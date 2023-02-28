В Пентагоне рассказали, когда Киев получит F-16 при производстве "с нуля"
Пентагон: поставка Киеву F-16 займет от трех до шести лет при производстве "с нуля"
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Поставка Украине истребителей F-16 при производстве "с нуля" займет от трех до шести лет, заявил во вторник заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.
«
"Мы внимательно изучили данный вопрос. Если мы начнем новое производство, понадобится от 3 до 6 лет, чтобы Украина получила новые истребители", - сказал Кол во время слушаний в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса, посвященных военной помощи Украине.
При этом он добавил, что отправка старых моделей истребителей F-16 потребовала бы "от 18 до 24 месяцев".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".