впервые за несколько лет впал в спячку из-за сильных морозов. В Калининграде в декабре резко похолодало, температура опустилась до -15,5 градуса. "Где-то весну предрекает сурок. А мы играем по-крупному. Наш предвестник (медведь Фима - ред.) сегодня, не торопясь, вразвалку вышел наружу (вот, что солнышко животворящее делает). Морда недовооооольная! Похрустел морковкой, схрумкал яблочко, повеселел вроде", - рассказало учреждение на своей странице в соцсети "ВКонтакте". В зоопарке сообщили, что показательные кормления медведя решили пока не возобновлять, чтобы животное могло выйти из спячки постепенно. "Днём будет гулять сколько захочет, а к вечеру — снова баиньки. Надеемся, больше глубоко не заснет", - добавили в зоопарке.
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Хорошие новости, Калининград
В калининградском зоопарке медведь Фима вышел из спячки

В калининградском зоопарке накануне наступления весны медведь Фима вышел из спячки

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкМедведь Фима в Калининградском зоопарке
Медведь Фима в Калининградском зоопарке - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Медведь Фима в Калининградском зоопарке. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 28 фев - РИА Новости. В калининградском зоопарке накануне наступления календарной весны проснулся медведь Фима, сообщила пресс-служба зоопарка.
Ранее сообщалось, что медведь Фима в середине декабря прошлого года впервые за несколько лет впал в спячку из-за сильных морозов. В Калининграде в декабре резко похолодало, температура опустилась до -15,5 градуса.
"Где-то весну предрекает сурок. А мы играем по-крупному. Наш предвестник (медведь Фима - ред.) сегодня, не торопясь, вразвалку вышел наружу (вот, что солнышко животворящее делает). Морда недовооооольная! Похрустел морковкой, схрумкал яблочко, повеселел вроде", - рассказало учреждение на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
В зоопарке сообщили, что показательные кормления медведя решили пока не возобновлять, чтобы животное могло выйти из спячки постепенно.
"Днём будет гулять сколько захочет, а к вечеру — снова баиньки. Надеемся, больше глубоко не заснет", - добавили в зоопарке.
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