https://ria.ru/20230228/f-16-1854963114.html

В Пентагоне объяснили, почему не торопятся обучать ВСУ использованию F-16

В Пентагоне объяснили, почему не торопятся обучать ВСУ использованию F-16 - РИА Новости, 28.02.2023

В Пентагоне объяснили, почему не торопятся обучать ВСУ использованию F-16

США не видят смысла сейчас начинать обучение украинских военных использованию истребителей F-16, поскольку Киев "может никогда не получить" эти вооружения,... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T20:02

2023-02-28T20:02

2023-02-28T21:26

в мире

сша

f-16

министерство обороны сша

украина

нато

пентагон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441327_0:162:3064:1886_1920x0_80_0_0_7d1e39e9fbb42bd8a595d1e931817e15.jpg

ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. США не видят смысла сейчас начинать обучение украинских военных использованию истребителей F-16, поскольку Киев "может никогда не получить" эти вооружения, заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол."Нет, мы еще не приступали к обучению украинских военных использованию F-16. Наша оценка состоит в том, что сроки доставки данных истребителей и сроки проведения подготовки являются, в сущности, одинаковыми – примерно 18 месяцев… И, поскольку мы не приняли решения поставить Украине данные машины – равно как наши союзники и партнеры – на мой взгляд, не имеет смысла начинать обучение использованию систем, которые Украина, возможно, никогда не получит", - сказал Кол во время слушаний в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса, посвященных военной помощи Украине.Как добавил Кол, Киев считает поставки зарубежных истребителей одним из своих ключевых приоритетов, однако на данном этапе большое значение имеют другие виды военной помощи со стороны союзников. "Их главный приоритет – системы ПВО…, артиллерия и снаряды, а также бронированный транспорт", - добавил замминистра обороны США.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230225/oruzhie-1854220767.html

https://ria.ru/20230227/vengriya-1854492025.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, f-16, министерство обороны сша, украина, нато, пентагон