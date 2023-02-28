https://ria.ru/20230228/f-16-1854968679.html

В Пентагоне рассказали, когда Киев получит F-16 при производстве "с нуля"

В Пентагоне рассказали, когда Киев получит F-16 при производстве "с нуля" - РИА Новости, 28.02.2023

В Пентагоне рассказали, когда Киев получит F-16 при производстве "с нуля"

Поставка Украине истребителей F-16 при производстве "с нуля" займет от трех до шести лет, заявил во вторник заместитель министра обороны США по политическим... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T20:54

2023-02-28T20:54

2023-02-28T20:54

в мире

украина

f-16

нато

пентагон

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441416_0:0:3365:1893_1920x0_80_0_0_65ab0bc598e298e4a86bd4bd4d6de6d6.jpg

ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Поставка Украине истребителей F-16 при производстве "с нуля" займет от трех до шести лет, заявил во вторник заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол. При этом он добавил, что отправка старых моделей истребителей F-16 потребовала бы "от 18 до 24 месяцев". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230221/oruzhie-1853344857.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, f-16, нато, пентагон, сша